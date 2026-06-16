【グランドニッコー東京 台場】グランドニッコー東京 台場 × シャークニンジャ初の快眠コラボレーションルーム　夏の疲れを癒す“スリープツーリズム”を台場で体験

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都

港区 総支配人：塚田 忠保）は、シャークニンジャ合同会社とのコラボレーションにより、快眠に着

目した宿泊プラン『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』を、2026 年6 月17 日（水）から9

月30 日（水）までの期間限定で販売いたします。

近年、旅行先で心身を整える“ウェルネスツーリズム”への関心が高まる中、特に「睡眠の質」に着目し

た“スリープツーリズム”が国内外で注目を集めています。猛暑やライフスタイルの多様化により、日常

的に睡眠課題を抱える方が増加しており、旅先においても「快適な睡眠環境」を求めるニーズが高まっ

ています。

本プランでは、Shark の最新タワー型ファン「Shark(R) TURBOBLADE（シャーク ターボブレード）

ハイパワータワーファン」を客室に設置。独自機構による“エアブランケット(TM)”が、身体を包み込むよ

うなやさしい風を生み出し、夏場でも冷えすぎを感じにくい快適な空間を実現します。

さらに客室には、エアウィーヴのベッドマットレスをはじめ、寝姿勢でも深呼吸を再現できるミズ

ノの「深呼吸まくら -O2- （オーツー）」など、快眠をサポートする各種アイテムをご用意します。

加えて、花王「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」、常盤薬品工業「すや睡眠 ドリンクタイプ／粉

末タイプ＜機能性表示食品＞」、ニベア花王「ニベア ディープモイスチャーナイトプロテクト」、

VENEX「リカバリークロス+」など、就寝前のリラックスタイムをサポートするアイテムを数量限定

でご用意しています。

また、コラボレーション期間中は、ホテル内のさまざまなエリアでShark のファン製品を展開。屋

外のプールサイドには「Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン」を設置し、屋内外を問わず、涼しく心地よい滞在をお楽しみいただけます。あわせて、同期間中にご宿泊のお客様を対象に、抽選でShark 製品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

『極上の快眠ステイ ～Sleep Tight in Suite～』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4274_1_f8d7cd196b9b9e2f57d0ed843af349bd.jpg?v=202606161152 ]＜客室設置アイテム＞■基本セット（全室共通）

Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン

風向きを自由自在にコントロールし、部屋中360 度どこでも送風可能(※1)な全く新しいコンセプトのタワー型扇風機です。また、幅広い風のベールが身体を包むような「エアブランケット(TM)」で夏場の就寝時にも、涼しく快適な睡眠体験を提供。羽根のない構造による安全性や、最小40dBA の静音設計など、寝室空間にも適した仕様を備えています。

(※1) 吹出口を90 度ずつ逆向きに回転させた状態で、自動首振り機能を180°にて使用した場合。

エアウィーヴ「マットレスパッド」

適度な反発力でスムーズな寝返りをサポートし、熟睡環境を整える高反発マットレスパッド。体圧を均等に分散することで身体への負担を軽減し、理想的な寝姿勢をキープします。

ミズノ「深呼吸まくら -O2- （オーツー）」

睡眠の本質である身体の回復メカニズムに着目して誕生したまくら。

睡眠中に深い呼吸※2 を実現し、寝姿勢の解析から生まれた「深呼吸設計」により睡眠中の呼吸量約28%UP※2 を実現します。寝姿勢でも呼吸しやすい状態を保ち、自然と深い呼吸※2 がリラックスした眠りへ導きます。

※2 仰向けの睡眠時に楽な呼吸姿勢をサポートすることによる頸部の姿勢で得られる物理的な効果

ミズノ調べ（仰向け時の一回換気量測定 ／比較枕：中綿枕／高さ15 cm 本製品：首元6cm/頭部4.8cm

効果や感じ方には個人差があります。

本製品は医療機器ではありません。

タルゴジャポン「Maison de LA MER（メゾン ド ラメール）」

海洋美容ブランド「THALGO（タルゴ）」の世界観を体感できるバスアメニティシリーズ。ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー、ボディソープを通じて、海由来成分を活かした上質なバスタイムとリラクゼーション体験を提供します。

ルピシア「爽香」（ノンカフェインハーブティー）

ノンカフェインで就寝前にも安心して楽しめるハーブティー。穏やかな香りと味わいが、リラックスしたひとときを演出し、入眠前のコンディショニングをサポートします。

グランドニッコー東京 台場「ナイトウェア」

やわらかな肌触りと軽やかな着心地が特長のコットンリネン素材を採用したナイトウェア。快適なリラックスタイムを演出し、上質な滞在時間をより心地よくお過ごしいただけます。

グランドニッコー東京 台場「アロマバスソルト」

一日の疲れを優しく解きほぐす、豊かな香りのアロマバスソルト。心地

よいアロマがバスルームいっぱいに広がり、心身ともに深いリラックス

へと導きます。

■数量・期間限定アイテム

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

花王「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り5枚入」

心地よい蒸気の温かさで目元をやさしく包み込み、リラックスタイムを演出。日中の目の疲れを癒し、就寝前のひとときをサポートします。まるで蒸気浴をしているような心地よさで、気分までほぐれるような休息時間を提供します。

常盤薬品工業「すや睡眠 ドリンクタイプ／粉末タイプ＜機能性表示食品＞」

就寝前のリラックスタイムに手軽に取り入れられる睡眠の質(※4)の向上サポートアイテム。シーンや好みに合わせて選べるドリンクタイプ（清涼飲料水）と粉末タイプをご用意し、心地よい夜の習慣づくりを応援します。

