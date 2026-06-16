すべての選択が重要となる。リアルタイム戦術カードゲーム『Hard Edge - War Zone』の体験版がSteam Next Festにて配信中！

サン電子株式会社

サン電子株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：内海 龍輔、東証スタンダード：6736）のゲームブランド「SUNSOFT（サンソフト）」は、最新作『Hard Edge - War Zone』の体験版を2026年Steam NEXTフェス(6月16日～6月23日)に出展することをお知らせします。

体験版の配信プラットフォームはSteam(R)（PC）。

■ゲーム公式サイト

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/hardedge-warzone/top

■Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4612870/

戦術カードバトルを一足先に体験しよう！

本作の特徴は最大4対4で繰り広げられる、「リアルタイム戦術カードバトル」です。カードバトルでありながら、ターンチームの各プレイヤーはリアルタイムでカードを使用し行動することができます。

体験版では、本作の「戦術カードバトル」の部分を存分に楽しめる「ミッションモード」で遊ぶことができます。マルチプレイ対戦時とは異なり、CPUを相手に、時間無制限でじっくりとした戦いを楽しむことができます。すべての決断が勝敗を分ける戦術カードバトルをお楽しみください。

※本体験版ではマルチプレイモードはプレイできませんのでご了承ください。

NPCを相手にカードバトルの練習をしましょう。ちなみに、とても歯ごたえのある難易度調整になっています。ミッションモードではローグライクさながらのゲーム進行をします。カードの強化などを引き継げるため、どんどんデッキが強くなる分、体力などの消耗も引き継がれるので注意。

■ゲーム概要

商品名 ：『Hard Edge - War Zone』

発売予定日：2026年内

価格 ：未定

対応ハード：Steam(R)

ジャンル ：リアルタイム戦術カードバトル

カードゲーム/ストラテジー/マルチプレイヤー

プレイ人数：[オフライン時]1人 [オンライン時]：1 ～ 8人

著作表記 ：(C)SUNSOFT

公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/hardedge-warzone/top

『Hard Edge - War Zone』のSteamコミュニティページでは『Hard Edge』やSUNSOFTに関する裏話などを随時投稿しています。『Hard Edge - War Zone』をWishListにいれて、投稿を見逃さないようにしましょう！

SUNSOFT とは

SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。

＜最新情報はこちら！＞

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

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サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

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