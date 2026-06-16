熱海・ACAO FOREST内に1日1組限定の宿泊施設『森の宿 | ACAO FOREST』 が2026年6月20日（土）から開業

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社（静岡県熱海市上多賀、代表取締役：山崎勇輝）が運営するACAO FORESTは、サステナブルな環境融和型モバイル・アーキテクチャを展開するA Cabin Company株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：西村 彬）と協業し、2026年6月20日（土）に木製トレーラーハウス型宿泊施設 『森の宿｜ACAO FOREST』 を開業いたします。

本施設は、A Cabin Company株式会社が展開する宿泊施設ブランド「森の宿」シリーズの新拠点として開業するもので、千葉県いすみ市に続くシリーズ2拠点目の施設となります。当社はA Cabin Company 株式会社と共にACAO FORESTの豊かな自然環境を活かした新たな滞在体験を提供します。

今回開業する木製トレーラーハウス型宿泊施設は、ACAO FOREST内でも屈指の眺望を誇るレモン畑エリアに設置されております。A Cabin Company株式会社が手がける木製トレーラーハウスは、構造・外装・内装のすべてに多摩産の杉・檜を使用した100% Made in Tokyoの一棟です。クイーンサイズベッド、シャワールーム、独立式トイレなど快適な宿泊設備を備えながら、客室のすぐ外には海と森が広がる自然をお楽しみいただけます。太陽光発電、蓄電池、V2H（Vehicle to Home）システムを活用したエネルギー運用を採用し、環境負荷を抑えながら快適な滞在を提供します。

宿泊者は日中のガーデン散策だけでなく、ACAO FORESTが持つ自然の美しさを心ゆくまで体験することができます。

ACAO FORESTで実現する新たな滞在価値

ACAO FORESTは、四季折々の花々や相模灘を臨む景観を楽しめる熱海を代表する観光施設として、多くのお客様に親しまれてきました。一方で、「夜のACAO FORESTを体験したい」「自然の中で宿泊したい」といったご要望も数多く寄せられていました。今回導入される 『森の宿｜ACAO FOREST』 は、そのニーズに応えるとともに、既存の景観や地形を大きく改変することなく宿泊機能を実装できる新たなモデルとして実現したものです。木製トレーラーハウスという特性を活かし、自然との共生を図りながら、これまで日帰り利用が中心であったACAO FORESTに新たな滞在価値を創出します。

宿泊者は日中のガーデン散策だけでなく、開園前・閉園後のACAO FORESTならではの特別な時間をお楽しみいただけます。日の出前に空がゆっくりと橙色に染まり始める瞬間や、早朝の澄み切った空気に包まれる森と神社、そして夜には相模灘の海面に月明かりが一本の道のように輝くムーンロードなど、ACAO FORESTの自然の美しさを心ゆくまでご体感いただけます。

EVと再生可能エネルギーを活用した次世代キャビン

『森の宿｜ACAO FOREST』 では、太陽光発電と蓄電池に加え、EVを「動く蓄電池」として活用するV2Hシステムを導入しています。本シリーズは一般社団法人フェーズフリー協会によるフェーズフリー認証を取得しており、平常時の観光利用だけでなく、災害時のレジリエンス向上にも貢献することを想定しています。A Cabin Company株式会社は、『森の宿』シリーズを通じて、都市近郊に存在する未活用な自然資産を活かした宿泊ネットワークの拡大を目指しています。

＜宿泊者限定＞CODA ROSSA と BAR COEDAで楽しむ特別プラン

『森の宿｜ACAO FOREST』 では、宿泊者限定の特別プランとして、trattoria CODA ROSSAとBAR COEDAが連携した食体験をご用意しています。熱海・伊豆の食材や発酵文化を取り入れたコース料理と、夜景を望むバーでの静かな時間を通じて、滞在をより豊かにお楽しみいただけます。

・ATAMI Wellness Gastronomy × 森の宿｜ACAO FOREST 特別プラン

熱海の海・山・温泉文化と、日本古来の発酵文化を現代イタリア料理として再構築した「ATAMI Wellness Gastronomy」。

ディナーはtrattoria CODA ROSSAにてご提供いたします。熱海・伊豆の食材と発酵文化をテーマにした全6品のウェルネスガストロノミーコースをお楽しみください。お食事後は、『森の宿｜ACAO FOREST』 ご宿泊のお客様限定で、BAR COEDAにてデザートと食後のお飲み物をご用意しております。月夜が美しい景色を眺めながらコースの余韻をゆったりとお楽しみいただけます。

また、コース料理ご希望のお客様限定にてCODA ROSSA～BAR COEDA間の送迎サービスをご用意しております。

ご予約時にお申し付けください。

■料金：お一人様 9,900円（税込）

■内容：

・ATAMI Wellness Gastronomy コース（全6品）[trattoria CODA ROSSA]

