【6月17日】『焼肉ホルモンざくろ』20店舗目を滋賀県守山市でグランドオープン。

ファステストダイニング株式会社焼肉ホルモンざくろ守山店

東海圏・関西圏を中心に飲食店を運営するファステストダイニング株式会社（本社：滋賀県湖南市、代表取締役：谷口 譲）は、2026年6月17日（水）17時、滋賀県守山市に「焼肉ホルモンざくろ 守山店」をグランドオープンいたします。本店舗は、ブランド立ち上げからわずか5年で迎える記念すべき20店舗目であり、創業の地・滋賀県内では2店舗目の出店となります。

焼肉ホルモンざくろ

私たちはもともと、海鮮や肉料理を主とした個室居酒屋を15年以上にわたって運営してきました。新規出店や既存店のブラッシュアップを進めていた最中、2020年、飲食業界にとって未曽有の災禍となった新型コロナウイルスの感染拡大に直面しました。まともに営業できない日々が続き、やむを得ず閉店を余儀なくされた店舗もありました。

「このままでは潰れる」という切迫感の中で、私たちが目を向けたのが焼肉業態でした。感染対策として換気が重視されていた時代、飲食店の中でも焼肉店は煙を排出するロースターの構造上、換気の安心感という点で一定の優位性がありました。郊外ロードサイドという立地も、密を避けたい当時の消費者心理に合っていました。

しかし、肉の仕入れやタレ作りなど商品開発は思うように進まず、設備投資にも想定以上の費用がかかることがわかり、「焼肉屋の出店を諦めようか」と思う瞬間も、正直、何度もありました。

それでも踏みとどまれたのは、ひとつの原点に立ち返ったからです。「高くて良い焼肉屋はある。でも、安くて良い焼肉屋がない」という、ずっと感じていたシンプルな気づきです。「美味しかった」「安くて美味しくて大満足」「焼肉を食べると幸せになる」と思ってもらえる焼肉屋を、自分たちで作りたい。その一念で、2021年2月、1号店となる「焼肉ホルモンざくろ春日井店」をオープンしました。

開店当初は「ほかの焼肉屋の方が美味しい」という厳しいお言葉を頂戴することもありました。それでも改良を重ね続けた結果、毎週のようにお越しいただけるお客様が生まれ、「いつも美味しいよ」と笑顔で声をかけてくださる方も増えてきました。その積み重ねが、今日の20店舗につながっていると思います。

活気あふれる守山に出店

全国的に人口減少が進む中、子育て世代を中心に活気あふれる発展を続けている守山市。京都や大阪へのアクセスも良く、これからのさらなる成長に、私たちも大きな魅力を感じていました。

私たちがこの街に出店を決めたのは、「特別な日」だけでなく、ファミリー層や仕事帰りの皆さまが、日常の中で安心して美味しいお肉を楽しめる場所を作りたいと考えたからです。地域に寄り添い、皆さまの毎日の食卓を豊かにするお店を目指してまいります。

ざくろのこだわり

昨今、外食産業全体で値上げが避けられない状況が続いています。私たちも例外ではありませんが、ブランドの根幹である「最高の値打ち」を守り抜くため、仕入れやオペレーションの工夫を重ねてきました。単なるコスト削減では品質の妥協につながりかねないからこそ、むしろ手間をかける方向に舵を切っています。

肉は、店内で職人が一枚一枚手切りします。 工場での一括加工に比べれば非効率ですが、個体ごとの筋や脂の入り方を見極めてカットすることで、最も柔らかく美味しい状態を引き出せます。部位ごとに最適な熟成期間を設け、旨味が最高潮に達したタイミングでお出しするのも、同じ理由です。

米は、毎日店内で精米し、注文ごとに特製釜で炊き上げます。 「肉と米が美味くて安い」が私たちの合言葉である以上、お米にも妥協はありません。玄米で仕入れた国産米を毎日精米し、ご注文をいただいてから約20分かけて炊き上げるツヤツヤの炊き立てごはんは、多くのお客様から「ごはんだけでも食べに来たい」と言っていただける一品です。

タレは、自然素材だけで作る自家製もみだれです。 本醸造醤油と本みりんをベースに、すりおろした国産玉ねぎやりんご、レモンなど8種以上の素材を使い、丁寧に煮出して熟成させています。和牛の旨みを引き立てる、あっさりしながらも奥深い味わいです。

こだわりの肉と米とタレ

物価高騰が続く今、「焼肉」は少しずつ贅沢なものになりつつあります。しかし私たちは、「美味しいものを食べる幸せ」や「家族や仲間と食卓を囲む団らんの時間」は、特別な日だけのものであってはならないと考えています。

「最高の値打ちをお客様に提供し続けることこそ、私たちの社会における存在意義だ」という創業時の確信は、今も変わりません。利益を削ってでも良質なお肉を低価格で提供し続けること、それが地域の皆様への最大の貢献です。キッズ会員制度（入会特典、誕生日のお祝い、長期休暇のイベント等）も充実させており、子育て世代の多い守山市の皆様に、最も身近な「日本で一番笑顔になれる焼肉屋」を目指します。

店舗情報

焼肉ホルモン ざくろ 守山店

住所 ： 〒524-0021 滋賀県守山市吉身4丁目1-19

ＴＥＬ ：077-558-6626

営業時間：月～金 17:00～23:00

土・日・祝日 16:00～23:00

店休日 ：不定休(12/31・1/1はお休み)

臨時休業：6/23,6/30

公式ホームページ：https://www.yakiniku-zakuro.com(https://www.yakiniku-zakuro.com/)