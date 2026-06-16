【J.S. PANCAKE CAFE】白桃の甘み、白桃烏龍茶の華やかな香り。夏にとろけるティークリームパンケーキ6月25日(木)から販売開始

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営するパンケーキショップ「J.S. PANCAKE CAFE」は、6月25日（木）より、白桃のやさしい甘みと白桃烏龍茶の華やかな香りを楽しむ「白桃烏龍ティーフェア」を開催いたします。

芳醇で華やかな白桃烏龍ティークリームをたっぷりとかけたパンケーキを主役に、自家製の白桃フルーツアイスや桃のコンポートを合わせた贅沢な一皿をご用意。さらに、白桃烏龍茶の魅力を楽しめるパンケーキやドリンクなど、夏にぴったりのラインナップを展開します。

■商品概要

白桃烏龍茶とフルーツアイスのティークリームパンケーキ \1,900(税抜)

白桃烏龍茶とフルーツアイスのティークリームパンケーキ

ふんわりと焼き上げたバターミルクパンケーキに、芳醇な白桃烏龍ティークリームをたっぷりとかけ、自家製の白桃フルーツアイスと桃のコンポートを添えた期間限定メニュー。

別添えの自家製烏龍ティーソースは、ライチがふんわりと香る華やかな味わい。お好みでかけることで、白桃のやさしい甘みを引き立てながら、すっきりとした余韻をお楽しみいただけます。パンケーキ、アイス、コンポートを自由に組み合わせながら、味わいの変化を楽しめるデザートパンケーキです。

白桃烏龍ティークリームパンケーキ \1,700(税抜)

白桃烏龍ティークリームパンケーキ

芳醇な白桃烏龍ティークリームをたっぷりとかけたバターミルクパンケーキ。桃のコンポートとライチ香る烏龍ティーソースを合わせ、白桃の甘みとお茶の香りをシンプルに楽しめる一皿です。

左：白桃烏龍クリームソーダ\800（税抜） 右：烏龍ピーチティー\800（税抜）

白桃烏龍クリームソーダ／烏龍ピーチティー

白桃烏龍茶の魅力をドリンクでも楽しめる2種類をご用意しました。

「白桃烏龍クリームソーダ」は、甜菜糖を使用した白桃シロップと果実感あふれるピーチソーダに、爽やかなサワーヨーグルトジェラートを合わせたクリームソーダ。ミルキーなコクと白桃の風味、軽やかな炭酸が心地よく調和します。

「烏龍ピーチティー」は、白桃烏龍茶に白桃のコンポートとシロップを合わせたフルーツティー。すっきりとした飲み口の中に白桃のやさしい甘みとお茶の香りが広がります。

〈商品概要〉

展開期間：6月25日(木)～7月末予定

展開商品：〈パンケーキ〉「白桃烏龍茶とフルーツアイスのティークリームパンケーキ」1,900円（税抜）／「白桃烏龍ティークリームパンケーキ」1,700円（税抜）ランチタイムのハーフ＆ハーフセットで選べるミニサイズ：600円（税抜）

〈ドリンク〉「白桃烏龍クリームソーダ」800円（税抜) ／「烏龍ピーチティー」800円（税抜)

J.S. PANCAKE CAFEとは

アパレルブランド「JOURNAL STANDARD」が提案するパンケーキショップ。“オールタイム、パンケーキ”をコンセプトに、一日を通し、様々なシーンで味わえる選りすぐりの素材・製法にこだわった、スイーツ系からミール系までバリエーション豊かなメニューを提案しています。店内では衣食住などライフスタイルにまつわるイベントなども開催。 ゆったりとした空間で、様々なシーンをお楽しみいただける心地よい時間をご提供します。

HP :https://www.flavorworks.co.jp/js-pancake-cafeInstagram :https://www.instagram.com/js_pancake_cafe/SHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?brand=0035&srsltid=AfmBOoqfDy7I5HF-l55BwYjVvZdKUawZSwh0m-gXyEyZphEAxpHU5C-G

■会社概要

〈株式会社ベイクルーズ〉

創立：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長： 古峯 正佳

本社所在地： 東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容： レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット 通販サイトの運営、及び家具の販売 、フィットネス事業の運営

グループ会社：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、 株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP : http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド： J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすびごっつ食べなはれ、お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、BAYCREW'S FOOD MARCHE、 THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGERS Jr. 、Journal Standard DINING

https://prtimes.jp/a/?f=d11498-2548-8dfbd9ba6242571cfcbe4d9aa1d723d7.pdf