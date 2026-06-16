【Algomatic】IPAが推進するデジタル人材育成事業にアドバイザーとして参画

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役：鴨居啓人、以下Algomatic）は、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）デジタル人材センターが推進する「デジタル人材育成事業」において、アドバイザーとして参画することをお知らせいたします。これにより、Algomaticは企業のAI Transformation（AX）支援を通じて培ってきたAIアセスメントに関する実務知見をもとに、IPAが推進するデジタル人材スキルプラットフォームの次世代構想に対する助言を行い、検討に寄与してまいります。

IPAでは、AX（AI Transformation）の進展に必要となる人材スキルを定義した「デジタルスキル標準（DSS）」や、DSSに準拠した学習コンテンツ「マナビDX」をベースに、個人および組織のデジタルスキルを可視化し、継続的な学習を促進する「デジタル人材スキルプラットフォーム」の構築を推進しています。

Algogmaticからは、鴨居啓人（代表取締役CEO）、齋藤皓太（事業部長）、宮脇峻平（AIエンジニア）の3名が専門委員として参画。企業における生成AI活用やAX推進支援を通じて得た、AIアセスメントに関する実務知見をもとに、IPAが進める次世代の企画構想への助言を行ってまいります。

■専門委員プロフィール

・鴨居啓人

株式会社Algomatic 代表取締役CEO

慶應義塾大学大学院修了後、データサイエンティスト兼AIエンジニアとしてアクセンチュアに入社。その後、AIグループのシニアマネージャーとして、通信・小売・不動産領域を中心にAI活用による業務・組織改革を推進。複数のAI組織立ち上げを主導するなど、企業のAI導入・活用支援に幅広く携わる。2024年5月にAlgomaticに参画。AI Transformation（AX）カンパニーCEOとして、大手企業のAIネイティブな変革を支援するAX事業の立ち上げと事業拡大を牽引。2026年6月、株式会社Algomatic 代表取締役CEOに就任。



・齋藤皓太

株式会社Algomatic 組織変革本部 事業部長

IT・プログラミング教育事業の責任者として事業運営・人材育成に長く携わった後、Algomaticに入社。現在はAI活用・人材育成分野における実務知見の提供およびAIを前提とした組織変革事業の運営を担う。



・宮脇峻平

株式会社Algomatic AXガバナンスセンター AIエンジニア

NLPエンジニアおよびアカデミアでの学術研究を経て、LLM開発・AIエージェント開発に従事。2024年2月にAlgomaticに入社。LLMアプリケーションの開発・運用と並行し、AIの安全な利活用に向けたガバナンス領域の実務知見を有する。

■代表者コメント

鴨居啓人

株式会社Algomatic 代表取締役CEO

このたび、IPAのデジタル人材政策関連施策に専門委員として委嘱する機会をいただき、大変光栄に思います。私たちはこれまで、企業のAX支援を通じて、組織におけるAI活用度の評価や人材育成のあり方に向き合ってまいりました。その中で強く感じてきたのは、AIの導入そのものではなく、「組織としてAIをどこまで活かせているのか」を正しく評価し、変革の道筋を描くことの重要性です。こうした実務経験を通じて得た知見をもとに、デジタル人材育成に関する検討へ貢献できるよう、真摯に取り組んでまいります。

※免責事項

本件はIPA事業に専門委員として参画し、次世代の企画構想に対する助言を行うものであり、入札等の手続きを経た請負・委託契約ではありません。また、IPAと当社の提携・共同事業・協定等を意味するものでもありません。IPAの会議体の議論・結論は会議体としてのものであり、IPAが当社または当社製品・サービスを推奨するものではありません。

・Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：代表取締役CEO 鴨居啓人

設 立 ：2023年4月13日

事業内容： 大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

URL：https://algomatic.jp