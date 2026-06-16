JTAG用ロジックアナライザの世界市場2026年、グローバル市場規模（仮想型ロジックアナライザ、据置型ロジックアナライザ）・分析レポートを発表
2026年6月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「JTAG用ロジックアナライザの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、JTAG用ロジックアナライザのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
JTAG用ロジックアナライザ市場は、2024年に1億8200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には2億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.3％と見込まれており、電子機器の高性能化や半導体開発の高度化を背景に安定した成長が期待されています。
JTAG用ロジックアナライザは、電子機器内部におけるJTAGインターフェース経由のデジタル信号を解析・デバッグするための測定機器です。信号のタイミングや電圧レベルの変化を取得・表示することで、設計者や開発者が内部信号の動作を確認し、不具合の特定やタイミング解析を行うことができます。
この装置は組込みシステム、集積回路、プリント基板の開発において不可欠なデバッグツールとして広く利用されており、複雑化する電子回路の開発を支える重要な役割を担っています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電子機器の高度化と半導体開発の拡大です。近年の電子製品は高性能化と高集積化が進んでおり、開発工程における信号解析やデバッグの重要性が高まっています。
また、組込みシステムやモノのインターネット関連機器の普及により、複雑な電子回路を効率的に検証するための測定機器需要が増加しています。開発期間短縮や品質向上への要求も、市場成長を後押しする要因となっています。
さらに、自動車の電子制御化や先進運転支援機能の普及、防衛・航空宇宙分野における高度な電子システム開発も市場拡大を促進しています。
市場では高速度信号への対応、高チャネル化、小型化、解析ソフトウェア機能の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、仮想型ロジックアナライザと据置型ロジックアナライザに分類されています。
仮想型ロジックアナライザは、パソコンと連携して動作する比較的コンパクトな製品であり、低コストかつ柔軟な運用が可能です。教育機関や小規模開発現場などで広く利用されています。
据置型ロジックアナライザは高性能な測定機能や大容量データ解析機能を備えており、半導体開発や高度な電子回路設計において活用されています。
用途別では、民生電子機器、自動車、防衛、その他用途に分類されています。
民生電子機器分野ではスマートフォンや通信機器、各種電子製品の開発に利用されています。自動車分野では車載電子制御システムや電動車関連機器の開発に活用されています。防衛分野では高信頼性が求められる電子システムの検証に使用されています。
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競争環境
市場には電子計測機器メーカーや開発支援ツールメーカーが多数参入しており、測定性能や解析機能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、GAO Tek、Keysight、Tektronix、Saleae、HP、ZLG、Teledyne、Dream Sourcelab、Alinx、Kingst、Yokogawa Electric、SparkFun、Digilent、Rode and Schwarz、IKALOGICが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「JTAG用ロジックアナライザの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、JTAG用ロジックアナライザのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
JTAG用ロジックアナライザ市場は、2024年に1億8200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には2億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.3％と見込まれており、電子機器の高性能化や半導体開発の高度化を背景に安定した成長が期待されています。
JTAG用ロジックアナライザは、電子機器内部におけるJTAGインターフェース経由のデジタル信号を解析・デバッグするための測定機器です。信号のタイミングや電圧レベルの変化を取得・表示することで、設計者や開発者が内部信号の動作を確認し、不具合の特定やタイミング解析を行うことができます。
この装置は組込みシステム、集積回路、プリント基板の開発において不可欠なデバッグツールとして広く利用されており、複雑化する電子回路の開発を支える重要な役割を担っています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電子機器の高度化と半導体開発の拡大です。近年の電子製品は高性能化と高集積化が進んでおり、開発工程における信号解析やデバッグの重要性が高まっています。
また、組込みシステムやモノのインターネット関連機器の普及により、複雑な電子回路を効率的に検証するための測定機器需要が増加しています。開発期間短縮や品質向上への要求も、市場成長を後押しする要因となっています。
さらに、自動車の電子制御化や先進運転支援機能の普及、防衛・航空宇宙分野における高度な電子システム開発も市場拡大を促進しています。
市場では高速度信号への対応、高チャネル化、小型化、解析ソフトウェア機能の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、仮想型ロジックアナライザと据置型ロジックアナライザに分類されています。
仮想型ロジックアナライザは、パソコンと連携して動作する比較的コンパクトな製品であり、低コストかつ柔軟な運用が可能です。教育機関や小規模開発現場などで広く利用されています。
据置型ロジックアナライザは高性能な測定機能や大容量データ解析機能を備えており、半導体開発や高度な電子回路設計において活用されています。
用途別では、民生電子機器、自動車、防衛、その他用途に分類されています。
民生電子機器分野ではスマートフォンや通信機器、各種電子製品の開発に利用されています。自動車分野では車載電子制御システムや電動車関連機器の開発に活用されています。防衛分野では高信頼性が求められる電子システムの検証に使用されています。
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競争環境
市場には電子計測機器メーカーや開発支援ツールメーカーが多数参入しており、測定性能や解析機能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、GAO Tek、Keysight、Tektronix、Saleae、HP、ZLG、Teledyne、Dream Sourcelab、Alinx、Kingst、Yokogawa Electric、SparkFun、Digilent、Rode and Schwarz、IKALOGICが挙げられています。