・デザート・食後のお飲み物 [BAR COEDA]

■開始時間：18:00～お食事スタート

■予約：完全予約制（3日前まで要予約）リンクよりご予約ください。

https://www.tablecheck.com/coda-rossa/reserve?menu_items=6a10139ba3a3ba81ed96d115

■対象：森の宿｜ACAO FOREST ご宿泊のお客様限定

■送迎：CODA ROSSA ⇔ BAR COEDA間送迎付き（要予約）

※席のみのご利用およびテイクアウトでのご利用の場合、送迎のサービスはございません。予めご了承ください。

■ご案内

BAR COEDAは毎週月曜日が定休日となります。月曜日ご利用のお客様につきましては、デザートおよび食後のお飲み物をtrattoria CODA ROSSAにてご提供いたします。

・Anniversary Plan

『森の宿｜ACAO FOREST』ご宿泊のお客様へ、滞在の締めくくりとしてBAR COEDAでお過ごしいただく特別な時間をご提案いたします。大切な方との記念日やお祝いに。特別なひとときを彩るアニバーサリープランをご用意いたしました。

熱海の夜景を望むBAR COEDAで、ケーキやデザートプレートとともに、ゆったりとした時間をお過ごしください。

■料金：2名様 7,700円（税込）

■対象：森の宿｜ACAO FOREST ご宿泊のお客様

■内容

・アニバーサリーケーキ または アニバーサリープレート

（ガトーショコラ、ベイクドチーズケーキ、ドルチェとフルーツの盛り合わせからお選びいただけます）

・BAR COEDAシグネチャーカクテル（チャージ料含む）

・その他ご要望に応じてご相談承ります

■予約：完全予約制（3日前まで要予約）下記リンクよりご予約ください。

https://www.tablecheck.com/bar-coeda/reserve?menu_items=6a1e6990c2c63d59f5a8a67a

■ご案内：BAR COEDAは毎週月曜日が定休日となります。

※メッセージプレートをご希望のお客様は、ご予約時に内容をお申し付けください。

※BAR COEDAまでのご移動はお客様ご自身でお願いいたします。

＜公式HP＞

CODA ROSSA：https://coda-rossa.jp/

BAR COEDA：https://acao.jp/cafe-dining/barcoeda

ACAO BLOOM：https://acao-bloom.jp

施設概要

開業日： 2026年6月20日（土）

所在地： 静岡県熱海市上多賀1027-8（ACAO FOREST内）

定員： 大人2名（クイーンサイズベッド1台）

設備・仕様：クイーンサイズベッド、キッチン、独立式水洗トイレ、シャワールーム、エアコン、屋外ウッドデッキ、Starlink、太陽光パネル・蓄電池＆V2Hシステム

宿泊料金： 1泊15,000円～ /1名（税込・時期、曜日により変動）

チェックイン / アウト： 16:00 / 12:00

特記事項： お食事の提供はございません。（デッキでのBBQが可能）

宿泊者限定でtrattoria CODA ROSSAおよびBAR COEDAの特別プランをご利用いただけます。

駐車場：キャビン隣接の無料専用駐車場をご利用いただけます。

A Cabin Company株式会社について

A Cabin Company株式会社は、多忙な都市生活者に向けた「大人の隠れ家（かくれが）」を提供する、木製トレーラーハウスに特化した次世代のホテルオペレーターです。「都心チカ・駅チカoutdoor」をブランドコアに掲げ、マイカーを持たない層でも公共交通機関を使って手軽にアクセスでき、年間を通じて何度も繰り返し通える圧倒的なアクセシビリティと手頃な価格帯を両立した新しいライフスタイルを提案しています。また、災害大国である日本において、有事の際にも滞在者や周辺地域の安全を死守できるよう、全施設において「フェーズフリー」の思想を徹底。日常のプレミアムな平穏と、非常時における独立駆動型の強靭性（レジリエンス）をシームレスに融合させた、未来の分散型宿泊インフラのグローバル展開を目指しています。

会社名： A Cabin Company株式会社

代表者： 代表取締役 西村 彬

所在地： 東京都千代田区有楽町１丁目５－２東宝日比谷プロムナードビル 11階

URL： https://www.acabincompany.com/

ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるgift & workshop「cokage」もございます。

COEDA HOUSE曽我浅間神社 鏡の鳥居gift & workshop「cokage」

入場料金：大人2,500円（前売：2,250円～(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）｜小人（小学生）1,000円｜未就学児無料

大人3,000円～（前売：2,700円～）、小人（小学生）1,000円 未就学児無料

※ペット同伴の場合は別途1,000円をいただきます。

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し ※荒天時休園の場合あり

アクセス：JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車

熱海駅前より無料送迎バス（9時50分 ～ 15時25分）※バッグインにて犬も乗車可能

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest