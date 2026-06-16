サイバーセキュリティにおける人工知能（AI）市場、CAGR18.93%で拡大｜2035年1677億7000万米ドルへ加速するAIセキュリティ革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
サイバーセキュリティにおける人工知能（AI）市場は、2025年の296億4000万米ドルから2035年には1677億7000万米ドルへと急成長すると予測され、予測期間2026年～2035年の年平均成長率（CAGR）は18.93%に達すると見込まれています。この成長は、企業や政府が直面するサイバー脅威の高度化と頻発化、そしてクラウド化やIoTの普及に伴う攻撃面の拡大に直接対応するためのAI技術への需要増加に起因しています。AIは膨大なデータをリアルタイムで分析し、異常な挙動や脅威の兆候を検知、ネットワーク全体を監視して即時対応することで、従来の手法では困難だった高度な攻撃から組織を守ります。
市場を牽引する主要要因
新興経済国のデジタルトランスフォーメーション
インド、中国、ASEAN諸国などでは、クラウドインフラ、スマート製造、次世代金融サービスへの政府投資が急速に進み、デジタル化が加速しています。これに伴い、AIを活用したサイバーセキュリティソリューションへの需要も増大。特に銀行・医療・公共インフラ分野では、スケーラブルで多言語対応可能なAIセキュリティツールへの関心が高まり、地域特化型ソリューション市場が数十億ドル規模のビジネスチャンスとして出現しています。
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クラウド移行とサービスとしてのセキュリティ（SECaaS）への投資
企業が業務ワークロードをクラウドに移行するにつれ、AIによる脅威検知と自動対応を組み合わせたSECaaSへの需要が急増しています。生成AIは新しい攻撃ベクトルを予測し、脅威の進化に対応可能なシナリオを自動生成。これにより、企業は従来のサイバー防御では難しかった迅速な侵害封じ込めと検知率の向上を実現できます。
最近のニュース動向（2025～2026）
2025年：ネットワークセキュリティセグメントがAI統合ソリューションへの需要の高まりを受け、収益面で市場を牽引。北アメリカが最大の市場シェアを占有。
2026年：生成AI技術の統合が進み、APT（Advanced Persistent Threat）やゼロデイ攻撃への対応が強化される。クラウドセキュリティソリューションへの投資が急増。
地域別動向：北米の高度なデジタルインフラと厳格な規制枠組みにより、AIサイバーセキュリティ技術の実装率がさらに向上。アジア太平洋地域では、銀行・医療・公共インフラの分野でAI活用が急速に進行。
AIが～に与える影響 サイバーセキュリティにおける人工知能（AI）市場
AIはサイバーセキュリティのパラダイムを根本的に変革しています。従来のシグネチャベース防御では対応困難だった未知の脅威や高度な攻撃を、機械学習や生成AIがリアルタイムで予測・対応します。特に、生成AIは攻撃パターンをシミュレーションして潜在リスクを洗い出す能力を持ち、標的型攻撃への迅速な防御を可能にします。クラウド移行が進む企業においては、AIを活用したセキュリティプラットフォームがデータ漏洩や設定ミスのリスクを軽減し、運用効率と拡張性を両立。さらに、IoTや接続デバイスの急増に伴い、AIは多層的なネットワーク防御とエンドポイント監視の中核となり、市場全体の成長を牽引しています。
主要企業のリスト：
市場を牽引する主要要因
新興経済国のデジタルトランスフォーメーション
インド、中国、ASEAN諸国などでは、クラウドインフラ、スマート製造、次世代金融サービスへの政府投資が急速に進み、デジタル化が加速しています。これに伴い、AIを活用したサイバーセキュリティソリューションへの需要も増大。特に銀行・医療・公共インフラ分野では、スケーラブルで多言語対応可能なAIセキュリティツールへの関心が高まり、地域特化型ソリューション市場が数十億ドル規模のビジネスチャンスとして出現しています。
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クラウド移行とサービスとしてのセキュリティ（SECaaS）への投資
企業が業務ワークロードをクラウドに移行するにつれ、AIによる脅威検知と自動対応を組み合わせたSECaaSへの需要が急増しています。生成AIは新しい攻撃ベクトルを予測し、脅威の進化に対応可能なシナリオを自動生成。これにより、企業は従来のサイバー防御では難しかった迅速な侵害封じ込めと検知率の向上を実現できます。
最近のニュース動向（2025～2026）
2025年：ネットワークセキュリティセグメントがAI統合ソリューションへの需要の高まりを受け、収益面で市場を牽引。北アメリカが最大の市場シェアを占有。
2026年：生成AI技術の統合が進み、APT（Advanced Persistent Threat）やゼロデイ攻撃への対応が強化される。クラウドセキュリティソリューションへの投資が急増。
地域別動向：北米の高度なデジタルインフラと厳格な規制枠組みにより、AIサイバーセキュリティ技術の実装率がさらに向上。アジア太平洋地域では、銀行・医療・公共インフラの分野でAI活用が急速に進行。
AIが～に与える影響 サイバーセキュリティにおける人工知能（AI）市場
AIはサイバーセキュリティのパラダイムを根本的に変革しています。従来のシグネチャベース防御では対応困難だった未知の脅威や高度な攻撃を、機械学習や生成AIがリアルタイムで予測・対応します。特に、生成AIは攻撃パターンをシミュレーションして潜在リスクを洗い出す能力を持ち、標的型攻撃への迅速な防御を可能にします。クラウド移行が進む企業においては、AIを活用したセキュリティプラットフォームがデータ漏洩や設定ミスのリスクを軽減し、運用効率と拡張性を両立。さらに、IoTや接続デバイスの急増に伴い、AIは多層的なネットワーク防御とエンドポイント監視の中核となり、市場全体の成長を牽引しています。
主要企業のリスト：