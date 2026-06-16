京都 SNS運用の新定番が登場--株式会社キングプロテアが京都エリアの店舗向けSNS運用代行サービスを本格展開
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のZ世代クリエイターチームが、京都の飲食・美容・小売店舗の集客課題をショート動画で解決～～～
株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より、京都 SNS運用に課題を感じる飲食・美容・小売・宿泊業などの店舗事業者向けに、TikTok・Instagramを中心としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを運用するZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担当します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350964/images/bodyimage1】
京都 SNS運用が抱える「伝わらない」問題--その実態と3つの壁
京都は年間観光客数が国内有数の規模を誇り、インバウンド需要の回復とともに飲食・美容・宿泊・小売など多様な業種が存在感を高めています。一方で、「SNSをやらなければいけないとわかっているが、何から手をつければ良いかわからない」「自分で投稿してみたが全然伸びない」「スタッフに任せたが続かなかった」という声は、株式会社キングプロテアへの相談案件の中でも特に多く寄せられるものです。
京都エリアの店舗事業者がSNS運用でつまずく原因には、大きく3つの壁があります。
【壁1：リソース不足】店舗オペレーションで手いっぱいの中、SNS用の動画を企画・撮影・編集する時間が確保できない。
【壁2：継続困難】最初の1～2ヶ月は投稿を頑張るが、効果が見えづらいうちに手が止まってしまう。SNS運用は「量と継続」が最も重要な要素であるにもかかわらず、単発投稿で終わるケースが非常に多い。
【壁3：アルゴリズムの不理解】TikTokやInstagramのアルゴリズムは頻繁にアップデートされており、「以前は伸びた型が今は伸びない」という状況が常に発生する。プラットフォームの変化を追いながら運用を最適化し続けるには、専門的なナレッジが不可欠です。
株式会社キングプロテアは、これら3つの壁をまとめて解消するために、企画から分析まで一気通貫で代行するサービス設計を採用しています。店舗オーナーがすべきことは「撮影への協力と方向性の確認」のみ。実務はプロのクリエイターチームが担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350964/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・提供内容・料金プランを一挙公開
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行サービスの詳細は以下のとおりです。
【対象業種】
飲食店・カフェ・居酒屋・バー／美容室・ネイルサロン・エステ・整体院／アパレル・雑貨・小売店／クリニック・医療機関／宿泊業（旅館・ゲストハウス・ホテル）など、BtoCの店舗型ビジネス全般。「人が出る発信」と相性の良い業種に特に強みを持ちます。
【提供プラットフォーム】
TikTok（ショート動画運用）／Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）／YouTubeショート連動
【標準提供内容】
・アカウント設計・プロフィール最適化
・月次コンテンツ企画・台本作成
・店舗訪問による撮影（社長・スタッフ密着型）
・縦型ショート動画の編集（テロップ・SE・音源選定込み）
・投稿管理・タイミング最適化
・コメント運用
・月次インサイト分析レポート・改善提案
【料金プラン（税込表記は別途ご確認ください）】
・キャストプラン：88,000円/月（月4本投稿・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援）
・店舗SNS運用プラン（最も選ばれているプラン）：177,000円/月（ショート動画月8本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用）
・法人SNS運用プラン：198,000円/月（ショート動画月10本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用）
