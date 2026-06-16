児童の発達に関するセルフチェックサービス「発達のミライ相談室」、2026年6月15日時点で月間利用件数2,788件を記録

株式会社NUD発達のミライ相談室 サイトトップ画像

児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」を運営する株式会社NUD（本社：大阪府大阪市）は、子どもの発達に関するセルフチェックサービス「発達のミライ相談室」（https://mirai-soudan.jp/）において、2026年6月15日時点の月間セルフチェック利用件数が2,788件に達したことをお知らせいたします。

「発達のミライ相談室」は、子どもの発達や日常生活における困りごとについて、保護者が気軽に状況を整理し、必要に応じて専門機関への相談につなげるきっかけづくりを目的として、2025年4月に公開されたオンラインセルフチェックサービスです。

発達のミライ相談室 月間セルフチェック利用件数の推移

2026年5月の月間セルフチェック利用件数は2,785件を記録しましたが、2026年6月は15日時点で2,788件に到達し、前月の月間実績を上回りました。月半ばで前月実績を超える結果となり、サービス公開以来、過去最高の利用ペースとなっています。

現場の保護者支援から生まれたサービス

株式会社NUDは、児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」の運営を通じて、日々多くの保護者から発達に関する相談を受けています。

そのなかで、

「気になる行動があるが、どこに相談すればよいかわからない」

「医療機関や支援機関へ相談する前に情報を整理したい」

といった声が数多く寄せられてきました。

発達のミライ相談室は、そのような保護者の不安や悩みに寄り添い、相談の第一歩を支援することを目的として開発されました。

オンライン上で簡単な質問に回答することで、お子さまの発達に関する気づきや困りごとを整理し、今後の相談や支援につなげるための参考情報を提供しています。

利用拡大の背景

未就学児・小中学生向けに各30問の質問を用意

近年、子どもの発達や育ちに関する情報収集ニーズは高まっており、保護者が早い段階で情報を得て、必要に応じて専門機関へ相談する動きが広がっています。

発達のミライ相談室では、スマートフォンやパソコンから24時間利用できる環境を整えており、保護者が時間や場所を問わず活用できることも利用増加の要因の一つと考えています。

教育・保育現場における活用への期待

発達のミライ相談室 チラシ画像

発達のミライ相談室は、保護者だけでなく、保育園・幼稚園・学校など子どもと日常的に関わる教育・保育関係者にも活用いただけるサービスとして期待されています。

教育・保育現場では、子どもの発達や行動面について気になる様子が見られる場合でも、専門的な診断がない段階では保護者へ伝えることに難しさを感じるケースがあります。

そのような場面において、本サービスのチラシやQRコードを紹介することで、特定の判断を伝えるのではなく、保護者自身が情報収集やセルフチェックを行うきっかけを提供することができます。

発達のミライ相談室は、保護者・教育機関・支援機関をつなぐ「相談の入口」としての役割を担い、子どもたちが必要な支援へ早期につながる環境づくりを目指しています。

今後の展望

株式会社NUDは今後も、発達に関する悩みを抱える保護者が必要な情報や支援につながりやすい環境づくりを推進してまいります。

児童発達支援・放課後等デイサービスの運営で培った知見を活かしながら、オンラインサービスを通じて保護者の不安軽減と早期相談の促進に取り組み、子どもたちとそのご家族を支える社会づくりに貢献してまいります。

サービス概要

サービス名：発達のミライ相談室

URL：https://mirai-soudan.jp/

サービス内容：子どもの発達に関するセルフチェックおよび相談先検討のための情報提供サービス

会社概要

会社名：株式会社NUD

運営事業：児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」

所在地：大阪府大阪市城東区今福東1丁目9-16 今福センタービル 2階一部

URL：https://bear-kids.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NUD

E-mail：info@bear-Admin.jp

【注記】

※本サービスは、お子さまの発達に関する気づきや困りごとを整理するためのセルフチェックツールです。

※医療行為または診断行為を行うものではなく、発達障害等の有無を判定するものではありません。

※セルフチェック結果は医学的診断を代替するものではありません。正式な診断や評価については医療機関その他の専門機関へご相談ください。

※本リリースにおける利用件数は、セルフチェック完了回数を集計したものです。同一利用者による複数回の利用を含みます。