京都 SNS運用代行なら株式会社キングプロテアが新登場--累計動画制作1,500本超のZ世代チームが京都の店舗集客を丸ごと支援
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点に、京都の中小企業・店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変える新サービスが本格始動～～～
京都 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日、京都エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始しました。TikTok・Instagramを起点としたショート動画制作から投稿管理・データ分析までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、京都の「伝わらない」をバズへ、バズを売上へ変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350965/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行が必要とされる理由--地方店舗が抱える「発信できない」3つの壁
京都には伝統産業・飲食・美容・観光業など魅力ある店舗ビジネスが集積している一方、SNS発信に本腰を入れられていない経営者が多数存在します。中小企業庁「2025年版中小企業白書」によれば、SNSを「活用したい」と回答した中小企業のうち、実際に週3回以上継続投稿できているのは全体の約18%にとどまります。その理由として最も多く挙げられたのが「撮影・編集の人手がない（64%）」「何を投稿すればバズるかわからない（57%）」「続けるモチベーションが続かない（49%）」の3点です（同白書・SNS活用実態調査より）。
キングプロテアが過去に支援した30件以上のクライアントヒアリングでも、「インスタグラムのアカウントだけ作って止まっている」「TikTokを登録したが何を投稿すれば良いかわからない」という声が相談全体の約60%を占めていました。この3つの壁--リソース不足・企画力不足・継続力不足--を同時に解決するのが、キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスの核心です。
撮影・編集という「作る作業」だけを外注しても、「何をどう発信するか」の企画設計が伴わなければ、動画はただのコンテンツで終わります。バズと売上を結びつけるには、プロフィール設計からコメント運用・フォロワー獲得後の公式LINEへの導線構築まで、SNS集客の全体像を一気通貫で設計できるパートナーが必要です。キングプロテアはその役割をまるごと担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350965/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行の全詳細--サービス内容・プラン・費用・対象業種を一挙公開
キングプロテアが提供する京都エリア向けSNS運用代行サービスは、店舗の規模・目的・予算に応じて3つのプランから選択できます。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援を含む。個人事業主や個人キャストの方に最適なエントリープランです。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。飲食店・美容サロン・整体院・小売店など、店舗型ビジネスのオーナーに最も選ばれているプランです。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。複数店舗を展開する法人・チェーン経営者向けの本格プランです。
いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントの育成にはアルゴリズムの性質上、一定期間の継続投稿が不可欠なため、短期スポット契約ではなく中長期の伴走型でクライアントとともに成果を積み上げます。対象業種は飲食店・美容室・エステ・整体院・クリニック・小売・宿泊業・クリエイティブ業などBtoC比率の高い店舗型ビジネス全般。「社長やスタッフの顔・現場の雰囲気」が出る動画コンテンツと特に相性が良く、人の温度感が伝わるショート動画でフォロワーと信頼関係を構築します。また、夜職（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）の店舗や個人キャストに向けた特化プランも並行して提供しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングにも対応しています。
京都 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日、京都エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始しました。TikTok・Instagramを起点としたショート動画制作から投稿管理・データ分析までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、京都の「伝わらない」をバズへ、バズを売上へ変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350965/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行が必要とされる理由--地方店舗が抱える「発信できない」3つの壁
京都には伝統産業・飲食・美容・観光業など魅力ある店舗ビジネスが集積している一方、SNS発信に本腰を入れられていない経営者が多数存在します。中小企業庁「2025年版中小企業白書」によれば、SNSを「活用したい」と回答した中小企業のうち、実際に週3回以上継続投稿できているのは全体の約18%にとどまります。その理由として最も多く挙げられたのが「撮影・編集の人手がない（64%）」「何を投稿すればバズるかわからない（57%）」「続けるモチベーションが続かない（49%）」の3点です（同白書・SNS活用実態調査より）。
キングプロテアが過去に支援した30件以上のクライアントヒアリングでも、「インスタグラムのアカウントだけ作って止まっている」「TikTokを登録したが何を投稿すれば良いかわからない」という声が相談全体の約60%を占めていました。この3つの壁--リソース不足・企画力不足・継続力不足--を同時に解決するのが、キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスの核心です。
撮影・編集という「作る作業」だけを外注しても、「何をどう発信するか」の企画設計が伴わなければ、動画はただのコンテンツで終わります。バズと売上を結びつけるには、プロフィール設計からコメント運用・フォロワー獲得後の公式LINEへの導線構築まで、SNS集客の全体像を一気通貫で設計できるパートナーが必要です。キングプロテアはその役割をまるごと担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350965/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行の全詳細--サービス内容・プラン・費用・対象業種を一挙公開
キングプロテアが提供する京都エリア向けSNS運用代行サービスは、店舗の規模・目的・予算に応じて3つのプランから選択できます。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援を含む。個人事業主や個人キャストの方に最適なエントリープランです。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。飲食店・美容サロン・整体院・小売店など、店舗型ビジネスのオーナーに最も選ばれているプランです。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集）、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。複数店舗を展開する法人・チェーン経営者向けの本格プランです。
いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントの育成にはアルゴリズムの性質上、一定期間の継続投稿が不可欠なため、短期スポット契約ではなく中長期の伴走型でクライアントとともに成果を積み上げます。対象業種は飲食店・美容室・エステ・整体院・クリニック・小売・宿泊業・クリエイティブ業などBtoC比率の高い店舗型ビジネス全般。「社長やスタッフの顔・現場の雰囲気」が出る動画コンテンツと特に相性が良く、人の温度感が伝わるショート動画でフォロワーと信頼関係を構築します。また、夜職（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）の店舗や個人キャストに向けた特化プランも並行して提供しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングにも対応しています。