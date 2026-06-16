WWFジャパン、CCC、サラヤ、太陽油脂、「みんなのエシカルフードラボ」 で“RSPO認証パーム油”をテーマにしたポップアップイベントを開催！

WWFジャパン

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下WWFジャパン）は、サラヤ株式会社（大阪、代表取締役社長：更家悠介）、太陽油脂株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長：中山悟）とともに、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋誉則、以下CCC）が取り組む共創型プラットフォーム「みんなのエシカルフードラボ」（https://ethicalfoodlab.tsite.jp/）の趣旨に賛同しました。その一環として、熱帯林や野生生物、人権などに配慮して生産された持続可能なパーム油の国際認証制度「RSPO認証」をテーマにしたポップアップストアイベントを2026年6月17日(水)から6月30日(火)の期間、湘南T-SITE（神奈川県藤沢市）にて開催します。

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本企画のテーマは、「パーム油」。パーム油は、インドネシアやマレーシアなどで栽培されるアブラヤシから採れる植物油で、洗剤・石けん・お菓子・パン・カップ麺など、私たちの暮らしに欠かせないさまざまな商品に使用されています。生産効率が高く、世界で最も多く使われている植物油である一方、その需要拡大によって、熱帯林の伐採や野生生物の生息地減少、人権問題など、さまざまな社会課題が指摘されています。

イベントでは、「洗うたび、森と動物をまもる選択を。」をキャッチコピーに、RSPO認証付き商品を展開するとともに、環境問題や生物多様性についてわかりやすく伝える展示や書籍紹介を実施。来場者が自然にRSPO認証について興味を持ち、商品を手に取りながら理解を深められる空間をデザインします。

WWFジャパンは、日々の買い物で選ぶ食品や洗剤・石鹸が、森や野生生物とつながっていることを実感していただきたいと考えています。また、匂いや味、価格だけではなく、環境への配慮という視点も含めた商品を選ぶ楽しさを、本イベントを通じてお伝えします。

■イベント概要

・ 開催期間：2026年6月17日（水）～ 6月30日（火）

・ 会場：湘南T-SITE（神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1）

・ 主催：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 （CCC）

・ 共催：公益財団法人世界自然保護基金ジャパン （WWFジャパン）

サラヤ株式会社

太陽油脂株式会社 （順不同）

・ 内容：

・ RSPO認証および認証商品の紹介

・ パーム油をめぐる環境課題の発信

・ RSPO認証付き商品の販売

・ 環境・エシカル関連書籍の提案

・ 来場者アンケート調査

■RSPO認証について

RSPO認証とは、熱帯林や野生生物、人権などに配慮しながら生産された持続可能なパーム油の国際認証制度です。この制度は、2004年に発足した「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」のもとで策定・運用されています。RSPOは、WWFの呼びかけをきっかけに、パーム油産業に関わる企業や団体の協議によって設立された組織です。多様な関係者が参加して基準を定め、その基準に基づきパーム油の持続可能性を認証しています。

■「みんなのエシカルフードラボ」について

「みんなのエシカルフードラボ」は、2021年よりスタートした共創型プラットフォームです。 “持続可能な食”という社会課題に対し、生活者、メーカー、小売、団体など、業界を超えた多様なステークホルダーとともに、「食を起点としたエシカルな暮らし」を社会に広げる取り組みを行なっています。

https://ethical.ccc.co.jp/

■担当者コメント

WWFジャパン 森林グループ パーム油プロジェクトリーダー 南明紀子

日本でも持続可能な商品を提供する企業が増えてきていますが、その裏にある企業の努力やその意義を消費者に伝える機会は多くありません。「毎日の買い物は投票」だからこそ、投票するための情報をできるだけ多くの方に伝えたいと考えています。本イベントがその一端となれば大変嬉しいです。

CCC「みんなのエシカルフードラボ」リーダー 瀧田希氏

CCCは、「カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。」をミッションのもと、人と社会がより豊かにつながるライフスタイル提案を行ってきました。「みんなのエシカルフードラボ」では、食を通じて社会課題を知るだけではなく、“自分らしい選択”として楽しみながら参加できる体験をつくっていきます。

サラヤ株式会社 コミュニケーション本部 代島裕世氏

サラヤは2010年に日本企業で初めてRSPO認証審査を受け、Segregation認証（分離方式）を取得しました。現在、コンシューマー製品はCredit認証（台帳方式）も併用して100％認証取得し、製品への認証マーク表示を原則としています。RSPOの認知が進み、少しでも熱帯雨林の生物多様性が保全されることを期待しています。

太陽油脂株式会社 サステナビリティ推進チーム 東山俊明氏

見えない油であるパーム油ですが、多くの恩恵を与えてくれる反面様々な課題と、それに取り組む企業があることを知っていただき、未来に繋げていけるきっかけになってくれたらと思います。

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社について

CCCは「カルチュア・インフラをつくっていくカンパニー。」をミッションに、知的資本で課題解決するソリューション事業、連携で価値と機会を生むコンサルティング事業、価値提供と知的資本を蓄積するリテール＆スタイル事業などを展開。https://www.ccc.co.jp/

サラヤ株式会社について

「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。https://www.saraya.com/

太陽油脂株式会社について

創業107年。環境と人にやさしい製品づくりを目指し、石けんや化粧品、食品用油脂などの開発・製造・販売を行っています。 https://taiyo-yushi.co.jp/