最低推奨契約期間は6ヶ月。SNS運用は「3ヶ月で土台を作り、6ヶ月で成果が見え始める」というのが実際の運用データから得た目安です。短期の単発契約ではなく、継続的な伴走支援を前提とした設計になっています。詳細はお問い合わせよりヒアリング後に個別でご提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350964/images/bodyimage3】
京都 SNS運用で成果を出した事例と、選ぶべきサービスの見極め方
SNS運用代行を選ぶ際、「どこに頼んでも同じだろう」と思ってしまうオーナーは少なくありません。しかし、代行会社によってアウトプットの質・運用の継続性・成果の再現性には大きな差があります。株式会社キングプロテアの運用実績から、いくつかの具体的な数字をご紹介します。
【再生数実績】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
【売上改善実績】
・手結整体院様：LINE活用と組み合わせた運用により、支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、広告費は変えずに売上5倍を実現（前代理店CPA8～12万円→2万円に改善）
これらの成果には共通点があります。「単発のバズ動画を1本作る」のではなく、「アカウント全体の設計・継続投稿・分析・改善のサイクル」を回し続けた結果として数字が積み上がっています。
では、京都 SNS運用の代行会社を選ぶ際に確認すべきポイントは何でしょうか。株式会社キングプロテアが実際の相談現場で「これを聞いておけばよかった」という声をもとにまとめたチェックリストを以下に示します。
【SNS運用代行会社を選ぶ際のチェックポイント】
・過去の運用実績（再生数・フォロワー増加数・売上への貢献）を具体的な数字で示せるか
・業種別・店舗型の運用ナレッジがあるか（法人向けBtoBと店舗BtoCでは運用設計が根本的に異なる）
・企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で対応できるか（一部だけ代行してあとは自社対応、というケースが多い）
・月何本の動画を投稿するか（月1～2本では成果が出にくい。月8本以上が目安）
・担当者がTikTokをリアルに使っているか（プラットフォームを「使っている人」と「知っている人」では企画力に大きな差がある）
・レポートの内容が「インプレッション数の羅列」ではなく「改善提案込みの分析」になっているか
京都 SNS運用でよくある失敗パターンとその解決策--現場で見てきた4つのリアル
株式会社キングプロテアは累計1,500本以上の動画制作・26アカウントの同時運用を通じて、「よくある失敗」のパターンを実戦から把握しています。京都の店舗事業者が陥りがちな失敗を4つ挙げ、それぞれの解決策を示します。
【失敗1：最初の1本に力を入れすぎて続かない】
「完璧な動画を作ろう」と企画に時間をかけすぎて、3本投稿したところで力尽きてしまうケースです。SNSのアルゴリズムは「継続的な投稿」を高く評価します。クオリティの高い1本より、標準品質の10本のほうが成果につながることが多い。
解決策：最初から「運用の仕組み」を作る。担当者に任せるのではなく、プロの代行チームに「量を担保する仕組み」ごと委ねる。
【失敗2：流行りの音源・エフェクトだけを真似する】
他の店舗がバズっているフォーマットをそのまま模倣しても、「2番煎じ感」が出てアルゴリズムに評価されにくくなっています。プラットフォームは「オリジナリティ」と「視聴完了率」を重視して評価するため、形だけの模倣は逆効果になることがあります。
解決策：トレンドを「構造」として理解し、自店舗のコンテンツに合わせて応用する。アルゴリズムの変化を追い続ける専門チームによる設計が必要。
【失敗3：フォロワー数だけを目標にする】
フォロワー数は「虚栄の指標」とも呼ばれ、直接的な売上貢献につながらないケースがあります。重要なのは「来店・予約・LINE登録・問い合わせ」というアクションを引き出す導線設計です。
解決策：「動画→プロフィール→公式LINE/予約ページ」という導線をあらかじめ設計し、SNS運用と集客の仕組みを連動させる。
【失敗4：「映える」コンテンツだけに偏る】
美しい料理写真・インテリアの映像だけを投稿し続けても、ユーザーのアクション（いいね・保存・シェア・来店）を引き出しにくい状況があります。TikTokやInstagramのリールは「感情を動かす・情報を届ける・共感させる」コンテンツのほうが数字に直結します。
解決策：映えコンテンツとストーリーコンテンツ（スタッフの人柄・こだわり・裏側）を組み合わせたコンテンツミックスを設計する。これは「業種×店舗の個性×プラットフォームのアルゴリズム」の三角形を理解したチームでなければ設計できません。
代表者コメント
「京都の店舗オーナーと話す機会が増えるにつれて、『SNSはやらなければいけないとわかっているが、何をどう発信すればいいか全然わからない』という声を本当に多くいただきます。観光地としてのポテンシャルが高い分、SNSで正しく発信できていない店舗は機会損失がとにかく大きい。そのもどかしさは、支援現場にいる僕たちのほうが強く感じています。
