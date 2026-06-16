大人気の教育型イベント「マイクラでまちづくり！！～小学生 1000 人で夏の自由研究 2026～」本日 6 月 16 日（火）10 時より参加予約受付を開始！！

eスタジアム株式会社

NANKAI グループ e スタジアム株式会社（代表取締役社長：加藤 寛之、以下「当社」）は、株式会社 KUL（代表取締役：田中 伸和、以下「KUL」）とともに 2026 年 7 月 18 日（土）～8 月 16 日（日）に開催する、教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！～小学生 1000 人で夏の自由研究 2026～」の参加予約受付を、本日 6 月 16 日（火）10 時より開始いたしました。参加予約受付は、先着順でのご案内となりますので、お早めにお申し込みください。

本イベントは、世界的に人気を誇るゲームタイトル「Minecraft（略「マイクラ」）」を活用し、子どもたちが自由な発想を形にしながら、住まいやまちについて考えることができる日本最大級の体験型教育イベントです。KUL が運営するショッピングセンター「エコール・いずみ」が立地する大阪府和泉市の「和泉中央駅」エリアをモチーフとしたバーチャル（仮想）空間のまちで、子どもたちが“将来住みたい家”を建築する体験を通じて、一人ひとりが持つ「想像」と「創造」の力を育む学びの機会を提供いたします。また、本イベントの開催にご賛同いただいた協賛企業各社が決定いたしましたので、イベントの実施概要と共に下記にご紹介いたします。

参加予約受付は、先着順でのご案内となりますので、お早めにお申し込みください。

ご予約 URL：https://minecraft-machidukuri2026.resv.jp/

当社は、今後も e スポーツを通じた社会課題の解決や地方創生に取り組み、e スポーツイベントの企画運営事業、施設運営事業を通じて e スポーツのある新たなライフスタイルを提案してまいります。

「マイクラでまちづくり！！～小学生 1000 人で夏の自由研究 2026～」 実施概要

（１） 開催日時

１.2026年7月18日（土）～8月16日(日)場所：「eスタジアムいずみ」

２.2026年8月1日（土）・2日（日）場所：「泉佐野オチアリーナ」「e スタジアムいずみ」同時開催



《各日程》

第 1 部：10:00～11:00(受付時間：09:30～10:00)

第 2 部：11:30～12:30(受付時間：11:00～11:30)

第 3 部：14:00～15:00(受付時間：13:30～14:00)

第 4 部：15:30～16:30(受付時間：15:00～15:30)

第 5 部：17:00～18:00(受付時間：16:30～17:00)

※日時・会場によって開催する部数や受付数が異なります。予めご了承ください。



（２） 会場

１.eスタジアムいずみ

住所：〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野 5 丁目 1-14 エコール・いずみ東館 1F

アクセス：南海電気鉄道 南海泉北線「和泉中央」駅下車、駅前南側

２.泉佐野オチアリーナ

住所：〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南 3 番地

アクセス：JR 関西空港線 南海空港線「りんくうタウン」駅下車、直結



（３）参加対象者

小学生



（４）参加方法

※事前予約制・先着順となります。お早めにお申込ください。

予約 URL：https://minecraft-machidukuri2026.resv.jp/



（５）運営体制

【主催・共催】

主催：株式会社 KUL 共催：e スタジアム株式会社



（６）協賛企業一覧 ※敬称略

【協賛】

株式会社安藤・間/住都営膳株式会社/株式会社仲谷工務店/大和工業株式会社/株式会社Joshin

【協力】

株式会社マウスコンピューター/エレコム株式会社

【後援】

和泉市/和泉市教育委員会/泉佐野市/泉佐野市教育委員会/桃山学院大学

※本イベントは、Minecraft 公式イベントではございません。

本イベント最新の情報は、下記リンク(ＵＲＬ)先より随時発信してまいります。

e スタジアムいずみ HP：https://e-stadium.jp/about/izumi/

e スタジアムいずみ X アカウント：https://x.com/estadiumizumi

・昨年開催の様子は、以下のリンク先（YouTube）をご参照ください。

https://youtu.be/2mmWWvteano?si=QGg3FCnqJ9kmK1qj

・本件に関する過去のリリースは以下をご確認ください。

参加者満足度 98%！参加者 1000 人を超える日本最大級の教育型イベントが今年も開催「マイクラでまちづくり！！」（2026 年 3 月 26 日付）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000124068.html

【企業概要】

eスタジアム株式会社

代表取締役会長：池田 浩士

代表取締役社長：加藤 寛之

所在地：大阪市中央区難波4-４-4 難波御堂筋センタービル10階

事業内容：eスポーツ施設運営、eスポーツイベント企画運営事業

公式サイト：https://estadium.co.jp