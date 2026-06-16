「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」2026年6月29日(月)新発売

「麺の明星」から、この夏、痺れと辛さの本命が汁なし麺で登場。

四川料理の名店「四川飯店」監修の汁なし四川麻辣麺

「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」を2026年6月29日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」を、2026年6月29日(月)に全国で新発売します。

豆板醤･甜麺醤のコクと、花椒と唐辛子の痺れる辛さで

中華三昧ならではのノンフライめんを食す





「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生し、今年の10月27日で45周年を迎えるロングセラーブランドです。本格的なおいしさが楽しめるブランドとして親しまれる中、食シーンにおける「麻辣」への注目の高まりを受け、このたび新たに「汁なし四川麻辣麺」を発売します。

監修したのは、東京･赤坂に本店を構える、日本における四川料理の草分け的存在「四川飯店」です。「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」は、中華三昧ならではのノンフライめんに、牛と豚の旨みをベースにした、コク深く痺れる辛さのソースを合わせた一品です。ソースには赤味噌と豆板醤、甜麺醤を使用してコクを加え、赤唐辛子と花椒で、痺れる辛さを際立たせました。具材には豚肉ダイスを使用し、ふりかけには、すりごま、花椒、唐辛子、ねぎを合わせています。花椒と唐辛子の痺れる辛さがクセになる、汁なしタイプの麻辣麺です。

四川料理の名店「四川飯店」が監修した、明星の本気(マジ)中華「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」。これから迎える夏にぴったりの、痺れと辛さが織り成す本格的な味わいをお楽しみください。

■商品特長

麺 : しなやかで弾力のあるノンフライ麺。

ソース : 牛と豚の旨みをベースに、赤味噌と豆板醤、甜麺醤でコクを出し、赤唐辛子と花椒の痺れる辛さが特徴のソース。

ふりかけ : すりごま、花椒、唐辛子、ねぎ。

具材 : 豚肉ダイス。

■商品概要