【富士山・河口湖】動物同伴型の一棟貸しヴィラで楽しむ夏限定ガストロノミー体験。「ICHI 縁」が出張シェフ付き宿泊プランを販売開始

ICHI

富士山の麓・河口湖や大石公園近くに位置するペット可の一棟貸し宿泊施設「ICHI 縁」（ICHI/代表：松野将至）は、2026年夏季限定で、出張シェフによる特別ディナープラン「炭火ガストロノミープラン」の販売を開始いたします。

本プランでは、甲州ワインビーフや富士ヶ嶺ポーク、山梨県産の旬野菜など、富士山麓ならではの食材を使用した特別コースをご用意。シェフが施設内のプライベートガーデンで炭火を使いながらライブ調理を行い、出来立ての料理をコース形式でご提供いたします。

一般的なアウトドア調理のようにゲスト自身が火起こしや調理を行う必要はありません。家族として迎えた犬や猫をはじめとする大切な動物たちと過ごす時間を大切にしながら、快適なダイニング空間で本格的な炭火料理をお楽しみいただけます。

ホテルのレストラン品質と一棟貸しならではのプライベートな時間を融合させた、ICHI 縁ならではの新しい食体験です。

■炭火のライブ感とレストラン品質を融合した新しい食体験

夏の旅行では、開放的な屋外での食事を楽しみにされる方も多くいらっしゃいます。

一方で、準備や片付けの手間、暑さや虫への不安などから、食事の時間はできるだけゆっくり過ごしたいという声も増えています。そこでICHI 縁では、炭火料理ならではの香りや臨場感を楽しみながらも、調理やサービスはすべてプロのシェフが担当する「炭火ガストロノミー」という新しいスタイルをご提案します。

シェフが富士山を望むガーデンで炭火を操り、立ち上る香りや視覚的な演出を交えつつ、ゲストは宿内の快適なダイニングで、動物家族とともにゆったりと食事を楽しめます。

河口湖エリアの自然に囲まれた貸別荘のようにくつろぎ、味わう。ここだけの特別な時間をお届けします。

■富士山を望むプライベートガーデンで仕上げる特別コース

夕暮れに染まる富士山を眺めながら、シェフが炭火で丁寧に仕上げる料理の数々。

山梨県が誇るブランド食材や旬の野菜を活かし、一皿ごとに出来立てを提供いたします。

～ Menu ～

【前菜】

・夏野菜パフェ

・山梨県産フルーツバター

・甲斐サーモンのカルパッチョ

・冷静スープ

【炭火料理】

・甲州ワインビーフ ヒレ（150ｇ/人）

・富士ヶ嶺ポーク と とうもろこしのシュラスコ

・特製ハンバーガー

【デザート】

・炭火焼きパイナップルとバニラアイス

・マシュマロ串

※仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

※食材の一時的な保管の為、施設内の冷蔵庫を使用させていただきます。

※写真はイメージです。

■シェフプロフィール

Suzuki Barbosa Gustavo

2010年より料理の世界に入り、イタリアン、フレンチ、結婚式場などで経験を積む。

その後、自身のルーツであるブラジルと日本の食文化を融合させた独自のスタイル「Nikkei Brazilian（ニッケイブラジリアン）」を追求。

独創性あふれる料理が高く評価され、数々の料理コンテストで受賞。現在は富士五湖エリアの自然が育む旬の食材と向き合いながら、新たなNikkei Brazilianの可能性を探求している。

～主な受賞歴～

2023 Chef-1グランプリ ジャンル別TOP5

2024 RED U-35 Silver Egg

2024 ブラジル政府公認 Burajiru Grand Chef ファイナリスト

2025 ブラジル政府公認 Burajiru Grand Chef 優勝

■プラン概要

プラン名：「炭火ガストロノミープラン」

販売期間：2026年7月18日（土）～ 9月30日（水）

提供時間：19:00～21:00（目安）※料理準備の為、17：00よりシェフの入室有り

料金：２食付きプラン 46,750円～（税込）/一人あたり

夕食付きプラン 43,450円～（税込）/一人あたり

※４名様より承ります。

備考：公式サイトおよび各予約サイトよりご予約を承ります。

雨天時は、屋外炭火調理ではなく施設内キッチンでの調理に変更いたします。

■ 施設概要

名称： ICHI 縁

所在地： 山梨県南都留郡富士河口湖町大石

1473-1

客室数： １棟貸切 ※最大定員：８名

最低価格： 16,000円～（1人あたり・税込）

URL：https://ichi-fuji.jp/