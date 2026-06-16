地元大阪で育った旬の白茄子を地元大阪で味わう。期間限定メニューが登場｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「純国産馬刺しと朝引き鶏 馬と鶏 堺筋本町店」では、2026年6月16日(火)より、大阪府貝塚市・～百生～中出農園さんで育てられた旬の白茄子を使用した期間限定メニューの提供を開始いたします。

まるでクリームのような食感。旬の白茄子を期間限定で堪能

純国産馬刺しや朝引き鶏を看板商品とする当店ですが、旬を迎える食材も積極的に取り入れています。

今回使用するのは、大阪府貝塚市の『～百生～中出農園』で育てられた白茄子。一般的な紫茄子に比べて栽培量が少なく、スーパーなどでは見かける機会の少ない品種です。旬を迎えた今だからこそ味わえる美味しさをお届けしたいという想いから、素材の個性を活かした4種類のメニューをご用意しました。

白茄子は、一般的な紫茄子に比べて果肉がやわらかく水分をたっぷり含んでいるため、加熱することでとろけるような食感と上品な甘みを楽しめます。また、白茄子は調理法によって表情を変えるのも大きな魅力です。揚げることでみずみずしさが際立ち、焼くことで濃厚な旨みと甘みが引き出され、炭火を合わせれば香ばしさが加わります。

当店では、そんな白茄子の魅力をさまざまな角度から楽しんでいただけるよう、それぞれ異なる調理法でご提供いたします。

生産者の想いとともに届ける、大阪の旬野菜

当店では毎年、大阪府貝塚市の～百生～中出農園から旬の水茄子を仕入れ、お客様へご提供しています。

～百生～中出農園は、「素材本来の味を大切にし、食べていただくお客様の美味しさと健康、味覚を守る」という理念のもと、野菜づくりに取り組む農園です。種から栽培し、受粉作業まで手作業で行うなど、一つひとつの工程に手間を惜しまず向き合っています。

私たちは、生産者の想いとともに食材の魅力を届けることも飲食店の役割の一つだと考えています。地元大阪で育った旬の野菜を、地元大阪で味わう。そんな地産地消の取り組みを通じて、中出農園が育てた白茄子の魅力をお届けします。普段は馬刺しや朝引き鶏を目当てにご来店いただくお客様にも、大阪の旬野菜の美味しさを知っていただければ幸いです。

提供開始日：2026年6月16日(火)

白茄子の魅力をさまざまな形でお楽しみいただけるよう、4種類のメニューをご用意しました。

＜商品＞

■白茄子天ぷら 680円（税込）

■白茄子ステーキ 700円（税込）

■白茄子炭焼き 750円（税込）

■中出農園の茄子天ぷら食べ比べ 700円（税込）

店舗情報

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区安土町２丁目４－５ 地下１階

アクセス：堺筋本町駅 徒歩2分

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

席数：62席

ホットペッパー：https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/(https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_umatotori_shironasu)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/1(https://shop.ni-290.co.jp/stores/1?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_umatotori_shironasu)

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店は、大阪・堺筋本町エリアに位置し、純国産の馬肉と新鮮な朝引き鶏を使用した料理を提供する居酒屋です。

仕事帰りの気軽な利用から、グループでの食事まで幅広く対応しており、馬刺しと鶏料理を一度に楽しめる、満足感のある食事体験を提供しています。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928