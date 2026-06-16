ひらがじゃん「未来へ繋ぐプラン」寄付先施設のご報告

株式会社ＮＥＸＴ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/70_1_f9135ca121d6dc3000591118ad960475.jpg?v=202606161152 ]Makuake：ひらがじゃんプロ（https://www.makuake.com/project/hiragajong_pro/）

知育商品の開発と販売を手がける株式会社NEXT（ネクスト、本社:東京都港区芝大門、代表取締役:鈴江 将人）は、このたび、Makuake（マクアケ）にて実施したクラウドファンディング「ひらがじゃんプロ」において、3,030名のサポーターの皆さまより総額26,625,000円のご支援をいただきました。その中の「未来へ繋ぐプラン」をご購入いただいた方々のご厚意により、「ひらがじゃん牌版」10セットを各教育機関・支援施設へ寄贈することができました。心より感謝申し上げます。

■未来へ繋ぐプランとは（100,000円）

購入者へのリターン（ひらがじゃんプロ1セット・岡田紗佳さんプロマイド5枚・個別ビデオメッセージ・サイン色紙）に加え、「ひらがじゃん牌版」10セットを教育機関や児童養護施設へ寄付するプランです。遊びを通じて言葉と出会う体験を、より多くのこどもたちへ届けることを目的としています。

■寄贈者・寄付先施設一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/70_2_5ef60f8a0c2e2fa221cc1a5f6c4d5ddd.jpg?v=202606161152 ]

※寄贈先は弊社にて選定させていただきました

■寄付先のコメントと写真一覧（一部抜粋）

・守口市立金田小学校からのコメント

早速、2年生の児童たちと一緒に「ひらがじゃん」で遊ばせていただきました。最初はまだルールを覚えていない子も数人おりましたが、改めてやり方を教えると、そこからすぐに言葉が見つかるようになり、大変喜んでおりました。子どもたちが夢中になって笑顔で言葉を探す姿を見ることができ、私どもも大変嬉しく思っております。

また、本校は来年度「言語能力を育てる推進校」に選ばれております。楽しみながら言葉に触れられるこの「ひらがじゃん」は、子どもたちの言語能力育成に大変有意義であると感じており、来年度の取り組みの中でも積極的に活用させていただく所存です。

この度は素晴らしい品をご寄贈いただき、改めて深く感謝申し上げます。

・発達支援コトトコからのコメント

子どもたちは新しい教材に大変興味を示し、「やってみたい！」と主体的に取り組む姿が多く見られました。楽しみながらひらがなに触れることができており、学習への意欲向上にもつながっていると感じております。

また、当事業所には低学年のお子さまや、理解にゆっくりと時間を要するお子さまも多く在籍しておりますが、言葉集めや単語づくりなど遊び方を工夫することで、それぞれの発達段階に応じた関わりができております。遊びの中で自然に学ぶことができる点に、大きな意義を感じております。

さらに、職員が牌を置く位置を可視化したり、ルールをイラストで分かりやすく示したりするなどの工夫も行っており、子どもたちが安心して取り組める環境づくりを試みています。

普段は文字に対して苦手意識のあるお子さまも、遊びの中で自然と関わることができており、支援の幅が広がっていることを実感しております。

このような貴重な機会をいただきましたこと、改めて心より感謝申し上げます。今後も大切に活用させていただき、子どもたちの成長につなげてまいります。

北海道教育大学附属旭川小学校の様子発達支援コトトコの様子1発達支援コトトコの様子2

■ご支援いただいた皆さまへ

皆さまのご支援により、子どもたちの笑顔と学びにつながる輪が広がっています。施設の先生方からいただいたコメントにあるように、「ひらがじゃん」は文字への苦手意識を持つ子も含め、遊びの中で自然と言葉と出会える教材として、各現場で活用されています。引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。（https://www.makuake.com/project/hiragajong_pro/）

■本件に関するお問い合わせ

株式会社NEXT Edisonbrain事業部 担当：杉浦 優輝

TEL：03-5244-9650

E-mail：edisonbrain@nextjp.co.jp

所在地：東京都港区芝大門１丁目３－８

URL：https://hiragajong.com/