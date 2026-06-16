いつものお買い物を“アロハタイム”に！新番組「Sasha’s Hou Hawaii～サーシャのホウハワイ～」ファミマTVで放送開始

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、ファミマTVオリジナル番組「Sasha’s Hou Hawaii ～サーシャのホウハワイ～」を2026年6月16日（火）より放映開始いたします。

「Sasha’s Hou Hawaii ～サーシャのホウハワイ～」は、ハワイ在住のサーシャさんを起用し、現地視点ならではのリアルなハワイの魅力や最新グルメ、絶景、そして現地の空気感を、3面のダイナミックな映像で臨場感たっぷりにお届けする番組です。

単なる観光紹介にとどまらず、レジ前で思わず見入ってしまうような“短時間で気分が整う映像体験”に仕上げることを重視しました。

日常の忙しさから遠出が難しい方でも、いつものお買い物の合間に癒やしと高揚感、そしてハワイ旅行の気分を味わっていただけるコンテンツとなっています。

初回放映では、ハワイ本場のLiliha Bakeryのロコモコをご紹介いたします。

ファミマTVがお届けする、気分転換に最適な“アロハタイム”を、ぜひお近くのファミリーマート店舗でお楽しみください。

■ 番組概要

番組名 ：「Sasha’s Hou Hawaii ～サーシャのホウハワイ～」

出演 ：サーシャ(Sasha)

放映開始日：2026年6月16日（火）～

放映時間帯：夜帯（18:00～23:59）

※放映内容・放映期間・放映時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって放映内容が異なります。

※ファミマTV設置店舗に限ります。

■出演者情報

サーシャ(Sasha)

ハワイ在住タレント、アーティスト、レポーター

幼いころから日本、アメリカ、ハワイを行き来し、

多文化な環境で成長。

英語と日本語のバイリンガルであることを生かして

日本とハワイの文化的な懸け橋となることを目指し、

タレント、アーティスト、レポーターとして意欲的に活動中。

▼番組詳細はこちら▼

https://famimatv.gate-one.co.jp/

▼ファミマTV設置店舗はこちら▼

https://gate-one.co.jp/map/

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◆ファミマTVとは

ファミマTVは、全国47都道府県に広がるファミリーマートの店舗ネットワークを活かした、日本最大級のデジタルサイネージメディアです。

・楽しい店舗体験の提供 「毎日にちょっと楽しい発見を」をコンセプトに、いつものお買い物の時間にワクワク感や癒やしのエッセンスをプラス。ふと見上げた大画面から、旬のエンタメ情報やアート、ニュースとの魅力的な出会いを提供し、何気ない日常を豊かに彩ります。

・圧倒的なメディア力と信頼性 1日1,500万人以上が訪れる圧倒的なリーチ力を背景に、多種多様なコンテンツを放映。地域や時間帯に合わせた柔軟な編成により、その時、その場所にいるお客様の心に響く情報を届けます。

・データに基づいた次世代広告 単なる映像放映に留まらず、視認率の計測や実際の購買データを活用した効果の可視化を実現。株式会社データ・ワンがお預かりする複数の小売り事業者の購買データを活用したデジタル広告サービスと連携し、広告主の課題を解決する高度なマーケティング・ソリューションを提供します。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ放映を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp