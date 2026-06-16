いつものリフィルを、上質な一本へ。ディーフが文具展示会でREFILL PEN JACKETシリーズを展示

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（社長：荒木 徹、本社：東京都港区）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week【夏】」内の「第37回 国際 文具・紙製品展【夏】」に出展いたします。

会場では、当社の文具系プロダクト「REFILL PEN JACKET」シリーズを中心に展示。アルミニウム、チタン、天然木、カーボンなど、素材ごとに異なる質感や重量感、筆記時のバランスを実際に手に取ってお試しいただけます。

また、現在開発中の新型REFILL PEN JACKETや、文具領域における新規プロダクトも参考出品予定です。発売前の製品を通じて、今後ディーフが提案する新しい文具の方向性をご覧いただける機会となります。

ブース番号は L99-33 です。文具店・雑貨店・セレクトショップ・ギフト関連企業の皆さまをはじめ、上質な文具や高付加価値プロダクトにご関心をお持ちの皆さまのご来場をお待ちしております。

いつものリフィルを、上質な筆記具へ

REFILL PEN JACKETは、市販の筆記具リフィルを装着し、素材やデザインにこだわった外装と組み合わせることで、日常の筆記体験をより上質に楽しめるプロダクトです。

普段から使い慣れたリフィルの書き心地はそのままに、手にしたときの質感、重み、所有する喜びを高めることを目指して開発されました。

ラインアップには、精密感のあるアルミニウムやチタン、自然素材ならではの表情を楽しめる天然木、軽さと個性を兼ね備えたカーボンなど、多彩な素材を採用しています。

会場ではシリーズを一堂に展示

今回の展示では、REFILL PEN JACKETシリーズを素材別・シリーズ別に展示し、各モデルの違いを比較しながらご覧いただけます。

写真やスペックだけでは伝わりにくい、握ったときの質感、筆記時のバランス、素材ごとの印象の違いを、実際に手に取って体験いただけます。

また、店頭販売に加え、ギフト提案、法人向けノベルティ、記念品、OEM・別注対応など、さまざまな展開についてもご相談いただけます。

新型REFILL PEN JACKETと文具系新規プロダクトを参考出品

会場では、現在開発中の新型REFILL PEN JACKETを参考出品予定です。

既存シリーズで培ってきた素材加工や設計思想を受け継ぎながら、より幅広い使い方やニーズに応える新たなモデルとして開発を進めています。

さらに、REFILL PEN JACKETに続く文具系の新規プロダクトも参考出品いたします。ディーフがスマートフォンアクセサリーやライフスタイルプロダクトで培ってきた設計力・素材へのこだわりを、文具領域へさらに広げていく取り組みとしてご紹介します。

※参考出品のため、仕様・発売時期・価格などは変更となる場合があります。

展示予定製品

REFILL PEN JACKET Stream Design Collection

アルミニウムやチタンを採用した、精密感と軽快な使い心地が特徴のシリーズです。ビジネスシーンにも馴染むミニマルなデザインで、日常使いしやすい一本です。また天然木ならではのあたたかみと、ひとつひとつ異なる木目の表情を楽しめるバリエーションがある初代モデル。

REFILL PEN JACKET Magnalock Design Collection

700種類以上の替芯に対応。真鍮・アルミの質感で、好きな書き味を上質に。マグネットキャップによる心地よい脱着を実現した人気モデル。

REFILL PEN JACKET Extra Short Design Collection

コンパクトなサイズ感で、携帯性と上質感を両立したシリーズです。小さな筆記具でありながら、素材の存在感と操作感を楽しめます。

新型REFILL PEN JACKET 参考出品

現在開発中の新モデルを会場にて参考出品予定です。既存モデルとは異なる使い方や新たな価値提案を目指した製品として、来場者の皆さまにいち早くご覧いただけます。

文具系新規プロダクト 参考出品

REFILL PEN JACKETに続く、文具領域の新規プロダクトも参考出品予定です。日常で使う文具を、素材・機能・デザインの視点からより魅力的な道具へと進化させる提案を行います。

出展概要

展示会名：第29回 ライフスタイル Week【夏】

構成展：第37回 国際 文具・紙製品展【夏】

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：L99-33

出展社：ディーフ株式会社

国際 文具・紙製品展【夏】来場者登録はこちら

【来場無料/会場内でご使用いただける\1,000分の食事券付き】

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690139074993312-HWM

※6月19日（金）17時までの事前登録で来場無料。

上記期間以降は入場料 5,000円(税込)となります。お早めにご登録ください。

「Deff」ブランドについて

社名「Deff（ディーフ）」は、「Design Evolution For the Future」の頭文字をとったものです。独創性の高いアイデアと進化するデザインで、「今」に最適なライフスタイルを提案し、「もっと便利で快適な未来」を創造していきたいという想いが込められています。

モノが溢れる現在、ユーザーのニーズは常に変化しており、「使いやすさ」も同じく変わりつづけています。そんなリアルなニーズに応えるべく、製品企画はもちろんデザインも自社内で行っています。最適な素材選びや、性能と機能美を獲得するまでに洗練されたデザインなど、すべての製品においてこだわりのモノづくりを続けています。