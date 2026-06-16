Anaplan、企業の意思決定を推進する最新の AI を活用したイノベーションとアプリケーションを発表

Anaplan Inc

※本リリースは、米国時間2026年3月25日に米国Anaplan, Inc.より発表されたプレスリリース(https://www.anaplan.com/news/anaplan-announces-latest-ai-driven-innovations-applications-to-advance-enterprise-decision-making/)の抄訳です。



AIを活用したシナリオプランニング・分析プラットフォームを提供するAnaplan, Inc.（アナプラン）の日本法人であるAnaplan ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、社長執行役員：中田 淳、以下、Anaplan Japan）は、本日、Anaplan CoModeler、Custom Analyst、Agent Studio の提供開始をはじめとする新たな AI イノベーションに加え、12 種類の特定用途に特化したすぐに使えるアプリケーションのリリースを発表しました。これらのイノベーションを組み合わせることで、数十年にわたる深い専門知識と、予測 AI、生成 AI、エージェント型 AI をエンタープライズ プランニング ワークフローに直接組み込むことができます。これにより、 Anaplan は、企業が大規模な意思決定をより迅速かつ的確に行うための信頼できる意思決定インフラとしての地位をさらに強化します。

Anaplan 最高製品・技術責任者である Adam Thier は、次のように述べています。

「AI の導入が必要不可欠になった今、ビジネスの意思決定において新たな重大な課題が生じています。AI は単に答えを検索するだけでなく、正確かつ確信を持って答えを導き出さなければなりません。だからこそ、当社はあらゆる業務上の判断を財務成果へと結びつける計算エンジンとなるようなプラットフォームを設計しました。これにより、お客様は意思決定を行う前にその決定が及ぼす影響を包括的に把握できるようになり、市場の変化に迅速に対応し、他社が見逃しているチャンスを活かすことが可能になります。」

Anaplan は、大規模言語モデル (LLM) の対話型アクセス機能と推論能力を、プランニング エンジンと組み合わせることで、正確かつ追跡可能で監査可能な計算を実現します。また、実績のある機械学習、明確なビジネス ロジック、リアルタイム計算モデルを基盤とする Anaplan は、正確かつ信頼性の高いインサイトを提供します。 特に重要なのは、Anaplan がファイナンス、サプライチェーン、セールス、ワークフォース プランニングの各分野で 10 年以上にわたる専門知識を有しており、AI が企業データを解釈し、俊敏な意思決定に必要な精度を実現するために不可欠なビジネス コンテキストを提供できる点です。

Anaplan は、企業内のシステムやワークフローと深く統合しているため、独自のシナリオデータを継続的に生成し、より迅速なインサイトと確信を持った意思決定を可能にします。AWS、Google、NVIDIA、Microsoft、OpenAI、ServiceNow、Salesforce など、世界を牽引する多くのAI 関連企業が、最も複雑かつ重要な経営判断を下す際に、Anaplan の AI を活用したシナリオ プランニング・分析プラットフォームを活用しています。

AI を中核に: あらゆる業務機能に対応するインテリジェントなエキスパート

昨年12月のインテリジェント ロールベース エージェント(https://www.anaplan.com/jp/news/anaplan-introduces-new-suite-role-based-ai-agents/)の発表に続き、本日のリリースでは、お客様の生産性を即座に向上させると同時に、各社独自のビジネス ニーズに合わせた、安全で目的に適した AI エージェントの構築と導入を加速する新たなイノベーションにより、Anaplan の AI 機能(https://www.anaplan.com/jp/platform/intelligence/)をさらに拡張します。これには以下が含まれます。

- Anaplan CoModeler(https://www.anaplan.com/jp/platform/anaplan-comodeler/): エンタープライズ プランニングの設計者向けのインテリジェントなロールベース AI エージェントであり、モデル ビルダーがプランニング モデルをより迅速かつ一貫性を持って作成、拡張、最適化できるようにします。- Anaplan Custom Analyst(https://www.anaplan.com/jp/platform/anaplan-custom-analyst/) と Agent Studio(https://www.anaplan.com/jp/resources/datasheets/anaplan-agent-studio/): 開発期間を短縮し、カスタム AI アシスタントの導入における完全なガバナンスと管理を保証する強力なツールキットです。これにより、生成 AI、対話型 AI を活用し、独自に構築したモデルから即座にインサイトを得ることができます。

Sky 社 プランニング システム/BI マネージャーである Gary Loveday 氏は次のように述べています。

「CoModelerは、複雑な数式を構築する際にもう一人サポートがいるような感覚です。チームの時間を大幅に節約できるだけでなく、経験の浅いモデル ビルダーでも、より迅速かつ自信を持って業務を進められるようになります。」

Virgin Media O2 社 プランニング責任者である Lucy Crampton 氏は次のように述べています。

「CoModeler は、一般的なタスクに対して数分で包括的な実装計画を提示し、見落としがちな最適化の機会を明らかにしてくれます。また、役割ごとに明確なドキュメントを生成し、面倒な作業を代行してくれるため、時間と専門知識をより価値の高い、複雑な構築作業に集中させることができます。さらに、複雑な課題に対する代替案も提示してくれるため、より迅速かつ確信を持って成果を届けることが可能になります。」

将来を見据えた、すぐに使えるアプリケーションが、実践的な専門知識を明らかに

Anaplan はまた、ファイナンス、セールス、サプライチェーン、人事の各部門の責任者が直面する特有かつ重要な課題に対処するための、すぐに使える機能を備えた 12 種類の新しい専用アプリケーションの提供開始を発表しました。10 年以上にわたるエンタープライズ プランニングの経験を活かして開発されたこれらのアプリケーションには、各分野におけるベスト プラクティスが組み込まれており、複数のアプリケーションを連携させることで、価値実現までの時間を短縮し、導入リスクを低減し、より大きな効果を生み出すよう設計されています。 新しいアプリケーションは次のとおりです。

