食品・飲料業界の拡大は変化する需要動向によって加速、2035年まで年平均成長率5.6%で成長
市場は安定したペースで拡大を続けていますが、この成長を支える要因は徐々に変化しています。成長は、主に生産規模やサプライチェーンの拡大によって定義されるのではなく、消費者行動の変化、進化する食生活の選択、継続的な製品革新によって形成される傾向が強まっています。
グローバル・マーケット・モデルは、段階的な変革を遂げている業界を示しており、2025年の市場規模は7兆862億8,000万ドルで、2035年まで年平均成長率5.6%で成長すると予測されています。市場の基盤は引き続き強固ですが、健康意識の変化、食習慣の変化、利便性を重視した購買判断が新たな成長経路を生み出しています。
消費はもはや均一ではなく、ライフスタイルの選択によって細分化されている
食品消費パターンは、地域や所得層によってますます多様化しています。
都市部の人口は、包装食品、即食食品、利便性を重視した食品への需要を押し上げている一方で、健康意識の高い消費者は有機食品、植物由来食品、機能性食品カテゴリーへ移行しています。
同時に、従来型のタンパク質中心の消費は構造的に強い状態を維持しています。肉類、家禽類、魚介類は2025年に市場最大の割合である23.2%を占め続けており、食生活の変化は代替ではなく追加的なものであることを示しています。
業界は供給拡大ではなく製品革新によって再形成されている
過去の成長サイクルでは農業生産量や加工能力の拡大が成長と関連していましたが、現在の拡大は製品革新によって推進される傾向が強まっています。
個別急速冷凍などの食品保存技術の進歩により、保存期間が延長され、傷みやすい商品の世界的な流通が可能になっています。
同時に、植物由来食品、有機食品、機能性食品カテゴリーの拡大は、個別化された栄養管理や健康志向の消費への移行を反映しています。
これらの発展は、製品ポートフォリオを変えるだけでなく、業界内の競争環境も再定義しています。
需要の強さは構造的な人口動態および経済要因によって支えられている
食品・飲料市場は、安定した非循環的な需要要因から引き続き恩恵を受けています。
人口増加、可処分所得の増加、都市化は、先進国および新興市場全体で基本的な消費水準を維持しています。
さらに、複数の地域の政府は、バランスの取れた食事やタンパク質摂取を積極的に推進しており、主要カテゴリーにおける需要の安定性をさらに支えています。
この人口動態と政策支援の組み合わせが、長期的な消費の回復力を強化しています。
貴重な業界インサイトを入手
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
地域的集中はインフラと消費成熟度を反映している
米国は2025年に世界市場価値の21.2%を占め、最大市場としての地位を維持しています。
この地位は、高度な食品加工インフラ、高い一人当たり消費水準、小売および外食チャネル全体にわたる強力な流通ネットワークによって支えられています。
しかし、新興市場では食生活の変化や所得増加が包装食品の消費を加速させており、成長動向における重要性が高まっています。
技術は単なる効率化ツールではなく競争力を左右する要素になっている
食品・飲料分野における革新は、もはや生産効率の向上だけに限定されていません。現在では、製品の差別化や消費者ターゲティングとますます結びついています。
保存技術、低温物流、食品配合技術の進歩により、企業は栄養面での位置付けを維持しながら、製品提供範囲を拡大できるようになっています。
グローバル・マーケット・モデルは、段階的な変革を遂げている業界を示しており、2025年の市場規模は7兆862億8,000万ドルで、2035年まで年平均成長率5.6%で成長すると予測されています。市場の基盤は引き続き強固ですが、健康意識の変化、食習慣の変化、利便性を重視した購買判断が新たな成長経路を生み出しています。
消費はもはや均一ではなく、ライフスタイルの選択によって細分化されている
食品消費パターンは、地域や所得層によってますます多様化しています。
都市部の人口は、包装食品、即食食品、利便性を重視した食品への需要を押し上げている一方で、健康意識の高い消費者は有機食品、植物由来食品、機能性食品カテゴリーへ移行しています。
同時に、従来型のタンパク質中心の消費は構造的に強い状態を維持しています。肉類、家禽類、魚介類は2025年に市場最大の割合である23.2%を占め続けており、食生活の変化は代替ではなく追加的なものであることを示しています。
業界は供給拡大ではなく製品革新によって再形成されている
過去の成長サイクルでは農業生産量や加工能力の拡大が成長と関連していましたが、現在の拡大は製品革新によって推進される傾向が強まっています。
個別急速冷凍などの食品保存技術の進歩により、保存期間が延長され、傷みやすい商品の世界的な流通が可能になっています。
同時に、植物由来食品、有機食品、機能性食品カテゴリーの拡大は、個別化された栄養管理や健康志向の消費への移行を反映しています。
これらの発展は、製品ポートフォリオを変えるだけでなく、業界内の競争環境も再定義しています。
需要の強さは構造的な人口動態および経済要因によって支えられている
食品・飲料市場は、安定した非循環的な需要要因から引き続き恩恵を受けています。
人口増加、可処分所得の増加、都市化は、先進国および新興市場全体で基本的な消費水準を維持しています。
さらに、複数の地域の政府は、バランスの取れた食事やタンパク質摂取を積極的に推進しており、主要カテゴリーにおける需要の安定性をさらに支えています。
この人口動態と政策支援の組み合わせが、長期的な消費の回復力を強化しています。
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地域的集中はインフラと消費成熟度を反映している
米国は2025年に世界市場価値の21.2%を占め、最大市場としての地位を維持しています。
この地位は、高度な食品加工インフラ、高い一人当たり消費水準、小売および外食チャネル全体にわたる強力な流通ネットワークによって支えられています。
しかし、新興市場では食生活の変化や所得増加が包装食品の消費を加速させており、成長動向における重要性が高まっています。
技術は単なる効率化ツールではなく競争力を左右する要素になっている
食品・飲料分野における革新は、もはや生産効率の向上だけに限定されていません。現在では、製品の差別化や消費者ターゲティングとますます結びついています。
保存技術、低温物流、食品配合技術の進歩により、企業は栄養面での位置付けを維持しながら、製品提供範囲を拡大できるようになっています。