PCNW講演会2026

クオリティソフト株式会社

PC・ネットワークの管理・活用を考える会、幹事長 寺嶋 一郎（事務局：東京都千代田区 クオリティソフト株式会社内、 以下「PCNW」）は、年に一度の情報システム管理者向け大型イベントである「PC・ネットワークの管理・活用を考える会 講演会2026」を2026年7月3日に、ホテルグランドアーク半蔵門で開催いたします。

生成AIやAI Agentで情報システムの働き方が変わっていくのか

ビジネスのあらゆる場面において、生成AIが話題の中心になっています。さらに進んでいる企業ではAIエージェントの活用が注目されています。すでにAIエージェントを業務に組み込む事例も紹介されており、情報システム管理者としてはさらに課題が積み重なっているのかもしれません。



今回は、「生成AIやAI Agentで情報システムの働き方が変わっていくのか」をテーマに、先進企業の取り組みを基調講演でお届けします。パネルディスカッションでは、「AIで高度化する事業部門と情報システムの関係」と題して現場の情報システム管理者に本音を引き出していきます。



日々インフラやセキュリティを支える「情報システム管理者」の皆様が直面する課題の解決に役立てればと思っています。

「PCネットワークの管理・活用を考える会」の活動をご存知ない方も、情報システムで管理を行う方であればどなたでもご参加下いただけます。特にAI導入で課題を抱く情シスの皆さまは必見です。

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■ 開催概要

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【テーマ】生成AIやAI Agentで情報システムの働き方が変わっていくのか

【日 時】2026年7月3日（金）14:00～19:00（13:30 受付開始）

【会 場】ホテルグランドアーク半蔵門 4F 富士の間

【参加費】無料（事前申込制 / 先着200名様）

▼ 詳細・お申し込みはこちら

https://qweb.qualitysoft.com/event/PCNW2026/index.cfm

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■プログラム

14:05-14:50 基調講演１

「AI前提組織への転換 - 生成AI活用から、

AIエージェントと協働する仕事・組織・情シスへ」

元パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 CIO 朝比奈 ゆり子 氏

14:50-15:20 基調講演２

「AIによる業務自動化が働き方や生産性を変える」

一般社団法人 日本テレワーク協会 事務局長 村田 瑞枝 氏

15:20-15:30 （休憩）

15:30-16:45 パネルディスカッション

「AIで高度化する事業部門と情報システムの関係」

【モデレータ】

PCNW 幹事長 / IIBA日本支部 代表理事 寺嶋 一郎 氏

【パネラー】

・パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 CIO 朝比奈 ゆり子 氏

・パナソニック映像株式会社 管理グループ IT業務支援 中山 裕盛 氏

・積水ポリマテック株式会社 システム企画課 森 厚 氏

・一般社団法人 日本テレワーク協会 事務局長 村田 瑞枝 氏

16:45-17:00 ソリューション紹介１

「AI Agent Ready』CLI、AI Agent によるインフラ自律運用の実現に向けて」

QualityCloud株式会社 執行役員 角谷 修 氏

17:00-17:15 ソリューション紹介２

「AIエージェントがISM CloudOneの判断と実行を自動化。

SCS評価制度もこれで安心！」

クオリティソフト株式会社 取締役 GM 竹中 智彦 氏

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■PC・ネットワークの管理・活用を考える会（PCNW）について

1996年4月に「同時使用ライセンスを推進する会」として発足、2000年7月に「PC・ネットワークの管理・活用を考える会」と名称を変更しました。

PCNWは、日頃から社内のシステム管理に悩みを抱えている情報システム管理者の方を対象とした「情報収集・意見交換」の集いであり、「企業のIT部門の人材を成長させる」場です。

発足から30年に渡り、情報システム管理者の日々の課題をテーマに取り上げ、 事例を交えた講演や参加者が抱えている悩みのディスカッションを行うことで、 他社のシステム管理者との悩みの共有や解決策を探る機会を創出しています。

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■本件に関するお問合わせ先

PC・ネットワークの管理・活用を考える会 事務局

Email：bunkakai@pcnw.gr.jp