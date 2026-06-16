「古墳のお墓」を代表 竹田恒泰が解説　高松ほたるローズガーデン古墳墓、現地説明会に約100名の超満員【株式会社前方後円墳】

株式会社 前方後円墳

このたび、香川県高松市「高松ほたるローズガーデン」におきまして、株式会社前方後円墳 代表取締役・竹田恒泰自らが登壇する「竹田式古墳墓」の現地説明会を開催いたしました。当日は11時の開始より全3回にわたって説明会を実施し、各回とも満席となり、計約100名の皆様にご来場いただきました。全国の皆様より「古墳のお墓」へ寄せられる関心の高さを、あらためて実感する一日となりました。

「竹田式古墳墓」は、古墳時代の前方後円墳を、考古学者・神道学者・建築家とともに学術的知見をもとに忠実に再現した、現代の集合墓・永代供養墓です。表面の区画に個別に埋葬する「永代祭祀墓」と、前方部のカロート（納骨室）に合同で埋葬する「合祀墓」の二つの埋葬のかたちを備え、古墳全体が一つの大きな集合墓として、讃岐・高松の地に静かに佇んでおります。ペットとともに眠ることも可能です。

説明会では、代表・竹田恒泰が、前方後円墳がどのように日本各地へ広がったのか、古墳文化が持つ歴史的・文化的な意義について、現地で直接解説いたしました。竹田恒泰は国史と日本文化の研究者でもあり、「竹田式古墳墓」の意義や魅力を、来場の皆様に丁寧にお伝えいたしました。

高松ほたるローズガーデンの古墳墓は、野田に続く当社第2基です。年2回（春分・秋分の頃）の御霊祭では、神職が神道式の祭祀を、住職が仏教式の供養を行う「神仏習合」の祈りのかたちが、この地でも末永く受け継がれてまいります。

当社は、お墓を死後の場所としてではなく、生前から人と人とをつなぐコミュニティの場として捉え直す取り組みを進めております。「どうせあの世で仲良くなるなら、元気なうちに」--契約者が集う「古墳同窓会」を開催するなど、終活を明るく前向きなものへと変えていく一助を担ってまいります。当社の取り組みには、全国で8,000名を超える方々より購入のご検討を頂戴しております。

日本固有の死生観と祈りの文化を現代へつなぐ「竹田式古墳墓」を、これからも全国の皆様に末永くお届けしてまいります。

開催概要

・名称：「竹田式古墳墓」現地説明会（代表・竹田恒泰 登壇）

・開催日：2026年6月14日（日）

・開始／開催回数：11:00開始・全3回開催（複数回の説明会を実施）

・来場者数：各回満席・計約100名

・会場：高松ほたるローズガーデン古墳墓 〒761-8046 香川県高松市川部町858-1

・主催：株式会社前方後円墳／高松ほたるローズガーデン

・登壇者：代表取締役 竹田恒泰

株式会社前方後円墳について

当社は、日本古来の前方後円墳を忠実に再現した樹木葬「古墳墓（こふんぼ）」の開発・販売を行う終活関連事業者です。現在、千葉県・香川県・大阪府において3基の古墳墓が完成・販売されており、全国で100基の古墳墓の開発を目指しています。

古墳墓の契約・決済は、ECサイト「古墳の窓口」にてすべて完結します。また、同じお墓に入る方同士が生前に交流できる機会として「古墳同窓会」を開催するなど、新たな供養文化の創出にも取り組んでいます。

▼古墳の窓口▼

https://kofun.co.jp/product/kofun/

「竹田式古墳墓」とは

「竹田式古墳墓」は、古墳時代の前方後円墳を、考古学者・神道学者・建築家とともに学術的知見をもとに忠実に再現した、現代の集合墓・永代供養墓です。仏教伝来（538年）以前の純粋な日本文化である古墳時代の墓制を現代によみがえらせた、唯一無二のお墓です。

本物志向の設計：モデルは3世紀の大和（奈良盆地）の古墳。段築・水堀・葺石・石室など当時の構造を再現し、本格的な前方後円墳として築造しています。

神仏習合の丁寧な祭祀：年2回（春分・秋分の頃）の御霊祭では、神職が神道式の祭祀を、住職が仏教式の供養を行います。後継者不要・管理費は契約時一括で、掃除・祭祀はすべて霊園が担います。

業界初・日本初の買いやすさ：ECサイト「古墳の窓口」で、ネットショッピングと同じ感覚でお墓を購入できます（お墓の購入がインターネット上で完結するのは日本初）。クレジットカード決済・分割決済にも対応しています。

生前からのコミュニティ：契約者が集う「古墳同窓会」を開催。ご契約の多くが生前のご契約で、「死ぬのが楽しみになってきた」というお客様のお声も頂戴しております。

古墳墓の開発状況

古墳墓の最新情報は『古墳の窓口』メール配信にてご確認ください。

▼ 『古墳の窓口』お客様登録 ▼

https://kofun.co.jp/product/kofun/entry

・全国の古墳墓開発状況

・当社の取り組みや新サービスのご紹介

・ご指定地域の新規古墳墓に関する情報

・ご指定地域の現地説明会、現地見学会の情報

当社サイト『古墳の窓口』は、古墳墓のご契約、納骨・祭祀の予約、式年祭・年忌法要の確認まで、お申し込みからご契約後に必要な各種機能を備えています。

▼古墳の窓口▼

https://kofun.co.jp/product/kofun/

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：古墳の窓口 https://kofun.co.jp/product/kofun/

公式HP：https://kofun.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@zkf_kofun

Instagram：https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/

X：https://x.com/zenpokoenfun_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

LINE：https://lin.ee/7EiTRca