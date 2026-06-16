【JAF中国】ジ・アウトレット広島でJAFイベントを開催特産品販売やステージイベントで中国地方の魅力を発信

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）中国本部（本部長 岡本精二）は、6月21日（日）に「中国5県× JAFドライブスタンプラリー2026」のPRイベントをTHE OUTLETS HIROSHIMAにて開催します。

昨年も開催し好評を博した本イベントは、開催中のドライブスタンプラリーに参加している中国地方の自治体や、道の駅、立ち寄りポイントになっている施設が、地域の特産品や見どころを紹介し、より多くの方々に足を運んでいただくことを目的としています。

本イベントは参加無料で、どなたでもご参加いただけます。

イベント内容

・観光PR・特産品物販ブース

地域の特産品販売、室内花壇のフォトスポットなどで各地の魅力を発信

・ご当地キャラクターとじゃんけん大会

［開催時間］11：00～、14：00～

・道の駅グルメ出店

のん太コロッケ、夜叉うどん、ゆずスカッシュ・よしおの鯛焼きほか

・ＪＡＦお楽しみ抽選会（はずれなし）

中国5県の特産品やグッズが当たる抽選会を実施

※景品には限りがあります。

イベント概要

名称：中国5県×ＪＡＦドライブスタンプラリー2026イベント in THE OUTLETS HIROSHIMA

日時：2026年6月21日（日）10：00～16：00

場所：THE OUTLETS HIROSHIMA（広島市佐伯区石内東4-1-1）

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/3QDdcOJ