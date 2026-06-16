【ＢＳ日テレ】『磯田道史の歴史をゆく』世界遺産・姫路城の真実 ２時間ＳＰ　非公開エリア潜入で解き明かす“最強の城”の真実　６月１７日（水）夜８時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで放送中の「磯田道史の歴史をゆく」は、磯田のユニークな視点と絶妙な語り口のわかりやすい解説で歴史の『真実』と『ロマン』を解き明かす歴史同行取材番組。６月１７日（水）よる８時からの放送では、歴史学者・磯田道史と城郭研究の第一人者・千田嘉博が、世界文化遺産であり国宝・姫路城を徹底調査。白く美しい姿から「白鷺城」と呼ばれる姫路城は、なぜ400年以上もの時を超えて現存し続けているのか。その秘密を探るため、普段は立ち入ることのできない非公開エリアにも特別潜入。秀吉時代の痕跡が残る石垣や建築構造、そして日本の城郭建築が到達した究極の防御システム「連立式天守」の実像に迫る。美しさと強さを兼ね備えた日本最高峰の名城を、最新の研究成果と現地調査から読み解く。

【見どころ１.】非公開エリア潜入！姫路城「最強」の秘密を解明

今回最大の見どころは、普段は立ち入ることのできない非公開エリアへの特別潜入。国宝・姫路城が誇る「連立式天守」の内部を調査し、なぜ姫路城が“最強の城”と呼ばれるのかを徹底解明する。敵を迷わせる複雑な導線、四方から攻撃できる防御構造、そして最後まで籠城を可能にする仕掛けの数々。美しいだけではない、戦うための城としての真の姿が明らかになる。

【見どころ２.】秀吉、家康、官兵衛――天下人たちが刻んだ姫路城の歴史

姫路城には、豊臣秀吉、徳川家康、黒田官兵衛など、日本史を動かした英雄たちの足跡が残されている。本能寺の変後、秀吉の天下取りを支えた「中国大返し」と姫路城との関わり、さらに関ヶ原後に池田輝政が築いた壮大な城づくりにも迫る。戦国から江戸へ――激動の時代を見守った姫路城から、天下統一のドラマを読み解く。

【見どころ３.】千姫が見た姫路城――波乱の人生と城に残る物語

徳川家康の孫として生まれ、豊臣秀頼に嫁ぎ、大坂夏の陣で運命を大きく変えた千姫。その後、姫路城主・本多忠刻に再嫁し、姫路で新たな人生を歩んだ。番組では、千姫ゆかりの地を訪ねながら、戦乱に翻弄されながらも力強く生きた女性の人生に迫る。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l2gDKhRRbOY ]

＜番組概要＞

番組名： 磯田道史の歴史をゆく 世界遺産・姫路城の真実 ２時間ＳＰ

出演： 磯田道史（国際日本文化研究センター 教授） 千田嘉博（城郭考古学者、名古屋市立大学 高等教育院 教授・奈良大学 文学部 特別教授） 田中道子

放送日時：２０２６年６月１７日（水）よる８時～９時５４分

放送局：ＢＳ日テレ