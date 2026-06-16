SHIFT80ポップアップストアにて「PRICE BY YOU」を実施。値段は、あなたが自由に決めてください。製造原価を開示し、購入価格は来場者自身が決定する試み。

特定非営利活動法人シフトエイティ

特定非営利活動法人シフトエイティ（東京都江東区木場、代表：坂田ミギー）が協力する展覧会『あなたの価値は、どこからどこへ。』（2026年6月17日～21日、EARTH+GALLERY）にて、SHIFT80ポップアップストア「PRICE BY YOU」を開催します。製造原価を開示したうえで購入価格を来場者自身が決める、価値を問い直す販売企画です。

■ 企画について

「このアイテムは、あなたにとっていくらの価値がありますか？」

PRICE BY YOUでは、販売するすべてのアイテムに製造原価を明示します。これは「値札」ではなく「目安」です。そのうえで、いくら支払うかをあなた自身が決めてください。最低額の決まりも、上限もありません。あなたが出した答えが、そのままお支払い額になります。

この問いは、同展覧会が問いかけるテーマ「価値とは何か」「あなたの価値観は、何を根底にしているのか」を、購買という行為そのものに持ち込む試みです。

売上は今後のSHIFT80の活動費用として使われます。

■ 取扱アイテム

【古着アップサイクル・コレクション】

ナイロビを拠点に活動するSHIFT80デザイナー、オリバー・アシケが、ギコンバ・マーケットで1点ずつ選んだ古着から始まります。オリバーがデザインを起こし、ナイロビ／キベラの工房で23名の職人たちが1点ずつ手作業で古着を再構築。日本に届いた後は、東京都江戸川区の加工会社にて1点ずつ検品・可能な範囲で補修・タグ付け・クリーニングをしています。

古着アップサイクル販売アイテム古着アップサイクル販売アイテム

【額装写真】

SHIFT80フォトグラファー・政近遼と、ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラの若者たちが共に制作した作品です。写っているのは、街、彼ら・彼女らの誇りや美しさ、暮らしのなかの色彩。日本のラボでプリント・額装をしたハイクオリティなプリントです。

■ 展覧会について

『あなたの価値は、どこからどこへ。』キービジュアル

ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでのフィールドワークから作品を生み出すSHIFT80が、アーティスト・The Mouse Kidとコラボレーションします。

The Mouse Kid は、資本主義を素材として扱い、価値が信じられ循環する条件そのものに問いを立てるアーティスト。市場価格を切り離した金塊。金色に光って弾ける泡。紙幣で覆われた「見えざる手」。作品はその動きの内側に介入する。

SHIFT80は、資本家に搾取されるシステムのなかで「価値がない」とみなされてきたキベラスラムの内側から、別の価値の論理で動く暮らしぶりを伝えます。

「価値とは何か」「あなたの価値観は、なにを根底にしているのか」--この問いを、二者それぞれの表現が異なる角度からひらきます。

■ 概要

タイトル：あなたの価値は、どこからどこへ。

企画名：PRICE BY YOU

会 期：2026年6月17日（水）～ 6月21日（日）

時 間：14:00～20:00（最終日6月21日のみ11:00～16:00）

会 場：EARTH+GALLERY（〒135-0042 東京都江東区木場3-18-17）

アクセス：東京メトロ東西線 木場駅3番出口より徒歩6分 / 都営大江戸線 門前仲町駅1番出口より徒歩10分

入場料：無料

共 催：EARTH+GALLERY、SHIFT80

協 力：84 inc、株式会社こたつ、特定非営利活動法人シフトエイティ

詳 細：https://shift80.jp/blogs/news/20260617to21

坂田ミギーSHIFT80代表 坂田ミギーのコメント

今回、一部アイテムに「値段」をつけることを、やめてみることにしました。かわりに、製造原価をそのまま開示します。そのうえで、あなたに聞きたいのです--このアイテムは、あなたにとっていくらの価値がありますか？

あなたが出した答えが、そのままお支払い額になります。

価値とは何か、を問うのがこの展覧会のテーマです。「PRICE BY YOU」は、その問いをあなた自身の手に渡す試みです。ぜひ会場で、考えてみてください。

SHIFT80ロゴSHIFT80について

「SHIFT80」は、日本とケニアを拠点に活動するエシカル・クリエイティブ・コレクティブです。「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題に向き合っています。ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでの共同制作、古着と伝統工芸を融合したサステナブルファッション、孤児・貧困児童のための教育支援プログラムなどを展開し、創造性が社会課題解決にいかに貢献できるかを問い続けています。

2025年、日本にて特定非営利活動法人シフトエイティ、ケニアにて現地NGO法人TUNA SHIFTを設立。

主な受賞歴：KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞（2024）、APAアワード 広告作品部門 優秀賞（2023）ほか多数。

URL：https://shift80.jp ／ https://shift80.org