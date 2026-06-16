東京を拠点にヘアメイク関連サービスを展開する株式会社美容堂(本社：東京都荒川区、代表取締役：中野 壮一郎)が運営するヘアメイク専門サロンBiyodoと、若色写真事務所(本社：東京都荒川区、代表：若色 亨昌)は、2026年6月16日、ヘアメイクと写真撮影で業務パートナーシップを結んだことを発表しました。Biyodoと若色写真事務所は、東京都荒川区に拠点を置いて全国で活動する事務所で、この度のパートナーシップにより、地域に向けたサービスを包括的に提供できるようになると同時に、インバウンドのニーズにも応えてまいります。





美容堂と若色写真事務所のロゴ





また、この度のパートナーシップの第一弾として、「ヘアメイク写真撮影パック」を6月16日から提供してまいります。通常価格38,500円(税込)のところ、先着6名様にはキャンペーン価格29,700円(税込)にて提供させていただきます。

詳細・お申し込みは、以下のホットペッパービューティーのページをご覧ください。

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000771734/blog/bidA117663476.html









【この度のパートナーシップについて】

ヘアメイク専門サロンBiyodoは、芸能・メディア撮影の現場で培った技術を持つヘアメイクアーティストが在籍するヘアメイク・着付けサロンです。代表ヘアメイクアーティストであるMiwaは、芸能人・歌手・政治家などの著名人を中心に2,500人以上のヘアメイクを行った実績をもちます。また若色写真事務所の代表である若色 亨昌は、20年の活動の中で3,000件を超える全国での撮影実績を持ち、芸能から企業・個人までの幅広い撮影を行ってまいりました。





株式会社美容堂の代表取締役、中野 壮一郎はこの度のパートナーシップについて次の通り述べています。

「若色写真事務所とヘアメイク専門サロンBiyodoとのパートナーシップにより、全国の第一線で経験を積んできた2人のアーティストが、高いレベルのサービスを適正料金で荒川区の皆様にお届けできるようになります。若色写真事務所の撮影技術と、Biyodoのヘアメイク・着付け技術が連携することで、お客様の魅力をさらに引き立てるサービスの提供が可能となります。さらに両社ともに英語対応が可能であり、インバウンド需要にも対応することができます。このパートナーシップにより、近年需要が高まるSNSプロフィール撮影をはじめ、七五三、成人式、結婚式などのライフイベント撮影まで、ワンストップで提供してまいります。」





左より、若色 亨昌(若色写真事務所)、中野 壮一郎(美容堂)、Miwa(美容堂)





【株式会社美容堂について】

株式会社美容堂は、「ヘアメイクを通じて人の魅力と自信を引き出す」を理念に、ヘアメイク専門サロンの運営をはじめとしたヘアメイク関連事業を展開しています。企業広報、芸能・メディア撮影、プロフィール撮影、ブライダル、成人式、七五三など幅広い分野に対応し、東京を拠点にサービスを提供しています。撮影経験豊富なヘアメイクアーティストにより、企業や個人のブランド価値向上につながるヘアメイクを提供しています。





・ホームページ

株式会社美容堂 ： https://biyodocorp.com/

ヘアメイク専門サロンBiyodo： https://biyodocorp.com/salon/









【若色写真事務所ならびにカメラマン若色 亨昌について】

若色写真事務所は、東京都荒川区を拠点に全国で活動する写真家・カメラマン、若色 亨昌の個人事務所です。若色は1970年、台東区入谷生まれ、大学入学までを欧米で過ごし、慶應義塾大学で教育哲学を専攻。数々の個展・受賞歴がある他、2013年と2015年には「最先端を進む著名なカメラマン - 100人のCutting Edgeフォトグラファー」に選出されています。Getty Imagesコントリビューター、東京商工会議所会員、荒川区SNSシティプロモーター、荒川102記者、荒川区諸団体会員。

ホームページ： https://www.wakairo.tokyo/