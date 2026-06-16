SHIFT80ポップアップストアにて「PRICE BY YOU」を実施。値段は、あなたが自由に決めてください。製造原価を開示し、購入価格は来場者自身が決定する試み。
特定非営利活動法人シフトエイティ（東京都江東区木場、代表：坂田ミギー）が協力する展覧会『あなたの価値は、どこからどこへ。』（2026年6月17日～21日、EARTH+GALLERY）にて、SHIFT80ポップアップストア「PRICE BY YOU」を開催します。製造原価を開示したうえで購入価格を来場者自身が決める、価値を問い直す販売企画です。
■ 企画について
「このアイテムは、あなたにとっていくらの価値がありますか？」
PRICE BY YOUでは、販売するすべてのアイテムに製造原価を明示します。これは「値札」ではなく「目安」です。そのうえで、いくら支払うかをあなた自身が決めてください。最低額の決まりも、上限もありません。あなたが出した答えが、そのままお支払い額になります。
この問いは、同展覧会が問いかけるテーマ「価値とは何か」「あなたの価値観は、何を根底にしているのか」を、購買という行為そのものに持ち込む試みです。
売上は今後のSHIFT80の活動費用として使われます。
■ 取扱アイテム
【古着アップサイクル・コレクション】
ナイロビを拠点に活動するSHIFT80デザイナー、オリバー・アシケが、ギコンバ・マーケットで1点ずつ選んだ古着から始まります。オリバーがデザインを起こし、ナイロビ／キベラの工房で23名の職人たちが1点ずつ手作業で古着を再構築。日本に届いた後は、東京都江戸川区の加工会社にて1点ずつ検品・可能な範囲で補修・タグ付け・クリーニングをしています。
古着アップサイクル販売アイテム
古着アップサイクル販売アイテム
【額装写真】
SHIFT80フォトグラファー・政近遼と、ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラの若者たちが共に制作した作品です。写っているのは、街、彼ら・彼女らの誇りや美しさ、暮らしのなかの色彩。日本のラボでプリント・額装をしたハイクオリティなプリントです。
『あなたの価値は、どこからどこへ。』キービジュアル
■ 展覧会について
ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでのフィールドワークから作品を生み出すSHIFT80が、アーティスト・The Mouse Kidとコラボレーションします。
The Mouse Kid は、資本主義を素材として扱い、価値が信じられ循環する条件そのものに問いを立てるアーティスト。市場価格を切り離した金塊。金色に光って弾ける泡。紙幣で覆われた「見えざる手」。作品はその動きの内側に介入する。
SHIFT80は、資本家に搾取されるシステムのなかで「価値がない」とみなされてきたキベラスラムの内側から、別の価値の論理で動く暮らしぶりを伝えます。
「価値とは何か」「あなたの価値観は、なにを根底にしているのか」--この問いを、二者それぞれの表現が異なる角度からひらきます。
■ 概要
タイトル：あなたの価値は、どこからどこへ。
企画名：PRICE BY YOU
会 期：2026年6月17日（水）～ 6月21日（日）
時 間：14:00～20:00（最終日6月21日のみ11:00～16:00）
会 場：EARTH+GALLERY（〒135-0042 東京都江東区木場3-18-17）
アクセス：東京メトロ東西線 木場駅3番出口より徒歩6分 / 都営大江戸線 門前仲町駅1番出口より徒歩10分
入場料：無料
共 催：EARTH+GALLERY、SHIFT80
協 力：84 inc、株式会社こたつ、特定非営利活動法人シフトエイティ
詳 細：https://shift80.jp/blogs/news/20260617to21
坂田ミギー
SHIFT80代表 坂田ミギーのコメント
今回、一部アイテムに「値段」をつけることを、やめてみることにしました。かわりに、製造原価をそのまま開示します。そのうえで、あなたに聞きたいのです--このアイテムは、あなたにとっていくらの価値がありますか？
あなたが出した答えが、そのままお支払い額になります。
価値とは何か、を問うのがこの展覧会のテーマです。「PRICE BY YOU」は、その問いをあなた自身の手に渡す試みです。ぜひ会場で、考えてみてください。
SHIFT80ロゴ
SHIFT80について
「SHIFT80」は、日本とケニアを拠点に活動するエシカル・クリエイティブ・コレクティブです。「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題に向き合っています。ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでの共同制作、古着と伝統工芸を融合したサステナブルファッション、孤児・貧困児童のための教育支援プログラムなどを展開し、創造性が社会課題解決にいかに貢献できるかを問い続けています。
2025年、日本にて特定非営利活動法人シフトエイティ、ケニアにて現地NGO法人TUNA SHIFTを設立。
主な受賞歴：KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞（2024）、APAアワード 広告作品部門 優秀賞（2023）ほか多数。
URL：https://shift80.jp ／ https://shift80.org