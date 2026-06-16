サラヤ、CCC、WWFジャパン、太陽油脂、「みんなのエシカルフードラボ」で“RSPO 認証パーム油”をテーマにしたポップアップイベントを開催

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（大阪府／代表取締役社長：更家悠介）は、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都／会長：末吉竹二郎、以下WWFジャパン）、太陽油脂株式会社（神奈川県／代表取締役社長：中山悟）とともに、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（神奈川県／代表取締役社長兼CEO：高橋誉則、以下CCC）が取り組む共創型プラットフォーム「みんなのエシカルフードラボ」（https://ethicalfoodlab.tsite.jp/）の趣旨に賛同し、持続可能なパーム油の国際認証制度「RSPO認証」をテーマにしたポップアップストアイベントを、2026年6月17日（水）～6月30日（火）の期間、湘南T-SITE（神奈川県藤沢市）にて開催いたします。

「みんなのエシカルフードラボ」は、2021年よりスタートした共創型プラットフォームです。“持続可能な食”という社会課題に対し、生活者、メーカー、小売、団体など、業界を超えた多様なステークホルダーとともに、「食を起点としたエシカルな暮らし」を社会に広げる取り組みを行っています。

https://ethical.ccc.co.jp/

毎日の“選ぶ”が、森や動物を守ることにつながる

本企画のテーマは、「パーム油」です。パーム油は、インドネシアやマレーシアなどで栽培されるアブラヤシから採れる植物油で、お菓子・パン・カップ麺など食用を中心に使われる一方、洗剤・石けん・化粧品などにも使われ、私たちの暮らしに欠かせない重要な植物油です。生産効率が高く、世界でもっとも多く使われている植物油の一つである一方、その需要拡大によって、熱帯林の伐採や野生動物の生息地減少、労働問題など、さまざまな社会課題が指摘されています。特に、熱帯林の破壊やオランウータンをはじめとする野生動物の生態系への影響は世界的な課題となっており、「便利で豊かな暮らし」と「自然環境」が密接につながっていることを、私たちに問いかけています。

本企画は、このテーマを単なる“啓発”として届けるのではなく、毎日食べている食品やお気に入りの洗剤や石けんを選ぶその行為が、未来の森や生きもの、人の暮らしにつながっている。そんな新しい発見や共感を、暮らしの延長線上で感じてもらう場所を提供します。

「RSPO認証」という、“よりよい選択肢”を伝える

RSPO認証とは、熱帯林や野生動物、人権などに配慮しながら生産された持続可能なパーム油の国際認証制度です。この制度は、2004年に発足した「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」のもとで策定・運用されています。本企画では、RSPO認証付き商品を展開するとともに、環境問題や生物多様性についてわかりやすく伝えるPOPや書籍提案を実施します。また、「洗うたび、森と動物をまもる選択を。」をテーマに、来場者が自然に興味を持ち、商品を手に取りながら理解を深められる空間を展開します。

サラヤの取り組み

サラヤは、「衛生・環境・健康」を事業の軸に、社会課題をビジネスで解決する取り組みを行ってきました。中でも、商品の原料の一つとして使用している「パーム油」の問題については、2004年から生産地であるマレーシア・ボルネオ島で、環境保全活動を始めました。また、2005年には日本に籍を置く企業として初めてRSPOに加盟し、 2010年には日本初となるRSPO認証パーム油を原料として使用した商品の販売を開始しました。現在は、コンシューマー商品についてはすべて、RSPO認証マークを取得しています。

今回の企画では、"無香料・無着色"にこだわった「ヤシノミシリーズ」から、「ヤシノミ洗剤」「ヤシノミ洗剤プレミアムパワー」「ヤシノミ洗たく洗剤」「ヤシノミ柔軟剤」を展示・販売いたします。

開催概要

担当者コメント

- 開催期間：2026年6月17日（水）～6月30日（火）- 会場：湘南T-SITE（神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1）- 主催：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社- 共催：サラヤ株式会社、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）、太陽油脂株式会社- 内容：・RSPO認証および認証商品の紹介・パーム油をめぐる環境課題の発信・RSPO認証付き商品の販売・環境・エシカル関連書籍の提案・来場者アンケート調査

CCC「みんなのエシカルフードラボ」リーダー 瀧田希氏

CCCは、「カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。」をミッションのもと、人と社会がより豊かにつながるライフスタイル提案を行ってきました。 「みんなのエシカルフードラボ」では、食を通じて社会課題を知るだけではなく、“自分らしい選択”として楽しみながら参加できる体験をつくっていきます。

WWFジャパン 森林グループ パーム油プロジェクトリーダー 南明紀子氏

日本でも持続可能な商品を提供する企業が増えてきていますが、その裏にある企業の努力やその意義を 消費者に伝える機会は多くありません。「毎日の買い物は投票」だからこそ、投票するための情報をで きるだけ多くの方に伝えたいと考えています。本イベントがその一端となれば大変うれしいです。

太陽油脂株式会社 サステナビリティ推進チーム 東山俊明氏

見えない油であるパーム油ですが、多くの恩恵を与えてくれる反面様々な課題と、それに取り組む 企業があることを知っていただき、未来に繋げていけるきっかけになってくれたらと思います。

サラヤ株式会社 コミュニケーション本部 代島裕世

サラヤは2010年に日本企業で初めてRSPO認証監査を受け、Segregation認証（分離方式）を取得しました。現在、コンシューマー製品はCredit認証（台帳方式）も併用して100％認証を取得し、製品への認証マーク表示を原則としています。RSPOの認知が進み、少しでも熱帯雨林の生物多様性が保全されることを期待しています。

会社概要

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社について

CCCは「カルチュア・インフラをつくっていくカンパニー。」をミッションに、知的資本で課題解決するソリューション事業、連携で価値と機会を生むコンサルティング事業、価値提供と知的資本を蓄積するリテール＆スタイル事業などを展開。

https://www.ccc.co.jp/

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止など の活動を行なっています。

https://www.wwf.or.jp

太陽油脂株式会社について

創業107年。環境と人にやさしい製品づくりを目指し、石けんや化粧品、食品用油脂などの開発・ 製造・販売を行っています。

https://taiyo-yushi.co.jp/

サラヤ株式会社について

「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。

https://www.saraya.com/