- ファイナンス チームと CFO の収益性の高い成長を推進Project Cost Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/project-cost-planning-app/): 予算、スケジュール、リソース配分に関するリアルタイムの可視性を確保することで、プロジェクトの支出をファイナンス戦略と直接結び、投資をプランニングどおりに進め、投資利益率 (ROI) を最大化します。Profitability Analysis(https://www.anaplan.com/jp/applications/profitability-analysis-app/): コスト、リターン、パフォーマンスに関する情報のリアルタイムな透明性を提供し、柔軟かつ適応性の高いモデルを通じて、経営陣が資本を投入する前に資産配分戦略を検証し、リスクを評価し、成果を最適化できるようにします。Subscription Revenue Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/subscription-revenue-planning-app/): 財務目標と営業の実行を単一のプラットフォーム上で統合し、より正確な予測を立て、継続的収益を精密にモデル化し、予測可能で持続可能な成長を促進します。Consensus Margin Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/consensus-margin-planning-app/): トップダウンの財務目標と現場の実情を整合させることで、ファイナンス部門とサプライチェーン部門の間のギャップを埋め、マージンを守り、収益性を最大化し、より確信を持ってデータドリブンな意思決定を行えるようにします。Software Spend Optimization(https://www.anaplan.com/jp/applications/software-spend-optimization-app/): IT 部門とファイナンス部門がソフトウェア支出を管理できるようにし、統一された契約データ、先を見越した更新管理、強力なシナリオ プランニングを通じて、テクノロジー投資をビジネスの優先事項と整合させます。- サプライチェーンと小売業界のリーダー向けの強靭な事業体制の構築Trade Promotion Management(https://www.anaplan.com/jp/applications/trade-promotion-management-app/): 支出と実績を明確に把握した上で、小売プロモーションを戦略的にプランニング、実行し、資金をより効果的に配分し、プロモーションの ROI を最大化できるようにします。Spend Analysis and Forecasting(https://www.anaplan.com/jp/applications/spend-analysis-forecasting-app/): 差異分析を自動化し、コスト要因をリアルタイムで可視化することで正確な支出予測を提供し、財務管理と予測精度を向上させます。Assortment Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/assortment-planning-app/): 各店舗や販売チャネルに合わせて商品構成を最適化し、地域の需要に照らし合わせて在庫を調整し、セルスルーを最大化することで、正確なシーズン前の在庫戦略を策定します。Allocation and Replenishment Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/allocation-and-replenishment-planning-app/): 場所ごとの需要を予測し、在庫切れを防ぎ、マージンを守り、適切な商品を、適切な場所に、適切なタイミングで配置するための在庫管理の提案を行うことで、シーズン中の業務を正確に遂行します。- 人事とワークフォース担当リーダー向けの人材と戦略の整合Contact Center Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/contact-center-planning-app/): コンタクト センターの処理能力を把握し、サービス レベルを維持しつつ人件費を抑制し、スキル ギャップを解消する人員プランニングを策定します。Project Resource Planning(https://www.anaplan.com/jp/applications/project-resource-planning-app/): プロジェクトの需要と供給を可視化することで人材配置を最適化し、複雑なプロジェクトを予算内で高品質かつ期日どおりに完了させます。- 営業とマーケティングのリーダーに、予測可能な収益をもたらすSales Forecasting(https://www.anaplan.com/jp/applications/sales-forecasting-app/): 動的なシナリオ モデリングとリアルタイムのパイプライン可視化により、正確かつインテリジェントな Go-to-market 予測を可能にし、経営陣が予測可能で再現性のある収益実績を達成できるよう支援します。

Anaplan、統合ビジネス アプリケーション担当 EVP 兼ゼネラル マネージャー、EJ Tavellaは次のように述べています。

「当社のアプリケーションは、AI 時代に最適化され、数十年にわたる深い機能的専門知識に基づいて設計されています。それぞれのアプリケーションは、現代のビジネスの運営を特徴づける複雑な関係性とトレードオフを反映しています。業界の専門知識と AI を融合させることで、私たちはお客様に単なるインサイト以上のものを提供できます。それは、迅速かつ情報に基づいた効果的な意思決定を行うための明確な道筋です。」

Anaplan による本日の発表は、エンタープライズ AI の進化における重要な転換点を示すものです。最大の価値を生み出す組織は、単に AI を導入するだけでなく、企業全体の意思決定プロセスに AI を深く組み込んでいくことになるでしょう。統合プラットフォーム、新たな特定用途に特化したアプリケーション、そして数十年にわたるプランニング分野の専門知識を基盤に、Anaplan は、AI が大規模な意思決定の質をどのように向上させるかという概念を再定義します。

Anaplanについて

Anaplan は、AIを活用した業界をリードするシナリオプランニング・分析プラットフォームとして、今日の複雑なビジネス環境において企業の意思決定を最適化し、競合他社や市場の一歩先を行く経営を可能にします。また、組織のサイロを超えた連携とコラボレーションを構築することで重要なインサイトを浮き彫りにし、企業が今すぐ正しい意思決定を行えるよう支援します。 2,600を超えるグローバル企業が、Anaplan をプランニングに活用しています。詳しくは、こちらをご覧ください。 www.anaplan.com/jp(https://www.anaplan.com/jp/)