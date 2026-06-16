2026 上半期 Babiew ベストベビーグッズアワード受賞商品発表！

BEFFY Inc.

ベビーグッズ・マタニティグッズの口コミを2万件以上掲載する、今話題のベビーグッズの口コミサイト「Babiew（べビュー）」を運営するBEFFY株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：金木りな) は、2026年上半期に現役ママ・パパたちが忖度なしで、実際に使用して投稿した口コミ5,069件をもとに、「2026 上半期 Babiew ベストベビーグッズアワード」を発表します。

受賞商品一覧はこちら：

https://www.babiew.com/bestbabygoods/2026-1h

本アワードは、実際に育児を経験しているママ・パパたちのリアルなクチコミをもとに、2026年上半期に特に多くの支持や高い評価を集めた優れたベビーグッズ・マタニティグッズを部門ごとに選出したものです。

また、使ったことがあるベビーグッズの口コミを3件以上投稿してくださったママ・パパの皆様へ*、何度でも貼ってはがして使える「Babiewオリジナルおしりふきの蓋」を全員にプレゼントする特別なキャンペーンも実施中！



■ 「2026 上半期 Babiew ベストベビーグッズアワード」受賞商品一覧

■ 2026年上半期のベビーグッズ動向 - Babiew代表 金木りな

2026 上半期 Babiew ベストベビーグッズアワード 受賞ブランドの皆様、誠におめでとうございます。また、口コミ投稿にご協力いただきましたママ・パパの皆様、いつもご協力いただき本当にありがとうございます。物価上昇が続く中で、失敗しないお買い物への期待感は高まり続け、リアルな口コミが持つ力も高まっています。紙おむつや粉ミルクをはじめとする日用品から、ベビーカーなど大物のベビーグッズまで、値上げの波による金銭的負担増が顕著ですが、べビューでは、購入商品のおすすめポイントに「お手頃価格」をあげる口コミの率は昨年同期間よりもむしろ-0.7pts下がっています。

はじめての出産を控えるプレママ・プレパパは、我が子のために価格よりも安全性や機能性を重視する傾向にあり、物価上昇の中でも「本当に良いもの」を求めていることを感じます。

また、日本でも男性育休の普及により、ママ・パパが日常的に共に子育てに携わる「co-parenting time コぺアレンティングタイム」が増加傾向にあると言われています。

その中で、欧米発のブランドを中心に、ママでもパパでも使いやすいユニセックスなカラー展開であるブラウン系やカーキ系の新作も目立ちました。安全性・機能性はもちろん、デザイン性もますますアップデートされていくベビー業界の下半期の新作にも注目です。

■「おしりふきの蓋」全員プレゼントキャンペーン実施中

べビューに使ったことがあるベビーグッズ・マタニティグッズの口コミを投稿してくださるママ・パパさんに感謝を込めて、口コミ3件以上投稿してくださった方を対象に*、大人気 Babiew オリジナル おしりふきの蓋全員プレゼントキャンペーンを開催中！

キャンペーン期間：数量がなくなり次第終了

▼ キャンペーン詳細・ご応募はこちら

https://www.babiew.com/campaigns/details/babiew_allcp2606

※承認された口コミのみ対象となります。

※自身の使用経験に基づかない虚偽の口コミや、不正行為があるとみなされた口コミ、公的良俗違反になる内容を含んだ口コミ、読み手に参考にならない極端に短い口コミや、ガイドラインに違反している口コミは無効となりますのでご注意ください。

■ ベビーグッズの口コミサイト「Babiew（べビュー）」について

「Babiew」(https://www.babiew.com/) は、本当に使った感想に基づくベビーグッズ・マタニティグッズの口コミを2万件以上掲載する口コミサイトです。

ベビーグッズ選びを通して、妊娠期からママとパパが同じ目線で育児に携わることができるよう、ベビーグッズ選びの大変さを身をもって感じていた現役ママが立ち上げました。

「ステマなし」「ランキングの広告操作一切なし」を一貫してポリシーに掲げ、日々投稿される実際の使用経験に基づいた口コミは、ユーザーからの信頼が熱く、出産準備やベビーグッズを買い足す際に多くのママ・パパに支持されています。

サービス名の「Babiew」は、「誰もがベビーグッズ(Baby Goods)を簡単に検討・レビュー(Review)できるように」という思いを込めた造語です。



「Babiew(べビュー)」サービスサイト：

https://www.babiew.com/

＜べビュー公式SNS＞

・Instagram (@babiew.ranking)

https://www.instagram.com/babiew.ranking/

・X(旧Twitter)

https://twitter.com/Babiew_com

■BEFFY株式会社について

「ママもパパも毎日を心から楽しめる、ハッピーな世界を創出する」をビジョンに掲げ、日本初となるベビーグッズ専門のランキング・口コミサイト「Babiew」を運営する。ママ・パパにベビーグッズ選びをはじめとした妊娠期・子育て期の悩みを解決する情報を提供するとともに、ママ・パパをターゲットとした様々な商品やサービスを展開する企業に対してマーケティング支援も行う。BabyTech(R) Awards 2023 Qualified賞受賞。週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2024年版に選出。

社名：BEFFY株式会社(BEFFY Inc.)

URL：https://www.beffy.jp

代表取締役CEO：金木 りな

設立：2022年10月

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C