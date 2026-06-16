【開催報告】官民連携「舟形町モデル」第5期起工式を開催

株式会社クリエイト礼文

株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市、代表取締役CEO：大場 友和）は、舟形町との官民連携プロジェクトとして建築・運営する東北農林専門職大学学生向けアパート「ユニテラス」シリーズの起工式を、2026年6月15日（月）に山形県最上郡舟形町にて開催しました。「ユニテラス」シリーズは教職員向け住宅1棟を含む累計5棟目となり、学生向けアパートとしては第4棟の着工となります。

舟形町長・森町長をはじめとする舟形町関係者の皆様、および株式会社クリエイト礼文の関係者が一堂に会し、工事の安全を祈願しました。

■ 起工式の様子

舟形町関係者、クリエイト礼文関係者が一堂に会し、厳かに地鎮祭が執り行われた

神事が厳かに執り行われ、関係者全員で玉串奉奠を行いました。舟形町とクリエイト礼文が2023年の協定締結から約3年かけて積み上げてきたプロジェクトの節目にふさわしい、和やかかつ誠実な式典となりました。

■ ご挨拶（舟形町・森町長）

玉串奉奠に臨む関係者一同。舟形町・森町長をはじめ、両者の関係者が工事の安全を祈願した

森町長からは、「ユニテラス」の開設以来、若者が町に増えている現状への喜びの言葉とともに、「クリエイト礼文さんと一緒に、これからの舟形のワクワクする未来を作っていきたい」との力強いメッセージをいただきました。

■ ご挨拶（株式会社クリエイト礼文 専務取締役・橘井恒雄）

「今回の第5期起工式は、これまでの歩みの『第一章の完結』であると同時に、さらなる地方創生の未来へ向けて新たな出発点でもあります。舟形町の皆様の思いと、ここに集う若者たちの未来に恥じぬよう、アパート完成まで安全第一でしっかりと施工させていただくことをお誓い申し上げます。」

神前にて玉串を奉奠し、第5期棟の工事安全と入居者の安寧を祈る

■ プロジェクトの歩みと現在

2023年の官民連携協定締結から約3年。「ユニテラス」シリーズは毎年オープンキャンパス初回で全戸満室となり、現在も入居率100%・キャンセル待ちが続く異例の人気を誇っています。入居を決めた学生の大多数が申込前にInstagramで物件を認知しており、従来の不動産ポータルに頼らないSNS主導の認知モデルを地方で確立しています。

これまでに学生向けアパート3棟・教職員向け住宅1棟を整備してきた「住まいをつくることから始める地方創生」のコンセプトは、今回の第4棟着工によりさらに前進します。

■ 物件概要（第5期・学生向けアパート第4棟）

起工式終了後、舟形町・クリエイト礼文の関係者全員で記念撮影[表: https://prtimes.jp/data/corp/58352/table/99_1_320e72415da20d8171e070ed9eef01bb.jpg?v=202606161152 ]

■ 株式会社クリエイト礼文について

1990年設立。山形県住宅着工棟数15年連続No.1（2008～2023年度）の「ユニテハウス」を展開。建築・不動産・地方創生・飲食宿泊事業を手がける。「おせっかいになろう。」を合言葉に、住まいを起点とした地域貢献に取り組む。

所在地：山形県山形市南原町２丁目7-39

代表者：代表取締役CEO 大場 友和

公式サイト：https://createlemon.jp

採用情報・会社の取り組みについては採用サイト(https://createlemon.com/)および広報note(https://note.com/unitehouse_pr/all)でもご覧いただけます。

【お問い合わせ】

株式会社クリエイト礼文 広報担当

TEL：023-665-5676

MAIL：pr@unitehouse.jp