だからこそ、キングプロテアは『月1～2本の投稿で様子を見る』という中途半端なアプローチをしません。月8本以上のショート動画を、企画から分析まで丸ごと担う。TikTokをリアルに使い倒しているZ世代のクリエイターチームが、店舗ごとの個性を引き出しながら『バズらせて、売上に変える』ことを本気でやり切ります。
京都 SNS運用を通じて、地域の店舗が『知ってもらえていない』という壁を超え、本当に来てほしいお客さんと出会える場所になる--それが僕たちがこのサービスに全力を注ぐ理由です。一緒に船に乗ってください。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年度中に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指しています。
現在、全国26アカウントで蓄積してきた「業種別・地域別の勝ちパターン」のデータベースを活用し、京都特有の商習慣・観光需要・インバウンド集客などの文脈に合わせた運用設計を強化していきます。
また、SNS運用代行単体にとどまらず、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策を組み合わせた「動画→SNS→広告→LP→LINE」という一気通貫の集客導線設計も京都エリアのクライアントに提供していく予定です。
さらに2026年5月より、屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動。SNS運用とAI活用を組み合わせた次世代の中小企業支援モデルの構築も視野に入れています。
京都の店舗事業者がSNSを通じて「伝わらない」を解消し、来店・予約・売上に直結する発信ができる状態を実現することが、株式会社キングプロテアの使命です。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年5月30日（京都エリア向け本格展開）
・対象: 飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業などの店舗型ビジネス事業者
・料金プラン: キャストプラン 88,000円/月～、店舗SNS運用プラン 177,000円/月、法人SNS運用プラン 198,000円/月
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートの一気通貫代行
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より、京都 SNS運用に課題を感じる飲食・美容・小売・宿泊業などの店舗事業者向けに、TikTok・Instagramを中心としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを運用するZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担当します。
京都 SNS運用が抱える「伝わらない」問題--その実態と3つの壁
京都は年間観光客数が国内有数の規模を誇り、インバウンド需要の回復とともに飲食・美容・宿泊・小売など多様な業種が存在感を高めています。一方で、「SNSをやらなければいけないとわかっているが、何から手をつければ良いかわからない」「自分で投稿してみたが全然伸びない」「スタッフに任せたが続かなかった」という声は、株式会社キングプロテアへの相談案件の中でも特に多く寄せられるものです。
京都エリアの店舗事業者がSNS運用でつまずく原因には、大きく3つの壁があります。
【壁1：リソース不足】店舗オペレーションで手いっぱいの中、SNS用の動画を企画・撮影・編集する時間が確保できない。
【壁2：継続困難】最初の1～2ヶ月は投稿を頑張るが、効果が見えづらいうちに手が止まってしまう。SNS運用は「量と継続」が最も重要な要素であるにもかかわらず、単発投稿で終わるケースが非常に多い。
【壁3：アルゴリズムの不理解】TikTokやInstagramのアルゴリズムは頻繁にアップデートされており、「以前は伸びた型が今は伸びない」という状況が常に発生する。プラットフォームの変化を追いながら運用を最適化し続けるには、専門的なナレッジが不可欠です。
株式会社キングプロテアは、これら3つの壁をまとめて解消するために、企画から分析まで一気通貫で代行するサービス設計を採用しています。店舗オーナーがすべきことは「撮影への協力と方向性の確認」のみ。実務はプロのクリエイターチームが担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350964/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・提供内容・料金プランを一挙公開
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行サービスの詳細は以下のとおりです。
