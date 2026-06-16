当社協賛のホールインワン賞達成　リゾートトラスト レディス2026にて政田夢乃選手がホールインワンを記録

信和建設株式会社

信和ホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役：前田裕幸）は、2026年5月28日から31日に開催された女子プロゴルフトーナメント「リゾートトラスト レディス」において、当社が協賛したホールインワン賞が達成されたことをお知らせいたします。

大会最終日、8番ホール（パー3）において、政田選手が見事ホールインワンを達成されました。

これに伴い、当社よりホールインワン賞として賞金800万円を贈呈いたします。

ホールインワン達成概要

選手名：政田夢乃選手

大会名：リゾートトラスト レディス2026

日程：2026年5月31日

対象ホール：8番ホール（パー3）

ホールインワン賞：800万円

協賛の背景

当社は、スポーツ振興および地域社会への貢献活動の一環として本大会へ協賛いたしました。

今回のホールインワン達成は、大会を盛り上げる素晴らしいプレーであり、当社としても大変喜ばしく感じております。

今後もスポーツ文化の発展と選手の挑戦を応援してまいります。

■ 信和グループについて

信和グループは建設、不動産開発、ホテル、介護、海外事業など幅広い事業を展開する総合グループです。

【信和グループ企業理念】

一、人のよろこびを自分のよろこびとする。

一、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献する。

一、永久に進化し続ける。

公式サイト：https://shinwa-grp.co.jp/