当社社員が土木学会「国際活動奨励賞」を受賞しました

パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）の社員である浅尾尚之（所属：グローバルカンパニー国際鉄道プロジェクト部第2プロジェクト室 室長）が、公益社団法人土木学会が主催する令和7年度土木学会賞において「国際活動奨励賞」を受賞いたしました。

土木学会国際活動奨励賞は、日本と海外との交流・協力を通じて、土木工学の進歩発展や社会資本整備に貢献し、今後も国際的な活躍が期待される技術者に授与されるものです。

https://www.jsce.or.jp/prize/prize_list/11_katudo.shtml

■受賞者について

氏名：浅尾尚之

所属：グローバルカンパニー国際鉄道プロジェクト部第2プロジェクト室

役職：室長

足掛け15年にわたり、東南アジアや南アジアの鉄道建設に係るPre-FS、FS、詳細設計ならびに施工監理へ従事し、国内業務で得た鉄道土木構造物に関する知識や知見を活かしながら国際的な社会資本整備に貢献してきました。特にミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備では、約620km区間の全ての橋梁・水路等の調査から設計・施工監理までを一貫して担当し、ミャンマー国の土木学会・地震学会や大学等との協議を重ねながら、地震ハザードマップに基づく耐震設計法の提案および導入を推進しました。2025年のミャンマー中部地震においても設計・監理した数百の新設橋梁が無損傷であったことなど高い評価を受けています。さらに、アジア各国の都市鉄道や長距離鉄道の土木整備への貢献に加え、多数の国際学会への論文投稿・現地発表や技術指導・人材育成にも積極的に取り組み、本邦土木技術の国際的プレゼンス向上と持続的なインフラ発展に寄与しています。

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの企画・調査から計画・設計、施工監理、維持管理等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト： https://www.pacific.co.jp/