【対象業種】
飲食店・カフェ・居酒屋・バー／美容室・ネイルサロン・エステ・整体院／アパレル・雑貨・小売店／クリニック・医療機関／宿泊業（旅館・ゲストハウス・ホテル）など、BtoCの店舗型ビジネス全般。「人が出る発信」と相性の良い業種に特に強みを持ちます。
【提供プラットフォーム】
TikTok（ショート動画運用）／Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）／YouTubeショート連動
【標準提供内容】
・アカウント設計・プロフィール最適化
・月次コンテンツ企画・台本作成
・店舗訪問による撮影（社長・スタッフ密着型）
・縦型ショート動画の編集（テロップ・SE・音源選定込み）
・投稿管理・タイミング最適化
・コメント運用
・月次インサイト分析レポート・改善提案
【料金プラン（税込表記は別途ご確認ください）】
・キャストプラン：88,000円/月（月4本投稿・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援）
・店舗SNS運用プラン（最も選ばれているプラン）：177,000円/月（ショート動画月8本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用）
・法人SNS運用プラン：198,000円/月（ショート動画月10本・企画～編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用）
最低推奨契約期間は6ヶ月。SNS運用は「3ヶ月で土台を作り、6ヶ月で成果が見え始める」というのが実際の運用データから得た目安です。短期の単発契約ではなく、継続的な伴走支援を前提とした設計になっています。詳細はお問い合わせよりヒアリング後に個別でご提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350964/images/bodyimage3】
京都 SNS運用で成果を出した事例と、選ぶべきサービスの見極め方
SNS運用代行を選ぶ際、「どこに頼んでも同じだろう」と思ってしまうオーナーは少なくありません。しかし、代行会社によってアウトプットの質・運用の継続性・成果の再現性には大きな差があります。株式会社キングプロテアの運用実績から、いくつかの具体的な数字をご紹介します。
【再生数実績】
・株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000再生
・株式会社CAICA様：328,000再生
・株式会社マーズデザイン様：88,000再生
・渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
・株式会社enDjoy様：総再生回数15万再生突破
【売上改善実績】
・手結整体院様：LINE活用と組み合わせた運用により、支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）
・宿泊事業会社様：Meta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、広告費は変えずに売上5倍を実現（前代理店CPA8～12万円→2万円に改善）
これらの成果には共通点があります。「単発のバズ動画を1本作る」のではなく、「アカウント全体の設計・継続投稿・分析・改善のサイクル」を回し続けた結果として数字が積み上がっています。
では、京都 SNS運用の代行会社を選ぶ際に確認すべきポイントは何でしょうか。株式会社キングプロテアが実際の相談現場で「これを聞いておけばよかった」という声をもとにまとめたチェックリストを以下に示します。
【SNS運用代行会社を選ぶ際のチェックポイント】
・過去の運用実績（再生数・フォロワー増加数・売上への貢献）を具体的な数字で示せるか
・業種別・店舗型の運用ナレッジがあるか（法人向けBtoBと店舗BtoCでは運用設計が根本的に異なる）
・企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で対応できるか（一部だけ代行してあとは自社対応、というケースが多い）
・月何本の動画を投稿するか（月1～2本では成果が出にくい。月8本以上が目安）
・担当者がTikTokをリアルに使っているか（プラットフォームを「使っている人」と「知っている人」では企画力に大きな差がある）
・レポートの内容が「インプレッション数の羅列」ではなく「改善提案込みの分析」になっているか
京都 SNS運用でよくある失敗パターンとその解決策--現場で見てきた4つのリアル
株式会社キングプロテアは累計1,500本以上の動画制作・26アカウントの同時運用を通じて、「よくある失敗」のパターンを実戦から把握しています。京都の店舗事業者が陥りがちな失敗を4つ挙げ、それぞれの解決策を示します。
【失敗1：最初の1本に力を入れすぎて続かない】
