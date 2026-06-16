世界のフレキシブルパッケージ市場規模、2026年254770百万米ドルから2032年320510百万米ドルへ拡大
フレキシブルパッケージとは
フレキシブルパッケージは、プラスチックフィルム、アルミ箔、紙、さらにはバイオプラスチックなど複数の素材を組み合わせることで、高い保護性能と軽量性を実現する包装形態である。従来の硬質容器と比較して輸送効率に優れ、内容物の鮮度保持、防湿性、防酸化性、耐衝撃性などを向上できることから、多様な消費財市場で採用が進んでいる。
特に近年のフレキシブルパッケージでは、多層ラミネート技術や高機能バリアフィルム技術の進展により、食品ロス削減や賞味期限延長への貢献が評価されている。欧州ではモノマテリアル化への取り組みが進み、日本市場でも再資源化しやすい包装設計への需要が高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352505/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352505/images/bodyimage2】
図. フレキシブルパッケージの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「フレキシブルパッケージ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、フレキシブルパッケージの世界市場は、2025年に246130百万米ドルと推定され、2026年には254770百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には320510百万米ドルに拡大すると見込まれています。
フレキシブルパッケージ市場の現状と将来予測
フレキシブルパッケージは、持続可能な包装ソリューションへの需要拡大を背景に、世界包装産業において最も注目される成長分野の一つとなっている。近年では食品包装、医薬品包装、環境配慮型包装、バイオプラスチック包装への投資が活発化しており、市場競争は品質だけでなくリサイクル性や炭素排出削減能力へと移行している。
食品・飲料分野が牽引するフレキシブルパッケージ需要
フレキシブルパッケージ市場において最大の用途分野は食品・飲料業界である。食品・飲料用途は2017年時点で世界需要の75％以上を占めており、現在も市場成長の中心的役割を担っている。冷凍食品、レトルト食品、スナック菓子、飲料パウチなどの需要拡大により、フレキシブルパッケージの採用範囲は継続的に拡大している。
過去6か月間では、北米および欧州の大手食品メーカーがリサイクル可能なスタンドアップパウチや単一素材包装への切り替えを加速しており、環境規制対応とブランド価値向上を両立する手段としてフレキシブルパッケージの重要性がさらに高まっている。
医薬品・化粧品分野における高機能フレキシブルパッケージ
医薬品および化粧品市場は、フレキシブルパッケージの高付加価値用途として成長を続けている。医薬品分野では防湿性や遮光性が重視され、高機能アルミラミネート包装やブリスターパック向け材料の需要が拡大している。
また、化粧品業界ではサステナブル包装への移行が進んでおり、詰め替えパウチや軽量包装の採用が急速に拡大している。特に日本や韓国の化粧品ブランドでは、環境配慮型フレキシブルパッケージをマーケティング戦略の一環として活用するケースが増加している。
フレキシブルパッケージ業界の技術課題と革新動向
フレキシブルパッケージ市場の成長を支える一方で、リサイクル性向上や複合材料の分離技術といった課題も存在する。多層構造は高い保護性能を実現する反面、リサイクル工程が複雑になるため、各メーカーは単一素材化やケミカルリサイクル対応製品の開発を進めている。
フレキシブルパッケージは、プラスチックフィルム、アルミ箔、紙、さらにはバイオプラスチックなど複数の素材を組み合わせることで、高い保護性能と軽量性を実現する包装形態である。従来の硬質容器と比較して輸送効率に優れ、内容物の鮮度保持、防湿性、防酸化性、耐衝撃性などを向上できることから、多様な消費財市場で採用が進んでいる。
特に近年のフレキシブルパッケージでは、多層ラミネート技術や高機能バリアフィルム技術の進展により、食品ロス削減や賞味期限延長への貢献が評価されている。欧州ではモノマテリアル化への取り組みが進み、日本市場でも再資源化しやすい包装設計への需要が高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352505/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352505/images/bodyimage2】
図. フレキシブルパッケージの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「フレキシブルパッケージ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、フレキシブルパッケージの世界市場は、2025年に246130百万米ドルと推定され、2026年には254770百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には320510百万米ドルに拡大すると見込まれています。
フレキシブルパッケージ市場の現状と将来予測
フレキシブルパッケージは、持続可能な包装ソリューションへの需要拡大を背景に、世界包装産業において最も注目される成長分野の一つとなっている。近年では食品包装、医薬品包装、環境配慮型包装、バイオプラスチック包装への投資が活発化しており、市場競争は品質だけでなくリサイクル性や炭素排出削減能力へと移行している。
食品・飲料分野が牽引するフレキシブルパッケージ需要
フレキシブルパッケージ市場において最大の用途分野は食品・飲料業界である。食品・飲料用途は2017年時点で世界需要の75％以上を占めており、現在も市場成長の中心的役割を担っている。冷凍食品、レトルト食品、スナック菓子、飲料パウチなどの需要拡大により、フレキシブルパッケージの採用範囲は継続的に拡大している。
過去6か月間では、北米および欧州の大手食品メーカーがリサイクル可能なスタンドアップパウチや単一素材包装への切り替えを加速しており、環境規制対応とブランド価値向上を両立する手段としてフレキシブルパッケージの重要性がさらに高まっている。
医薬品・化粧品分野における高機能フレキシブルパッケージ
医薬品および化粧品市場は、フレキシブルパッケージの高付加価値用途として成長を続けている。医薬品分野では防湿性や遮光性が重視され、高機能アルミラミネート包装やブリスターパック向け材料の需要が拡大している。
また、化粧品業界ではサステナブル包装への移行が進んでおり、詰め替えパウチや軽量包装の採用が急速に拡大している。特に日本や韓国の化粧品ブランドでは、環境配慮型フレキシブルパッケージをマーケティング戦略の一環として活用するケースが増加している。
フレキシブルパッケージ業界の技術課題と革新動向
フレキシブルパッケージ市場の成長を支える一方で、リサイクル性向上や複合材料の分離技術といった課題も存在する。多層構造は高い保護性能を実現する反面、リサイクル工程が複雑になるため、各メーカーは単一素材化やケミカルリサイクル対応製品の開発を進めている。