９９０万円の「火の鳥オブジェ」が初登場！出品総額１５億円以上、総出品数３００点の金製品が大集結『金の祭典』

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「金の祭典」

松坂屋上野店では、６／２４（水）～２９（月）、総額１５億円以上・約３００点の金製品が集結する恒例催事「金の祭典」を開催いたします。金価格が歴史的高水準で推移し、資産としての関心が一層高まる中、今回は手塚治虫氏の代表作『火の鳥』をモチーフにした純金製大判・小判や大型オブジェが初登場いたします。さらに、金価格の上昇を背景に投資対象としても関心が広がる銀製品を初めて特集いたします。上野動物園の歴代パンダをデザインした純銀製メダルなど、資産性とコレクション性を兼ね備えたアイテムも展開し、“買う・楽しむ・残す”貴金属の魅力をご提案いたします。

【特設ページ】 https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260624_goldfes.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260624_goldfes.html)

【初登場】手塚治虫氏の代表作『火の鳥』モチーフ商品

『火の鳥』をデザインした純金製の大判、小判が初登場！

純金製 火の鳥 大判（５０ｇ／約８７×５１mm） 税込３，０００，０００円

純金製 火の鳥 大判

純金製 火の鳥 小判（２０ｇ／約５４×３１mm） 税込１，２００，０００円

純金製 火の鳥 小判

※大判、小判いずれも桐箱入り

桐箱入り

樹脂に金箔を施し、『火の鳥』の躍動感を忠実に再現した迫力あるオブジェ。

金箔貼り 火の鳥オブジェ（高さ約１，４００mm） 税込９，９００，０００円

※画像はイメージです

金箔貼り 火の鳥オブジェ

(C)TEZUKA PRODUCTIONS

パンダメダルからおりん、置物まで「銀製品」を初特集！

上野動物園の歴代パンダ 純銀製メダル１３種類コンプリートセット（純銀製メダル１３枚 各１０ｇ／各直径３０ｍｍ） 税込３８６，１００円

※パンダのもり特製飾り額 ２１５×２８０mm

上野動物園の歴代パンダ 純銀製メダル１３種類コンプリートセット

純銀製 胡蝶蘭 ３本立B（７６０ｇ／４４０×４４０×６１５mm） 税込３，０８０，０００円

純銀製 胡蝶蘭 ３本立B

純銀製 小判（２５０ｇ／約８７×５５mm 厚さ：約６mm） 税込３９６，０００円

純銀製 小判

純銀製 おりん ２．５号（１９０ｇ／７５×４４ｍｍ） 税込５３９，０００円

純銀製 おりん ２．５号

最高額は３億円超の「純金製硯箱」！

純金製 硯箱（純金：約３，３３１ｇ Ｋ１８：約４２９ｇ／２６０×２８０×８５ｍｍ） 税込３３８，２５０，０００円

純金製 硯箱

純金製１ｇインゴット（デザイン）（約１g／８．０×３．４mm／高さ約２．２mm） 税込８８，０００円

※販売状況により受注販売となる場合がございます。

純金製１ｇインゴット（デザイン）

※金地金相場の変動により、予告なく価格改定および販売を中止する場合がございます。