「完璧な動画を作ろう」と企画に時間をかけすぎて、3本投稿したところで力尽きてしまうケースです。SNSのアルゴリズムは「継続的な投稿」を高く評価します。クオリティの高い1本より、標準品質の10本のほうが成果につながることが多い。
解決策：最初から「運用の仕組み」を作る。担当者に任せるのではなく、プロの代行チームに「量を担保する仕組み」ごと委ねる。
【失敗2：流行りの音源・エフェクトだけを真似する】
他の店舗がバズっているフォーマットをそのまま模倣しても、「2番煎じ感」が出てアルゴリズムに評価されにくくなっています。プラットフォームは「オリジナリティ」と「視聴完了率」を重視して評価するため、形だけの模倣は逆効果になることがあります。
解決策：トレンドを「構造」として理解し、自店舗のコンテンツに合わせて応用する。アルゴリズムの変化を追い続ける専門チームによる設計が必要。
【失敗3：フォロワー数だけを目標にする】
フォロワー数は「虚栄の指標」とも呼ばれ、直接的な売上貢献につながらないケースがあります。重要なのは「来店・予約・LINE登録・問い合わせ」というアクションを引き出す導線設計です。
解決策：「動画→プロフィール→公式LINE/予約ページ」という導線をあらかじめ設計し、SNS運用と集客の仕組みを連動させる。
【失敗4：「映える」コンテンツだけに偏る】
美しい料理写真・インテリアの映像だけを投稿し続けても、ユーザーのアクション（いいね・保存・シェア・来店）を引き出しにくい状況があります。TikTokやInstagramのリールは「感情を動かす・情報を届ける・共感させる」コンテンツのほうが数字に直結します。
解決策：映えコンテンツとストーリーコンテンツ（スタッフの人柄・こだわり・裏側）を組み合わせたコンテンツミックスを設計する。これは「業種×店舗の個性×プラットフォームのアルゴリズム」の三角形を理解したチームでなければ設計できません。
代表者コメント
「京都の店舗オーナーと話す機会が増えるにつれて、『SNSはやらなければいけないとわかっているが、何をどう発信すればいいか全然わからない』という声を本当に多くいただきます。観光地としてのポテンシャルが高い分、SNSで正しく発信できていない店舗は機会損失がとにかく大きい。そのもどかしさは、支援現場にいる僕たちのほうが強く感じています。
だからこそ、キングプロテアは『月1～2本の投稿で様子を見る』という中途半端なアプローチをしません。月8本以上のショート動画を、企画から分析まで丸ごと担う。TikTokをリアルに使い倒しているZ世代のクリエイターチームが、店舗ごとの個性を引き出しながら『バズらせて、売上に変える』ことを本気でやり切ります。
京都 SNS運用を通じて、地域の店舗が『知ってもらえていない』という壁を超え、本当に来てほしいお客さんと出会える場所になる--それが僕たちがこのサービスに全力を注ぐ理由です。一緒に船に乗ってください。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年度中に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指しています。
現在、全国26アカウントで蓄積してきた「業種別・地域別の勝ちパターン」のデータベースを活用し、京都特有の商習慣・観光需要・インバウンド集客などの文脈に合わせた運用設計を強化していきます。
また、SNS運用代行単体にとどまらず、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策を組み合わせた「動画→SNS→広告→LP→LINE」という一気通貫の集客導線設計も京都エリアのクライアントに提供していく予定です。
さらに2026年5月より、屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動。SNS運用とAI活用を組み合わせた次世代の中小企業支援モデルの構築も視野に入れています。
京都の店舗事業者がSNSを通じて「伝わらない」を解消し、来店・予約・売上に直結する発信ができる状態を実現することが、株式会社キングプロテアの使命です。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年5月30日（京都エリア向け本格展開）
・対象: 飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業などの店舗型ビジネス事業者
・料金プラン: キャストプラン 88,000円/月～、店舗SNS運用プラン 177,000円/月、法人SNS運用プラン 198,000円/月
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートの一気通貫代行
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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