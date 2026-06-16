足圧測定プラットフォーム市場規模は2026年71.15百万米ドル、成長率6.1%で拡大予測
足圧測定プラットフォームとは
足底圧測定プラットフォームは、立位、歩行、または走行時に足底へ加わる圧力分布を計測・解析するための専門機器である。一般的に、高解像度のセンサーアレイ（抵抗式、静電容量式、圧電式など）で構成されており、足底全体にかかる圧力データをリアルタイムで測定することができる。
本市場は、医療リハビリテーション、スポーツ科学、歩行バイオメカニクス解析を中心に拡大しており、「足圧センシング技術」「スマートインソール」「歩行解析システム」が中核技術として位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352516/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352516/images/bodyimage2】
図. 足圧測定プラットフォームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「足圧測定プラットフォーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、足圧測定プラットフォームの世界市場は、2025年に62.03百万米ドルと推定され、2026年には71.15百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には102百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模・供給構造（フットプレッシャーセンシング機器）
2025年の世界生産量は約28,600台、平均販売価格は約2,169米ドルである。業界平均グロスマージンは約32%、平均製造コストは約1,475米ドル、総生産能力は約36,800台規模と推定される。足圧測定プラットフォームは、抵抗式・静電容量式・圧電式などの高解像度センサーアレイを基盤とし、足底圧力分布をリアルタイムで取得・可視化する医療・計測機器として位置付けられる。近年は従来の研究用途から臨床・スポーツ・在宅モニタリングへと用途が拡張している。
技術進化：スマートインソールとマルチセンサー統合
本領域の技術進化は、ウェアラブル化とデータ統合の二極化で進展している。特にスマートインソールとの連携により、静的測定中心の従来型プラットフォームから、動的かつ連続的な歩行データ取得へと進化している点が重要である。AIアルゴリズムとビッグデータ解析の活用により、歩行異常検知、姿勢補正、荷重分布評価がリアルタイムで実行可能となっている。近6か月では、低遅延無線通信モジュールとクラウド型歩行解析ソフトの統合が進み、遠隔リハビリ用途への応用が拡大している。
応用領域の拡張（医療・スポーツ・予防医療）
足圧測定プラットフォームは、病院、リハビリテーションセンター、スポーツトレーニング機関に加え、予防医療・高齢者ケア領域へと適用範囲を広げている。特に糖尿病性足部合併症の早期検出や、整形外科領域での治療評価において重要な役割を果たしている。またスポーツ分野では、ランニングフォーム解析やパフォーマンス最適化に活用され、負荷分散制御や怪我予防に寄与している。さらに、オルソティック（矯正インソール）との連携により個別最適化医療の精度が向上している。
市場競争構造と主要企業動向
市場競争はセンサー精度、解析アルゴリズム、システム統合性を軸に形成されている。主要企業としてTekscan、XSENSOR、Zebris Medical、Novel GmbH、Noraxonなどが挙げられる。欧米企業は医療認証対応と高精度センシング技術に強みを持ち、アジア勢はコスト効率型デバイスおよびモバイル統合ソリューションでシェア拡大を進めている構造である。
足底圧測定プラットフォームは、立位、歩行、または走行時に足底へ加わる圧力分布を計測・解析するための専門機器である。一般的に、高解像度のセンサーアレイ（抵抗式、静電容量式、圧電式など）で構成されており、足底全体にかかる圧力データをリアルタイムで測定することができる。
本市場は、医療リハビリテーション、スポーツ科学、歩行バイオメカニクス解析を中心に拡大しており、「足圧センシング技術」「スマートインソール」「歩行解析システム」が中核技術として位置付けられている。
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図. 足圧測定プラットフォームの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「足圧測定プラットフォーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、足圧測定プラットフォームの世界市場は、2025年に62.03百万米ドルと推定され、2026年には71.15百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には102百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模・供給構造（フットプレッシャーセンシング機器）
2025年の世界生産量は約28,600台、平均販売価格は約2,169米ドルである。業界平均グロスマージンは約32%、平均製造コストは約1,475米ドル、総生産能力は約36,800台規模と推定される。足圧測定プラットフォームは、抵抗式・静電容量式・圧電式などの高解像度センサーアレイを基盤とし、足底圧力分布をリアルタイムで取得・可視化する医療・計測機器として位置付けられる。近年は従来の研究用途から臨床・スポーツ・在宅モニタリングへと用途が拡張している。
技術進化：スマートインソールとマルチセンサー統合
本領域の技術進化は、ウェアラブル化とデータ統合の二極化で進展している。特にスマートインソールとの連携により、静的測定中心の従来型プラットフォームから、動的かつ連続的な歩行データ取得へと進化している点が重要である。AIアルゴリズムとビッグデータ解析の活用により、歩行異常検知、姿勢補正、荷重分布評価がリアルタイムで実行可能となっている。近6か月では、低遅延無線通信モジュールとクラウド型歩行解析ソフトの統合が進み、遠隔リハビリ用途への応用が拡大している。
応用領域の拡張（医療・スポーツ・予防医療）
足圧測定プラットフォームは、病院、リハビリテーションセンター、スポーツトレーニング機関に加え、予防医療・高齢者ケア領域へと適用範囲を広げている。特に糖尿病性足部合併症の早期検出や、整形外科領域での治療評価において重要な役割を果たしている。またスポーツ分野では、ランニングフォーム解析やパフォーマンス最適化に活用され、負荷分散制御や怪我予防に寄与している。さらに、オルソティック（矯正インソール）との連携により個別最適化医療の精度が向上している。
市場競争構造と主要企業動向
市場競争はセンサー精度、解析アルゴリズム、システム統合性を軸に形成されている。主要企業としてTekscan、XSENSOR、Zebris Medical、Novel GmbH、Noraxonなどが挙げられる。欧米企業は医療認証対応と高精度センシング技術に強みを持ち、アジア勢はコスト効率型デバイスおよびモバイル統合ソリューションでシェア拡大を進めている構造である。