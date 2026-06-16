SORABITOの「GENBAx点検」がエムシーディースリーの建設業向けクラウドサービス「グリーンサイト」と連携

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する建設現場向け点検サービス「GENBAx点検」は、エムシーディースリー株式会社（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役社長：飯田 正生、以下「エムシーディースリー」）との機能連携に向けた契約を締結し、その第一弾として、「グリーンサイト」および「ワークサイト」のアカウントを利用した「シングルサインオンログイン（SSO）機能」をリリースいたします。

連携の背景

建設現場では、多様なクラウドサービスが活用されており、それに伴う複数のアカウント管理やデータの多重管理が現場担当者の負担となっています。

この度、SORABITOとエムシーディースリーは、管理負荷を軽減しシームレスな利用体験を実現するために機能連携に向けた契約締結に至りました。

連携機能の概要

■ シングルサインオン（SSO）機能

「GENBAx点検」にログインする際、協力会社のログイン方法として新たに「グリーンサイト/ワークサイトのアカウントでログイン」が選択可能になります。

主な機能内容

● 協力会社のログイン方法として「グリーンサイト/ワークサイトのアカウントでログイン」を選択可能

● グリーンサイト/ワークサイトのアカウント情報を利用して会員登録でき、氏名等の入力の手間なくスムーズに利用開始可能

今後の展望

エムシーディースリーとの連携は、GENBAx点検が目指す、現場の安全管理にまつわる負荷を軽減し、安全に施工を行っていただくための取り組みの一つとなっております。

今後も、より便利にお使いいただくための、以下の機能拡充を計画しております。

● Myグリーンサイトとの連携強化：Myグリーンサイト上から直接「GENBAx点検」に遷移でき、元請け企業が協力会社に対してスムーズに利用案内が可能

● データ連携：現場における役職情報等のグリーンサイトが保有するデータを「GENBAx点検」に連携することで、権限割り当てや、日々の書類作成・承認等の負荷を軽減

グリーンサイト・ワークサイトについて

「グリーンサイト」は、エムシーディースリーが提供する建設業向けクラウドサービスです。作業員の入退場管理や安全書類（グリーンファイル）の電子化・管理を支援し、元請け企業と協力会社間の書類業務を大幅に効率化します。建設業界において幅広く普及しており、多くの建設会社・協力会社に利用されています。

サービスサイト：https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/

「ワークサイト」は建設現場の施工管理・調整業務のデジタル化を推進するサービスです。作業日報やKY記録といった、これまで紙や口頭で行っていた業務をデジタル化することで、現場での業務効率化や生産性向上に貢献します。

サービスサイト： https://www.kensetsu-site.com/series/worksite/

GENBAx点検について

「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、作業員の健康チェックなどあらゆる点検表をペーパーレス化します。点検表の回収を不要に、点検承認をスマート化し、安全点検業務を効率化するサービスです。

サービス紹介： https://www.sorabito.com/service/genbax/

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn(https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn)

会社概要

■ エムシーディースリー

社名：エムシーディースリー株式会社

代表者：代表取締役社長 飯田 正生

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

設立：2015年4月

URL：https://www.mcd3.co.jp/

■ SORABITO

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com