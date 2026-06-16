経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『実戦マネージャー短期養成コース第１講』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

経験値の積み上げで管理職が務まる時代ではなくなりました。組織を牽引し成果を上げることが期待されている管理職。管理職に必要な力、その一番は、「判断力」だと思います。判断できない管理職は、本人もつらく、周りにとっても迷惑です。

多様な属性、雇用形態と年代が一堂に会する組織を、いかに判断して効果的に動かしていくか、組織の中間に位置する管理職に求められる役割とは何か。管理職になったら一度は学んでおきたい基礎講座です。

【開催日】
2026/07/07（火）　9：30～16：00

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　コンサルタント
岩永　大作

【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2192

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