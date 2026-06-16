炭酸カルシウム業界動向：2026年の市場規模は20550百万米ドル見込み
炭酸カルシウムとは
炭酸カルシウムは、製紙、プラスチック、塗料、ゴム、接着剤など幅広い産業で利用される基幹無機材料であり、世界の素材産業において不可欠な存在となっている。
近年は高機能フィラー、環境対応材料、軽量化素材としての需要が拡大しており、炭酸カルシウム市場は成熟市場でありながらも安定した成長を維持している。
また、2025年の米国関税政策や各国の保護主義的な通商政策は、炭酸カルシウムの国際サプライチェーンや地域別競争環境に新たな影響を与えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352502/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352502/images/bodyimage2】
図. 炭酸カルシウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「炭酸カルシウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、炭酸カルシウムの世界市場は、2025年に20140百万米ドルと推定され、2026年には20550百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には23530百万米ドルに拡大すると見込まれています。
炭酸カルシウムの製品構造と技術分類
炭酸カルシウム市場は大きく重質炭酸カルシウム（GCC）と沈降性炭酸カルシウム（PCC）に分類される。なかでも重質炭酸カルシウムは市場全体の約73％を占める最大セグメントであり、粉砕技術の進歩によって微粒子化・高白色度化が進んでいる。一方、沈降性炭酸カルシウムは粒径制御や表面改質が可能であり、高機能紙やエンジニアリングプラスチック向けを中心に採用が拡大している。
近年の炭酸カルシウム技術開発では、ナノ粒子化や表面処理技術が重要テーマとなっており、プラスチック補強材や機能性コーティング材としての付加価値向上が進んでいる。特に電子材料や高性能包装材向けでは、粒径均一性と分散性が競争力を左右する要素となっている。
炭酸カルシウムの用途別需要分析
炭酸カルシウムの用途別では、製紙分野が約33％の市場シェアを占める最大用途となっている。炭酸カルシウムは紙の白色度向上、印刷適性改善、コスト削減に寄与するため、世界各地の製紙メーカーで広く採用されている。
また、プラスチック分野では炭酸カルシウムが充填材として利用され、自動車部品、包装材、建材などの軽量化とコスト最適化を支えている。塗料・コーティング分野では光沢性や耐久性向上に寄与し、ゴム分野では補強材として製品性能を高めている。さらに接着剤・シーラント市場でも環境負荷低減と配合最適化の観点から需要が拡大している。
2025年後半には欧州の包装材リサイクル規制強化やアジア地域のインフラ投資拡大を背景に、建材・樹脂用途向け炭酸カルシウム需要が堅調に推移していることが業界関係者から報告されている。
地域別に見る炭酸カルシウム市場の競争構造
地域別では、中国が世界最大の炭酸カルシウム市場であり、世界シェア約32％を占めている。豊富な石灰石資源と大規模な製造基盤を背景に、中国は生産・消費の双方で世界市場を牽引している。
北米市場は約22％、欧州市場は約18％のシェアを有しており、高付加価値製品や環境対応型炭酸カルシウムの需要が成長を支えている。特に欧州では脱炭素政策の推進に伴い、炭酸カルシウムを活用した低炭素建材や循環型材料の研究開発が活発化している。
一方、インドや東南アジアでは都市化と製造業拡大を背景として、プラスチック・建材向け炭酸カルシウム需要が急速に増加しており、今後の成長市場として注目されている。
炭酸カルシウムは、製紙、プラスチック、塗料、ゴム、接着剤など幅広い産業で利用される基幹無機材料であり、世界の素材産業において不可欠な存在となっている。
近年は高機能フィラー、環境対応材料、軽量化素材としての需要が拡大しており、炭酸カルシウム市場は成熟市場でありながらも安定した成長を維持している。
また、2025年の米国関税政策や各国の保護主義的な通商政策は、炭酸カルシウムの国際サプライチェーンや地域別競争環境に新たな影響を与えている。
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図. 炭酸カルシウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「炭酸カルシウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、炭酸カルシウムの世界市場は、2025年に20140百万米ドルと推定され、2026年には20550百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には23530百万米ドルに拡大すると見込まれています。
炭酸カルシウムの製品構造と技術分類
炭酸カルシウム市場は大きく重質炭酸カルシウム（GCC）と沈降性炭酸カルシウム（PCC）に分類される。なかでも重質炭酸カルシウムは市場全体の約73％を占める最大セグメントであり、粉砕技術の進歩によって微粒子化・高白色度化が進んでいる。一方、沈降性炭酸カルシウムは粒径制御や表面改質が可能であり、高機能紙やエンジニアリングプラスチック向けを中心に採用が拡大している。
近年の炭酸カルシウム技術開発では、ナノ粒子化や表面処理技術が重要テーマとなっており、プラスチック補強材や機能性コーティング材としての付加価値向上が進んでいる。特に電子材料や高性能包装材向けでは、粒径均一性と分散性が競争力を左右する要素となっている。
炭酸カルシウムの用途別需要分析
炭酸カルシウムの用途別では、製紙分野が約33％の市場シェアを占める最大用途となっている。炭酸カルシウムは紙の白色度向上、印刷適性改善、コスト削減に寄与するため、世界各地の製紙メーカーで広く採用されている。
また、プラスチック分野では炭酸カルシウムが充填材として利用され、自動車部品、包装材、建材などの軽量化とコスト最適化を支えている。塗料・コーティング分野では光沢性や耐久性向上に寄与し、ゴム分野では補強材として製品性能を高めている。さらに接着剤・シーラント市場でも環境負荷低減と配合最適化の観点から需要が拡大している。
2025年後半には欧州の包装材リサイクル規制強化やアジア地域のインフラ投資拡大を背景に、建材・樹脂用途向け炭酸カルシウム需要が堅調に推移していることが業界関係者から報告されている。
地域別に見る炭酸カルシウム市場の競争構造
地域別では、中国が世界最大の炭酸カルシウム市場であり、世界シェア約32％を占めている。豊富な石灰石資源と大規模な製造基盤を背景に、中国は生産・消費の双方で世界市場を牽引している。
北米市場は約22％、欧州市場は約18％のシェアを有しており、高付加価値製品や環境対応型炭酸カルシウムの需要が成長を支えている。特に欧州では脱炭素政策の推進に伴い、炭酸カルシウムを活用した低炭素建材や循環型材料の研究開発が活発化している。
一方、インドや東南アジアでは都市化と製造業拡大を背景として、プラスチック・建材向け炭酸カルシウム需要が急速に増加しており、今後の成長市場として注目されている。