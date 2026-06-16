ＭＡＸと一緒にかなえる ＢＩＧ７７７ 七夕前夜祭ＬＩＶＥ　-ＢＩＧな願いをかなえにいこう-　参加者の“願い事”をかなえるスペシャルパフォーマンス！６月１６日から参加者募集開始

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）が販売している、１口３００円で１等最高当せん金が６億円となるスポーツくじ「ＢＩＧ」は、毎月７日を含む週に、１等当せん金額が最高７億７万７千円に引き上がる「ＢＩＧ７７７」を実施しています。

このたび、「ＢＩＧ７７７」を盛り上げるべく、一夜限りの限定ライブイベントとして、「ＭＡＸと一緒にかなえる ＢＩＧ７７７ 七夕前夜祭ＬＩＶＥ -ＢＩＧな願いをかなえにいこう-」を７月６日（月）に開催します。昨年に引き続き、今年もボーカルダンスグループ・ＭＡＸが出演。ＮＡＮＡ率いるＭＡＸのメンバーが、７月７日の七夕に向けて参加者の“願い事”をかなえるスペシャルパフォーマンスを披露します。

６月１６日（火）から、スポーツくじＢＩＧ公式Ｘアカウント投稿文内の応募フォーム等から応募された方の中から抽選でこの限定ライブイベントにご招待します。ぜひご注目ください。

■「ＭＡＸと一緒にかなえる ＢＩＧ７７７ 七夕前夜祭ＬＩＶＥ -ＢＩＧな願いをかなえにいこう-」 概要

日 時：２０２６年７月６日（月）午後７時７分７秒

会 場：都内某所

出 演 者：ＭＡＸ

■「ＭＡＸと一緒にかなえる ＢＩＧ７７７ 七夕前夜祭ＬＩＶＥ -ＢＩＧな願いをかなえにいこう-」 参加応募方法

スポーツくじＢＩＧ公式Ｘアカウント（https://x.com/sportskujibig）投稿文内の応募フォーム、または下記の応募

フォームから応募された方の中から抽選でご招待します。

・応募方法

１. 「スポーツくじＢＩＧ」公式Ｘアカウント（https://x.com/sportskujibig）をフォロー

２. 応募フォームに必要事項を入力

・応募期間

２０２６年６月１６日（火） １０：００ ～ ２０２６年６月２５日（木） １８：００

・応募フォーム

https://forms.cloud.microsoft/r/pUbZ046E4g

・注意事項

※応募締切後、厳正な抽選の上、当選者を決定します。当選通知は、フォーム登録時のメールアドレスにご連絡します。

※本イベントは予告なく中止、終了、内容の変更等をする場合があります。

※当選で獲得された権利は、応募者本人のみ有効であり、他の人に譲渡及び転売することは禁止します。また、同伴者の参加はできません。

※本イベントへの応募は１９歳以上となりますので、あらかじめご了承ください。

・一般の方による本イベントに関するお問い合わせ

受付時間：平日１０：００～１７：００（土日祝日を除く）

開設期間：２０２６年６月１６日（火） ～ ２０２６年７月１０日（金）

※お問合せは事務局メールアドレス（info@big777-maxlive2026.jp） までお願いします。

※お問い合わせには、順次ご返信させていただきます。受付時間外のお問い合わせには翌営業日以降に順次ご返信させていただきます。

※多数のお問い合わせを頂戴した場合、応募期間内にご返信できない可能性がございます。

※通信費はお客様のご負担になります。

※抽選・当落に関するご質問に関しては受付及び回答を行っておりません。あらかじめご了承ください。

■ＭＡＸプロフィール

１９９５年にデビューした、ＮＡＮＡ・ＭＩＮＡ・ＬＩＮＡ・ＲＥＩＮＡの沖縄出身４人組ボーカルダンスグループ。

翌年発売のサードシングル『ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ』でブレイク。

１９９７年に『Ｇｉｖｅ ｍｅ ａ Ｓｈａｋｅ』でオリコン初登場１位を獲得。

その後も『Ｒｉｄｅ ｏｎ Ｔｉｍｅ』など数々のヒット曲を発表。

紅白歌合戦に５年連続５回出場。

近年は音楽活動以外にもソロでもバラエティーやドラマ、舞台と活躍の場を広げている。

■スポーツくじＢＩＧについて※1

≪「ＢＩＧ」 販売概要≫

※1 １９歳未満の方の購入又は譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。

※2 当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年から実施しており、これまでに約３，１０４億円の助成を行っています（２０２６年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞

スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）