株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、6月16日（火）12時より、新ストーリーイベント「ようこそ！ マギアアイランドへ！ 後編」を開始いたしました。合わせて、新たな限定★5キオク[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子（CV 野中藍）が登場する初回10連無料ピックアップガチャを開始いたしました。 また、完全オリジナルの物語をフルボイスで贈る「メインストーリー灯台劇場編 エクセドラクエスト 1章 前編」が配信開始いたしました。 さらに、期間中で最大80連ガチャ無料など、まどドラ海開きキャンペーンを開催中です。

初回10連無料！新限定★5キオク「佐倉杏子(水着)」が登場！

2026年6月16日（火）12時より、新限定★5キオク[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子がピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。本ガチャは特別に、初回10連無料で引いていただくことが可能です。 また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、以下のガチャと共通のものとなります。 ・佐倉杏子(水着)有償限定ステップアップガチャ ・2025水着キオクピックアップガチャ ・有償限定★5キオク1体確定ガチャ ・暁美ほむら(水着)有償限定ステップアップガチャ ・[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらピックアップガチャ 期間：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=nrG2gMgpAWA

有償限定！お得なステップアップガチャ開催

2026年6月16日（火）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。本ガチャは各ステップで佐倉杏子(水着)がピックアップされております。 STEP2では★5キオクの提供割合が通常3％のところ5%にアップ、さらにSTEP3では★5キオクの提供割合が10%にアップいたします。 また、STEP3を引くと[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子が提供割合10％でピックアップされる★5キオク確定マギアキー(赤)が獲得できます。 期間：2026/06/16（火）12:00～2026/06/30（火）11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

佐倉杏子(水着) ピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入る！

2026年6月16日（火）12時より、お得なパックの販売を開始し、マギカストーンと[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子のピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入ります。 各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。 期間：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

「メインストーリー灯台劇場編 エクセドラクエスト １章 前編」開幕！

2026年6月16日（火）12時より、完全オリジナルの物語を全編フルボイスで贈る「メインストーリー灯台劇場編 エクセドラクエスト 1章 前編」が開幕いたしました。 メインストーリー灯台劇場編「エクセドラクエスト」は、ナマエが主人公となり、灯台劇場を取り巻く物語が展開されていきます。

メインストーリー 灯台劇場編 「エクセドラクエスト1章 前編」PV

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=MG82wV7azCE

◇1章 前編あらすじ---------------------------------------------------- 浸食された記憶の光を探るため、少女たちは旅に出ました。 たどりついたのは、見滝原。 けれど、そこは記録にも、記憶にもない どこかが少しずつおかしな見滝原なのでした。----------------------------------------------------

パラレルストーリー「ようこそ！マギアアイランドへ！ 後編」イベント開始！

6月16日（火）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリー「ようこそ！ マギアアイランドへ！ 後編」を開始いたしました。パラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。 ◆イベントストーリーあらすじ---------------------------------------------------- 島の中枢に眠る「オーブ」はマギアアイランドの動力源。 複数の侵入者によって狙われたオーブを守るため 杏子、ほむらたち５人は、侵入者の捜索を開始。 使命を果たし、魔女の脅威から島の平和を守り抜け！---------------------------------------------------- 期間： ・前編：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ・後編：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「反撃開始！」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「グアバ」交換所でマギアキー、能力晶花クエストスキップチケットやスタイルチケット獲得！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「グアバ」がドロップいたします。 グアバを集めると交換できる「グアバ」交換所では、マギアキーや能力晶花クエストスキップチケットなどと交換することが可能です。 さらに、後編では「永久ドロップロック」と「スタイルチケット」が追加されます。

リンクレイドアップデート記念！マギカストーン3,000個もらえる！

2026年6月16日（火）12時より、リンクレイドのアップデートを記念したミッションを開始しました。 リンクレイドをプレイしていただくことで、マギカストーン最大3,000個や、マジカルリング20個を獲得いただけます。 期間：2026/06/16 (火) 12:00～2026/07/02 (木) 11:59

最大80連ガチャ無料！まどドラ海開きキャンペーン開催中！

現在、まどドラ海開きキャンペーンとして、期間中最大80連無料ガチャを開催中です。[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむら、[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子ピックアップガチャがそれぞれ初回10連無料となるのに加え、ボーナスゲージ付き1日1回無料ガチャでは、無料ガチャを引くとボーナスゲージがたまり、最大60連を無料で引くことができます。さらに、無料ガチャのボーナスゲージをためることでプリズムオーブも獲得できます。 期間： [キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらピックアップガチャ：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 [真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子ピックアップガチャ：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ボーナスゲージ付き1日1回無料ガチャ：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP