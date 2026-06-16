4期連続受賞、そしてLAT.ｓ初受賞！世界が認めたおいしさ。「MY ROUTINE」のプロテイン3商品が「ITI優秀味覚賞2026」を受賞！

株式会社ウエニ貿易

プロテインやスポーツサプリメントなど様々な商品ラインを展開し、健康食品部門を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、「MY ROUTINE」ブランドのプロテイン3商品が、世界的な味覚審査機関であるITI（International Taste Institute／国際味覚審査機構）が主催する「優秀味覚賞2026」を受賞したことをお知らせいたします。「MY ROUTINE MAX チョコレート風味」は4年連続となる二つ星を受賞、「MY ROUTINE MAX マスカット風味」は2年連続となる一つ星を受賞しました。さらに、「LAT.s クッキー＆クリーム風味」は初エントリーにして一つ星を獲得。世界のシェフやソムリエによる厳正な審査のもと、おいしさにもこだわるプロテインブランドとして、その品質と味わいが国際的に評価されました。MY ROUTINEは今後も、毎日続けたくなる味づくりを追求し、健康的なライフスタイルをおいしくサポートする商品開発に取り組んでまいります。

■3商品が「ITI優秀味覚賞2026」を受賞

★★ 二つ星

マイルーティーンMAX チョコレート風味

ほんのりビターな大人のチョコレートドリンクのような味わいと、すっきりとした甘さが特長。毎日飲み続けやすい味わいを追求したプロテインです。

今回で、4期連続の二つ星を受賞しました。

1食あたりのタンパク質量：25.4g

★ 一つ星

マイルーティーンMAX パンプマスカット風味

みずみずしく爽やかでフルーティーな味わいと、芳醇な香りが印象的なマスカット風味。すっきりとした甘さで、トレーニング後にも取り入れやすい味わいです。

今回で、2期連続の一つ星を受賞しました。

1食あたりのタンパク質量：25.7g

★ 一つ星

LAT.s クッキー＆クリーム風味

サクッと食感のほろにがクッキークランチ入り。濃厚なプロテインとほろ苦いクッキーが絶妙に調和した、デザート感覚で楽しめるクッキー＆クリーム風味。

毎日に取り入れやすい高品質プロテインを展開する「LAT.s」として、ブランド初の一つ星を受賞しました。

1食あたりのタンパク質量：25.4g

■「ITI優秀味覚賞」とは

ITI優秀味覚賞は、ベルギー・ブリュッセルに拠点を置くInternational Taste Instituteが実施する、食品・飲料品を対象とした国際的な味覚評価制度です。

審査は、ブランド名、メーカー名、生産国などの情報を伏せた目隠し方式で実施されます。世界各国のシェフやソムリエなど、味覚の専門家が、第一印象、見た目、香り、味、食感または後味といった基準に沿って製品の味覚評価を行っています。

2005年以来、100カ国以上から数千もの製品を評価し、優秀味覚賞は食品・飲料業界で世界で最も権威のある味覚認証として広く認められています。

【ITI公式サイト】

https://www.taste-institute.com/ja/awarded-products/product-details/7439908951

https://www.taste-institute.com/ja/awarded-products/product-details/7618113320

https://www.taste-institute.com/ja/awarded-products/product-details/7868776694

【商品概要】

マイルーティーンMAX チョコレート風味

■内容量：700g/3kg

■価格：オープン価格

■販売先：「MY ROUTINE 公式ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」、全国の総合スーパー(一部店舗除く)

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■商品ページ：

https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinemaxcho-700/

https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinemaxcho-3000/

マイルーティーンMAX パンプマスカット風味

■内容量：700g/3kg

■価格：オープン価格

■販売先：「MY ROUTINE 公式ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」、全国の総合スーパー(一部店舗除く)

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■商品ページ：

https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinemaxmus-700/

https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinemaxmus-3000/

LAT.ｓ クッキー&クリーム風味

■内容量：1kg

■価格：4,980円(税込)

■販売先：「MY ROUTINE 公式ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■商品ページ：

https://www.myroutine.jp/product_protein/h09-lats-cookiescre-1000/

■参考資料

【マイルーティーン ブランドコンセプト】

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

詳細を見る :https://www.myroutine.jp/

商品ラインナップ

プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。