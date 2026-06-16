昭和株式会社、東京・大塚の「昭和堂 大塚店」を通じた情報提供を強化
地域に根ざしたヘルスケア拠点として、製品情報と選び方を分かりやすく案内
昭和株式会社は、東京・大塚エリアの「昭和堂 大塚店」において、健康食品に関する情報提供を強化いたします。店舗では、製品情報、表示確認のポイント、日常の栄養補助としての選び方などを、利用者に分かりやすく案内します。
昭和堂 大塚店は、同社の製品情報を直接届ける重要な接点です。昭和株式会社は、店舗写真、製品陳列、店頭説明資料を整え、オンライン発信と店頭案内の両面からブランド価値を高めてまいります。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、東京・大塚エリアの「昭和堂 大塚店」において、健康食品に関する情報提供を強化いたします。店舗では、製品情報、表示確認のポイント、日常の栄養補助としての選び方などを、利用者に分かりやすく案内します。
昭和堂 大塚店は、同社の製品情報を直接届ける重要な接点です。昭和株式会社は、店舗写真、製品陳列、店頭説明資料を整え、オンライン発信と店頭案内の両面からブランド価値を高めてまいります。
配信元企業：昭和株式会社
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