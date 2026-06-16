視覚障がい者の「外出の壁」をAIで打破！6時間連続稼働を実現する超省電力・軽量歩行支援デバイスを開発

サフラテクノ株式会社

サフラテクノ株式会社（本社：宮城県、代表取締役：堀米 春輝）は、視覚障がい者の安全な歩行を支援する新たなデバイスの開発に着手し、現在試作機の制作を進めています。

本デバイスは、AIによる画像認識技術により、利用者の周囲の障害物を検知し、音声によってリアルタイムで利用者に通知することで、視覚に頼らない安全な移動をサポートすることを目的としています。

これまでの歩行支援デバイスの弱点であった「バッテリー持ち」と「重量」の課題を克服し、視覚障がい者が、より自由に、より遠くまで安全に移動できる社会の実現を目指します。

開発背景：高機能化の代償「バッテリー問題」を解決する

視覚障がい者にとって、外出時の障害物検知は命に関わる重要な要素です。近年、AIを搭載した支援デバイスが登場していますが、高度な演算処理には多大な電力を消費するため、「重いバッテリー」や「数時間で切れる稼働時間」が実用上の大きな障壁となっております。

サフラテクノは、この「安心の持続性」に着目し、日常使いだけでなく、災害時の避難や長距離移動でも信頼できる「６時間以上の連続稼働」と「軽量設計」を両立させた「安心して長時間使える歩行支援デバイス」というコンセプトで開発を進めています。

製品概要と差別化： AIが「目」となり、超省電力技術が「歩み」を支える

1. リアルタイムAI障害物検知

高度な画像認識アルゴリズムが、歩行ルート上の障害物を瞬時に判別。利用者に音声で直感的に通知します。

2. 業界トップクラスの「超省電力・長時間駆動」

独自の電力最適化技術により、従来の同種製品を凌駕する6時間以上の連続使用を可能にします。「外出先での電池切れ」という心理的不安を取り除くことで、より自由で安心な歩行をサポートします。本製品にはNTTイノベーティブデバイス(株)の省電力AI LSIを使用しています。

3. ストレスフリーな超軽量設計

試作品完成イメージ使用イメージ

長時間着用しても首や体に負担をかけないよう、極限までパーツを削ぎ落とした軽量筐体を開発中です。

今後の展開：実証実験（PoC）を通じて社会実装へ

現在はモックアップによる検証段階ですが、今後は以下のステップで製品化を進めます。

サフラテクノ株式会社について

- 当事者・支援団体との共同実証実験： 実際の歩行環境でのフィードバックを収集します。- UI/UXの最適化： ユーザーの声を反映し、より聞き取りやすく疲れない音声インターフェースの開発を行います。- 量産化に向けたパートナーシップの構築を予定しています。視覚障碍者にとっての危険イメージデバイス使用イメージ

サフラテクノ株式会社は、「誠実に価値を創造し、顧客と共に解決策を追求する」という理念のもと、お客様の期待を超える価値を提供し、そのニーズに応えることで、持続可能な成長を実現していく企業を目指しています。

テクノロジーを「道具」としてだけでなく、人の「自由」を拡張する手段として捉え、社会のバリアを取り除くソリューションを開発していきます。

【会社概要】

社名：サフラテクノ株式会社

本社所在地：〒980-0012

宮城県仙台市青葉区錦町1-4-5 203 ※大阪サテライトあり

代表取締役：堀米 春輝

事業内容：ハードウェア事業、モバイル販売事業、結婚相談所

HP：https://safflow-techno.com

サフラテクノ株式会社

サフラテクノ株式会社は、「誠実に価値を創造し、顧客と共に解決策を追求する」という理念のもと、お客様の期待を超える価値を提供し、そのニーズに応えることで、持続可能な成長を実現していく企業を目指しています。

テクノロジーを「道具」としてだけでなく、人の「自由」を拡張する手段として捉え、社会のバリアを取り除くソリューションを開発していきます。