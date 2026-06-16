株式会社ファミリー工房(本社：東京都足立区、代表取締役：古藤 晃英)は、SDGsの達成に向けて2026年度の史上最大級となる断熱窓補助金に加え、当社独自の「友人紹介キャンペーン」を組み合わせることで、葛飾区在住の方限定で《断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン》を開始しました。





一般的な戸建ての“全窓を断熱窓へリフォームした場合”の平均工事費は約165万円(税込)。

2026年度は国・東京都・葛飾区の“トリプル補助金”により、お客様負担は消費税分の15万円のみにまで圧縮されます。





さらに、お客様負担となる15万円を当社が全額負担。戸建ての全窓リフォームであれば、最終負担額が“本当に0円”となります。





シュミレーションの流れ2





■ 史上最大の補助金 × 独自キャンペーンで“0円リフォーム”が実現

2026年度は、断熱窓に対する国の補助金に加え、東京都・葛飾区の独自助成が重なる過去最大級の補助金年。

平均工事費165万円(税込)が、補助金適用により15万円(消費税分のみ)にまで圧縮されます。

さらに、ファミリー工房独自の「友人紹介キャンペーン」により、紹介元のお客様の15万円を当社が全額負担。

結果として、お客様負担0円で断熱窓リフォームが可能になります。









■ 断熱窓の6大メリット

断熱効果：冬でも薄着で過ごせる“ぽかぽか空間”

結露軽減：カビ・ダニ対策にも

遮音効果：外の騒音も家族の声も気にならない

UVカット：家具・床・お肌を日焼けから守る

侵入抑止：特殊ネジ・強化ガラスで防犯性UP

経済的 ：1ヶ月約1,880円、10年で約23万円の節約効果





内窓効果





リクシル インプラス画像





■ ファミリー工房が選ばれる理由

● Google口コミ 足立区・葛飾区 No.1(494件／★4.7)

施工品質・対応力・アフターサービスの満足度が証明されています。





● 創業22年・施工実績10,000件超の総合リフォーム企業

外装・内装・水回り・太陽光・蓄電池・断熱・窓リフォームまで、すべて自社グループで完結できるワンストップ体制。





● 自社職人・自社管理による高品質施工

下請け丸投げなし。技術研修を受けた専属スタッフが対応。





● 助成金・補助金の申請を“完全無料代行”

専門チームが複雑な書類作成から提出までサポート。





● 本社ショールームで“実物を見て触れる”安心感

断熱窓・複層ガラス・太陽光パネルなどを展示。





● グループ総合力でアフターサービスも万全

ファミリー工房／ファミリーペイント／ファミリーチャージが連携。









■ 0円で窓リフォームするための3ステップ

お見積り(図面 or 寸法をLINEで送るだけ)

↓

現地調査(約30分)

↓

助成金申請(無料代行) → ご友人紹介で0円に！





▼【葛飾区限定】窓リフォームを0円で行うための3ステップ

動画URL： https://youtube.com/shorts/s5iciDhmnp0?si=w91lpNPYIryJ7BPa





シュミレーションの流れ1





■ 注意事項(対象外となるケース)

・葛飾区以外にお住まいの方

・マンションなど戸建て以外の住宅

・特殊サイズの窓で補助上限を超える場合

・ご友人紹介がない場合(※1消費税以外は補助金でまかなえるケース多数※ご友人紹介がなくても、工事のご依頼を承っておりますのでご安心ください。。)













■ まとめ

史上最大の補助金と、ファミリー工房独自の紹介特典が重なる“今年だけの特別な機会”。

断熱窓を最もおトクに設置できるタイミングとして、葛飾区の住民から大きな反響が予想されます。





シュミレーションの流れ3





■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ファミリー工房

代表者 ： 代表取締役 古藤 晃英

所在地 ： 〒120-0001 東京都足立区大谷田4-1-20

設立 ： 2005年1月

資本金 ： 1億円

売上高 ： 18億円(2024年2月期)

従業員数： 50名(2024年8月時点)

事業内容： 外壁塗装、屋根工事、外装工事、水まわり工事、内装リフォーム、

太陽光設備工事、アフターサービス

WEB ： https://www.familykobo-co.jp/

TEL ： 03-5849-5561