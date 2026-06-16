【2026年7月15日オープン予定】ウェルビーイングブランド「be my flora」から、グルテンフリーパン＆無添加惣菜の専門店『be my flora bakery』が広尾に誕生！

株式会社RESALON

ウェルビーイングブランド「be my flora（ビーマイフローラ）」を展開する株式会社RESALON（本社：東京都渋谷区、代表取締役：笠間ちひろ）は、2026年7月15日、東京・広尾にグルテンフリーパンと無添加惣菜の専門店『be my flora bakery（ビーマイフローラベーカリー）』をオープンいたします。

グランドオープンに先駆け、お店のコンセプトや、店舗の完成イメージパースを公開いたします。

■ 『be my flora bakery』コンセプト

こんなに美味しいのに、体にもいい。

おなかも心も満たされる、街に寄り添うパン屋さん。

be my floraからグルテンフリーパン・無添加惣菜を販売するお店が誕生。

私たちが大切にしているのは、我慢する健康ではなく、

ひとくち食べるごとに、心と体がご機嫌になっていく食の在り方。

小麦をお休みして腸を優しく労わりながら、

量売りの無添加お惣菜とパンを好きなだけ、安心して選べる楽しさを届けます。

子どもたちも、お散歩途中のワンちゃんも、この街に暮らすみんながちょっと立ち寄りたくなる場所。

10年後のあなたの健やかさを見据えたおいしさを、今日も丁寧に焼き上げています。

■ 『be my flora bakery』のグルテンフリーパンのこだわり

be my flora bakeryでは、小麦粉を一切使わない「グルテンフリー」に徹底的にこだわっています。「消化に負担がかかる小麦を摂らずに腸を休めたい、だけど大好きなパンを思いきり食べたい」そんな気持ちに寄り添います。

また罪悪感なく「好きな種類を、好きなだけ」選ぶ楽しさを心ゆくまで味わっていただけるようにあえて小ぶりで、糖質量を抑えたサイズに仕上げました。

「この味が本当にグルテンフリーで楽しめるの？！」という感動を呼ぶクオリティを徹底追求し、体を気遣うことと、味わうこと、そのどちらもあきらめない新しい選択肢を提供します。

■ パンだけじゃない、毎日食べたい「無添加お惣菜」の量売り

毎日食べるものだから、余計なものは一切入れない。私たちの作るお惣菜は、保存料や化学調味料を使わない「無添加」にこだわっています。表参道のbe my flora kitchenの人気メニューもラインナップ。おひとり分でも、家族の分でも、ほしい分だけ買える量売りのスタイルのお惣菜を用意しております。

■内装にもこだわった店舗の完成イメージパース

be my flora bakery は、年齢やライフスタイルに関わらず「誰もが心地よく立ち寄れる場所」を目指しています。赤ちゃん連れのママ・パパも、元気に走り回るキッズも、お散歩途中のワンちゃんも、みんな大歓迎。

ベビーカーのままお入りいただけるような広い間口の自動ドアを採用し、小さなお子様連れの方でも、ゆっくりパンやお惣菜が選べるよう、お子様が夢中になる小さなスペースもご用意しております。

■ 今後の展望

具体的な販売予定のパンの詳細や実際の店舗写真につきましては、随時発表いたします。

最新情報につきましては、公式Instagramでも随時発信してまいります。

▼be my flora bakery 公式Instagram

https://www.instagram.com/bemyflora_bakery/

■ 店舗概要

店舗名： be my flora bakery（ビーマイフローラ・ベーカリー）

オープン予定日： 2026年7月15日（水）

店舗住所：東京都港区南麻布5丁目16-5-1F (広尾駅徒歩3分)

私たちは、be my flora bakeryを通じて、10年後の健やかさを見据え、我慢しない健康と、好きなものを安心して選べる楽しさを届けることを目指しています。

ぜひこの機会に、新しくオープンする「be my flora bakery」にお越しください。