さっぱりと飲みやすい設計で、忙しい日々を過ごす方の健やかなナイトケアをサポートします。

(※4)眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感

(※)【届出番号：ドリンクタイプI691、粉末タイプ H1073】

(※)本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシ

トリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告されています。

ニベア花王「ニベア ディープモイスチャーナイトプロテクト

やすらぎカモミールの香り」【医薬部外品】

おやすみ前の唇を濃密なうるおいで包み込む、指でたっぷり塗れるバームタイプのリップクリーム。濃厚なバームがデリケートな唇を優しく包み込み、カサつき・皮ムケ・ひび割れの原因になる乾燥ダメージを寝ている間に集中ケアします。やすらぎカモミールの香りが、就寝前のリラックスタイムを心地よく演出します。

VENEX「リカバリークロス＋」

独自開発素材「PHT 繊維」を使用したブランケットタイプのリカバリーアイテム。身にまとったり敷いたりするだけで、日中から就寝時まで効率的な休養をサポートします。大判サイズかつボタン付きのデザインで、肩掛けやひざ掛け、ポンチョなど、シーンに合わせてマルチに使えるのが魅力の一枚です。

【Instagram 投稿キャンペーン概要】

Shark では、快眠体験やホテルで出会ったShark 製品の魅力をInstagram でシェアいただく「#みつけ

てシャーク キャンペーン」を開催します。Shark 製品を実際に体験した感想やお気に入りのシーンを

投稿いただいた方の中から、抽選でShark 製品をプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2026 年6 月17 日（水）～2026 年7 月17 日（金）

■応募資格

・日本国内に在住の方

・Instagram アカウントをお持ちの方

・Instagram アカウントを公開設定にしている方

・本応募規約に同意いただける方

■応募方法

＜快眠体験投稿コース＞

１. Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファンの使用感や快眠体験について、製品の写真また

は動画を撮影

２. 指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付ける

３. Instagram 公式アカウント「@sharkhomejp」をメンションし、フィードに投稿

＜ホテル内Shark 製品体験コース＞

１. ホテル内に設置されたShark 製品の写真または動画を撮影

２. 指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付ける

３. Instagram 公式アカウント「@sharkhomejp」をメンションし、フィードに投稿

(※)応募期間中は何度でも投稿いただけます。

(※)アカウントにつき何度でも投稿可能ですが、抽選はお一人様1 口となります。

■賞品

＜快眠体験投稿コース＞

Shark 製掃除機

「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST + コードレススティッククリーナー」 5 名様

＜ホテル内Shark 製品投稿コース＞

Shark 製ハンディクリーナー「Shark(R) EVOPOWER W35 充電式ハンディクリーナー」 10 名様

(※)賞品の機種・カラーはお選びいただけません。

(※)賞品は予告なく変更となる場合があります。

■当選発表

応募条件を満たした方の中から厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。当選者には、

Instagram 公式アカウント「@sharkhomejp」よりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。指定

期間内にご返信いただけない場合は、当選を無効とさせていただく場合があります。

■注意事項

・応募にはInstagram アカウントが必要です。

・非公開アカウントは応募対象外となります。

・応募後に投稿、ハッシュタグ、メンションを削除した場合、応募が無効となる場合があります。

・当選権利の第三者への譲渡、換金、転売はできません。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・応募に伴う通信費等は応募者のご負担となります。

・不正行為、応募内容の虚偽、その他事務局が不適切と判断した場合は、応募および当選を無効とす

る場合があります。

・やむを得ない事情により、キャンペーン内容、期間、賞品等を変更または中止する場合がありま

す。

■個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、当選者へのご連絡、賞品発送および本キャンペーンの運営目的にのみ

使用し、法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者へ開示・提供することはありません。

■Instagram に関する免責事項

本キャンペーンはMeta Platforms, Inc.およびInstagram が後援、支持、運営するものではありませ

ん。また、Instagram の利用に関連して生じた損害について、主催者は一切の責任を負いません。

■お問い合わせ先

#みつけてシャーク キャンペーン事務局

E-mail：sharkninja_pr@vectorinc.co.jp

「シャークニンジャ合同会社について」

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※5)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品(※6)を展開しています。

2018 年7 月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドShark で革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※7)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025 年6 月には「360°クリーニング」を実現するShark 最上位のコードレス掃除機「Shark(R)PowerClean360」、9 月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R)EVOPOWERSYSTEMBOOST/BOOST＋」を発売しました。そして2026 年6 月には、Shark 史上最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス

「Shark(R)PowerClean360PRO」を発売予定です。また、2025 年5 月には「Shark(R)FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

同じく2025 年5 月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで自動プログラム搭載のコードレスミキサー「NinjaBlastMax コードレスミキサー」、2025 年11月には新感覚の加熱調理家電「NinjaCrispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5 つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

(※5)出典: CircanaLLC,RetailTrackingServiceUS における2022 年1 月9 日-2026 年1 月3 日の売上金額合計。対象カテゴリー：フロアケア全体（フルサイズ掃除機、ハンディ型掃除機、スティック型掃除機、専用クリーニング製品)

(※6)出典:CircanaLLC,RetailTrackingServiceUS における2026 年1 月3 日までの52 週間の製品別売上金額。対象製品：FS301

(※7)自社調べ

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/