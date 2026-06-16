アパグループ カナダ カルガリーにてホテル取得　COAST calgary university district hotel by APA　7月1日オープン予定

アパホテル株式会社

日本最大級のホテルチェーンを展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3-2-3 取締役社長：元谷 芙美子）は、子会社であるAPA Hotel Canada Inc. （本社：カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市 代表取締役：町浦孝和）を通じて、カナダ アルバータ州カルガリーにあるBest Western Plus Village Park Inn（全160室）の取得を決定した。カルガリーでの出店はCOAST calgary downtown hotel & suites by APAに続く2店舗目となる。

【外観】 ※看板はイメージ

本ホテルは、カルガリーの中でも大学、病院、カルガリーのプロアメフトチームの本拠地であるマクマーンスタジアムを筆頭に運動施設も充実するエリアにあり、既存店が所在するダウンタウン地区からは車で10分ほどのエリアに位置する。イベントや大学、病院関係者の利用と共に、年間を通じてスポーツ団体の利用が同地区に比べ多く、既存店と異なる需要が見込めることから取得を決定した。2026年7月1日よりCOAST calgary university district hotel by APAとしてオープンを予定しており、APA Hotel Canada Inc.と同じくアパグループ100％出資子会社のCoast Hotels Ltd.が運営にあたる。オープン後は、営業を続けながら、館内外のリニューアル及び”COAST by APA”の標準客室仕様であるTOTO製ウォッシュレットと大型テレビの導入を進めるとともに、日本のおもてなしの心を象徴する折り鶴や、日本で既に採用しているハイグレード・アメニティの一部を全客室に設置する。また、公式サイトからの予約でアパポイントの付与を行う。

カルガリーは、カナダ4番目の人口を持つアルバータ州最大の都市で、州内で多くの石油や天然ガスを産出する会社の本社が置かれている。また、カナディアンロッキーの人気スポットであるバンフやレイクルイーズへの入り口に位置し、年間を通じて多くの観光客が訪れる街でもある。

アパグループは世界戦略を一つの目標として掲げ、2015年11月に米国ニュージャージー州イズリンに海外フランチャイズ第一号ホテルとして、APA HOTEL WOODBRIDGEをオープンさせた。その翌年9月にカナダ国ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市に本社のあるCoast Hotels Ltd.を取得した。Coast Hotelsは2022年より米国での拡大強化をはかり、2024年6月にシアトルで米国所有第一号店の取得を完了。カナダにおける直営6ホテル、米国における直営1ホテルを含む合計53のホテルをネットワークとして持つ。2026年4月に始動した新中期5ヶ年計画「AIM5-II」に基づき、今後も、あらゆる可能性を追求しながら、当面の海外戦略としてCoast Hotelsを中心に、北米エリアでの事業基盤を固める。

【ホテル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/859_1_bfe919d16357204af01b5d62e5e890a7.jpg?v=202606161152 ]

【Coast Hotels】

カナダ国ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市に本社を置き、Coast Coal Harbour Vancouver Hotel by APAをはじめ、カナダ国内に直営6ホテル1,041室、マネジメント契約3ホテル324室、フランチャイズ契約34ホテル2,706室、米国国内に直営1ホテル256室、フランチャイズ契約9ホテル927室で総計53ホテル5,254室を有する、ミッドスケール・フルサービスのホテルチェーンである。2016年にアパグループの傘下に収めた。

【アパグループ】

自社ブランドとして国内 346 ホテル 83,893 室、海外 54 ホテル 5,454 室を展開している。2022 年 4 月より始動した 5 ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年 4 月に新中期 5 ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031 年 3 月末までに国内自社ブランド単独 10 万室、海外 1 万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-859-0b830ef46524c59d5a4c49a0e40a32e9.pdf

コーストホテル公式HP

https://www.coasthotels.com/

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