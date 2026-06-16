マルニ木工×ONE SAUNA 共同開発の家具品質サウナ「kupu sauna」三重・湯の山 素粋居 に世界初導入

株式会社マルニ木工

株式会社マルニ木工（広島県広島市、代表取締役社長：山中 洋）と株式会社Libertyship（宮崎県宮崎市、代表取締役：揚松 晴也、サウナブランド「ONE SAUNA」運営）が共同開発した家具品質のサウナ「kupu sauna」が、株式会社アクアイグニス（東京都中央区、代表取締役：立花 哲也）が運営する離れ宿「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居（そすいきょ）」に、世界で初めて導入されることが決定しました。

導入されるのは、木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」と、石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」の2棟。2026年7月4日（土）より宿泊予約を開始いたします。

導入のポイント

kupu saunaについて

- 木工家具メーカーのマルニ木工×プロダクトデザイナーの熊野 亘 氏×国産バレルサウナの先駆者ONE SAUNAの三者協業による「家具品質のサウナ」を、宿泊施設として世界初導入- 素粋居の客室テーマに合わせ、「木刻」「石砬」で異なる体験を設計- ONE SAUNAは2020年度グッドデザイン賞を受賞。地産地消のサウナづくりの思想を継承。奈良・吉野ヒノキを使用した香り、手触り、木の質感を活かした設計- ONE SAUNA独自開発の特許取得済み（特許第7510172号）IoTサウナ管理システムを搭載。予熱の自動化、非常ボタン連動のヒーター自動遮断＋管理者自動コールにより、快適性・省エネ性・安全性を両立

1928年、広島で創業したマルニ木工は「工芸の工業化」をモットーに、国内外のデザイナーとともに、家具を開発してきました。今回の「kupu sauna」では、家具製造で培った木工技術を、熱と蒸気にさらされるサウナという極限環境へ応用するため、プロダクトデザイナーの熊野 亘氏（デザインオフィス kumano 主宰）と、サウナ開発における温熱・体感設計のノウハウを持つ ONE SAUNAが参画。

家具レベルの仕上げ精度と、プロダクトデザイナーによる機能美・造形美を両立したサウナ「kupu sauna」が完成しました。ハーフドーム型の曲面構造が特徴で、ロウリュ時に発生した蒸気がドーム内面の曲線を伝って循環し、入浴者の背中へ柔らかく落ちるよう設計され、唯一無二の体感を生み出します。

素粋居への導入概要 ─ 客室テーマ別のサウナ体験

内観パース高温が溜まる場所を表した図内観イメージ

「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居」は、源泉100％掛け流しの天然温泉と上質な食を愉しむ全12棟の離れ宿。各客室が自然素材をテーマに設えられている点が特徴で、今回はその世界観に呼応する形で「木刻」「石砬」の2棟にkupu saunaを導入します。

木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」

国産のスギを内外装にふんだんに使用した客室。木という自然素材のやわらかさや優しさに触れ、ゆったりとした刻を感じられる設えとなっています。

・ウッドデッキを介してサウナへと続く動線設計

・マルニ木工のととのいチェア（kupu sauna chair）を設置

石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」

三重県菰野町で産出する菰野石の巨石をアプローチとリビングに配した客室。石に触れ、その力を肌で感じる。そんな非日常を体験できる空間です。

・石の水風呂を備え、サウナ → 石の冷水浴 → 外気浴のフルセット動線

・マルニ木工のととのいチェア（kupu sauna chair）を設置

各社概要

■ 株式会社マルニ木工

・所在地 ：広島県広島市佐伯区湯来町白砂24

・創業 ：1928年

・代表者 ：代表取締役社長 山中 洋

・事業内容：家具の企画・製造・販売

・URL ：https://www.maruni.com/

■ 株式会社Libertyship（ONE SAUNA）

・所在地 ：宮崎県宮崎市加江田7275-1 こどものくに

・代表者 ：代表取締役 揚松 晴也

・事業内容：サウナ開発・運営／サウナ施設プロデュース／

IoTサウナ管理システム「ONE SAUNA」の提供

・ブランドURL：https://onesauna.jp/

・コーポレートURL：https://libertyship.jp/

■ 株式会社アクアイグニス

・本社所在地：東京都中央区京橋1-14-9 依田忠ビル7階

・代表者 ：代表取締役 立花 哲也

・事業内容 ：飲食業／温泉施設業／菓子製造業／不動産業

・コーポレートURL：https://aquaignis-company.jp/

・施設名 ：アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居

・施設所在地：三重県三重郡菰野町菰野4842-1

・施設URL ：https://sosuikyo.com/