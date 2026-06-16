2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で注目集まる三木合戦の舞台！兵庫県三木市の風土を”食べて旅する”贅沢体験！全国でも珍しい甘栗専門店が仕掛ける「三木絵巻フォンデュ」6月19日（金）より新登場！

株式会社小西商店

■メディア掲載・取材のポイント

1, 超タイムリーな話題性

2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放映で今まさに注目が高まる三木の歴史や風土を、目と舌で楽しめる体験型スイーツです。

2, 圧倒的な映え・ビジュアル

三木の「黒滝」を模した金の額縁（鏡面）に、神戸電鉄の廃番プラレール、ゴルフ場、山田錦、三木金物など、地域の魅力を詰め込んだジオラマ風の圧倒的ビジュアル。

3, こだわりの味

神戸セレクション認定の天津甘栗を使用した「甘栗フォンデュ」×「抹茶フォンデュ」の味変。最後はホットミルクを注いで「マロンオレ」として一滴残らず堪能できます。

総合食品卸、甘栗・ジェラート製造の株式会社小西商店(所在地：兵庫県三木市、代表取締役：小西康之、以下「当社」)は、直営店 I TeA HOUSEにて新商品「三木絵巻フォンデュセット」を2026年6月19日より提供開始します。

■開発背景

1927年創業の当社は、兵庫県三木市で地域密着型経営で成長してきました。三木市及び近隣地域へ学校給食、保育所給食ほか病院、レストランなどへ食材提供していくなかで「食を通じて地元の魅力を発信したい」という強い想いを抱き続けてきました。1986年に神戸電鉄三木上の丸駅前で天津甘栗のお店「万寿庵」を、2023年には和洋食レストラン&カフェ「I TeA HOUSE」をオープンし、三木のファンを増やす取り組みを行ってきました。「三木をもっとアピールしたい！」という熱い想いを抱いている中、2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で歴史的な舞台である「三木合戦（三木市）」がちょうど6月に放映されており、世間の注目が最高潮を迎えている今この時期に、県内外から訪れる観光客の方にも、目と舌で楽しめる体験型スイーツで、旅の思い出になるメニューを提供したいと考え、本商品を開発しました。超タイムリーな話題性、地域の魅力を詰め込んだジオラマ風のビジュアル、神戸セレクション認定の天津甘栗を使用した甘栗フォンデュ。西日本一の数を誇るゴルフ場、日本一の生産量を誇る酒米「山田錦」、そして伝統の「三木金物」など、地域の誇りがこの一枚に凝縮されています。この商品を通じてより多くの方に三木という地域を知っていただくことで、地域活性化にもつながると考えています。

■商品の特徴

１.三木の名所や特産品が卓上に広がる「ジオラマ仕立て」の演出

器に見立てた「金の額縁」の鏡面は、三木の名所である「黒滝」の川面を表現。その上に、鉄道ファンの心をくすぐる幻の「神戸電鉄1100系プラレール（廃番）」や、ゴルフ、山田錦、三木金物のミニチュアオブジェが美しく並びます。さらに、金物のまちを象徴する特製の「のこぎり型クッキー」も添えて、遊び心満載です。

２.老舗甘栗専門店だからできる「極上甘栗フォンデュ」

全国でも珍しい甘栗専門店がつくる「甘栗フォンデュ」。素材には神戸セレクションにも認定された当社自慢の天津甘栗を贅沢に使用しています。「抹茶フォンデュ」もセットに合わせることで、味変をお楽しみいただけます。

３.団子から水まんじゅうまで、豊富な具材＆驚きの締め

フォンデュする具材は、三木の酒米「山田錦」入のこぎり型サブレクッキーのほか、パウンドケーキ、マシュマロ、フルーツに加え、和を感じる団子や水まんじゅう、ゼリーなどバリエーション豊か。さらに、残ったソースにホットミルクを注ぐことで、濃厚な「マロンオレ」「抹茶オレ」として最後のひと口まで美味しくお召し上がりいただける仕掛けになっています。

■商品概要

・商品名 ： 三木絵巻フォンデュセット（2人前）

・提供価格： 3,278円（税込）

・提供開始日 ： 2026年6月19日（金）

・内容 ： サブレクッキー、水まんじゅう、団子、フルーツ、マシュマロ、パウンドケーキ、ゼリー、甘栗フォンデュ、抹茶フォンデュ

・提供場所： 和洋食レストラン＆カフェ「I TeA HOUSE」

・店舗所在地：〒673-0445 兵庫県三木市別所町西這田1丁目395-1

・公式Instagram： iteahouse__miki(@iteahouse__miki)

■会社概要

社名 ：株式会社小西商店

代表者名 ： 代表取締役 小西康之

会社所在地 ：〒673-0412 兵庫県三木市岩宮207-2

設立 ： 1974年 4月

資本金 ： 1,000万円

運営店舗 ：和洋食レストラン＆カフェ「I TeA HOUSE」、甘栗スイーツ店「万寿庵」

企業URL ： https://konishi524-shop.com(https://konishi524-shop.com)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社小西商店 小西典子

TEL 0794-82-8211

FAX 0794-82-0428

MAIL: konishi524@rice.ocn.ne.jp