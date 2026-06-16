神奈川大学×金融庁「大学生のためのリアルなお金の授業」〈開催レポート〉

学校法人神奈川大学

2028年に創立100周年を迎える神奈川大学（本部：横浜市、学長：戸田 龍介）の経営学部（学部長：行本 勢基）では、金融庁が大学生のために企画したイベント「大学生のためのリアルなお金の授業」を、6月13日（土）に、みなとみらいキャンパス 米田吉盛記念講堂にて全国で初めて開催しました。

今回の企画は、若い世代への金融経済教育の普及を目的とした金融庁と、全国型の総合大学で、一人暮らしをする学生も多く、学生生活における不安やリスク、金融犯罪に対処するためにも金融リテラシー向上を図りたい神奈川大学のニーズが合致し開催に至りました。これから社会に出ていく学生たちにとって、お金の知識はあるかないかで将来が大きく変わる、とても大切なテーマ。リアルなお金の話を楽しく学んでいく特別授業には、経営学部の1年生をはじめとする神奈川大学生268名の学生が出席しました。

第1部ゲストの安部若菜さん・おばたのお兄さん第2部ゲストの安部若菜さん・藤井隆さん

当日は、金融庁 総合政策局総合政策課の森田壮一郎係長が司会を務められ、行本勢基経営学部長の挨拶の後、第1部には、おばたのお兄さん、（コメディアン）、安部若菜さん（NMB48・小説家）、第2部には、藤井隆さん（コメディアン）、安部若菜さん（NMB48・小説家）、そして川口由美さん（J-FLEC認定アドバイザー ※1・2部出演）が登壇しました。

授業は、4つのテーマで構成され、１.【使う】「お金の使い方で人生は変わる」、２.【貯める・増やす】「お金は貯めるから育てるへ」、３.【借りる】「知らないと怖い借りるのルール」、４.【注意】「一瞬で失うお金の話」という内容で進められました。

途中、お金に関する意識調査、詐欺やマルチ商法の勧誘に関するワーク、貯蓄、資産形成に関するクイズが出されるなど、お金に関して楽しく学びを深めることができました。

授業を進めていく中で、おばたのお兄さんからは「NISAに対して理解が足りずになかなか踏み込めずにいたので、今日が自分にとっての転換期になると思う」や、藤井隆さんからは「学生の皆さんは勉強に加えて、お金のこともしっかり考える必要があると思うと、大学生のことを応援したい気持ちになった」とのコメントがありました。

最近はSNSやネットを通じて、大学生世代を狙ったトラブルもかなり増えていることもあり、川口由美さん（J-FLEC認定アドバイザー）から、「トラブルを防ぐために大切なのは、おいしい話を疑うこと、怪しいと思ったら断ること、一人で抱え込まないことが重要で、早めに相談することで防げるケースがある」とアドバイスをいただきました。

参加した学生からは「金融に興味があったので、参加できてとても良かった。大学生でも投資を少額から始められることがわかったので、今日学んだリスクに気を付けつつ、チャレンジしたい。」や「自分自身で勉強もしていたが、今回の授業を受けて投資に対する仕組みをより理解することができた。ゲストの方とやり取りしながら学べて嬉しかった。」という感想が聞かれました。

【コメントまとめ】

行本勢基（経営学部長）

「大学初のコラボイベントとして無事に実施させていただくことが出来まして嬉しく思っております。お金は誰にとっても重要ですが、大学生になったばかりの学生にとっては、より身近で重要なものとなります。今回のイベントを通じて、その大事なお金に対する理解が深まり、今後の学生生活の中でスマートな向き合い方をしてもらえるように期待しています。」

森田壮一郎（金融庁 総合政策局総合政策課金融経済教育推進室 係長）

「大学生のリアルなお金の授業ということで、皆さんと一緒に学びましたが、今日をきっかけに少しでもお金について考える時間を作っていただけたら嬉しいです。」

おばたのお兄さん（コメディアン）

「今日はありがとうございました。とても集中して聴いていただいて大変嬉しく思います。自分自身がお金のことを、あまりにも知らなさすぎると感じましたが、今回皆さんと一緒に学ぶことができて良かったなと思います。」

藤井隆さん（コメディアン）

「神奈川大学の学生さんが積極的に参加してくれたので嬉しかったです。今日は一緒に勉強させていただいて幸せでした。ひょっとしたら皆さんのお父様もお母様もご存知ないかもしれませんので、今日学んだことを共有してみてください。」

安部若菜さん（NMB48・小説家）

「今日は神奈川大学の皆さんと一緒に講義を受けさせていただいて、私も金融リテラシーが少し上がったんじゃないかと思います。学生の皆さんと一緒に、自分も貯めて増やして使って、良いお金の使い方を学んでいけたらなと思います。」

川口由美さん（J-FLEC認定アドバイザー）

「今日知った知識を自分の生活に活かしてみてください。そうすることでお金との付き合い方も変わってくるし、夢の実現も近くなるかもしれません。お金があるということは、自分の選択肢を増やすということにもなります。金融リテラシーを高めていってください。」

【実施風景】

行本勢基経営学部長の挨拶風景質問する神大生第1部 授業の様子第1部 フォトセッション第2部 授業の様子第2部 フォトセッション

【イベント概要】

タイトル：「大学生のためのリアルなお金の授業」

日 時：2026年6月13日（土） 【第1部】10:50～12:30 【第2部】13:30～15:10

場 所：神奈川大学みなとみらいキャンパス 米田吉盛記念講堂

ゲスト ：【第1部】おばたのお兄さん（コメディアン）、安部若菜さん（NMB48・小説家）、川口由美さん（J-FLEC認定アドバイザー）

【第2部】藤井隆さん（コメディアン）、安部若菜さん（NMB48・小説家）、川口由美さん（J-FLEC認定アドバイザー）

内 容：大学生がゲストと一緒に楽しく金融を学ぶ特別授業シリーズ。初回は創立100周年を間近に控えた神奈川大学で実施

対 象：神奈川大学 経営学部に在学する1年生をはじめとした在学生

主 催：金融庁

共 催：神奈川大学 経営学部

協 力：神奈川大学