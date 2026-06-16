◢◤ポジティブ心理学の創設者セリグマン教授・ケラーマン医学博士による新刊『Tomorrowmind日本語版【これからの生き方】出版記念ワークショップ◢◤　監訳・解説者と学ぶ

一般社団法人コーチング心理学協会

ポジティブ心理学の創設者セリグマン教授・ケラーマン医学博士による新刊『Tomorrowmind日本語版

【これからの生き方】出版記念ワークショップ【揺らぐ世界で何度でも立ち直る力】とは？

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--AI時代の不安を，未来への力に変える--レジリエンスを超えて，時代と変化に振り回されない「未来思考と行動力」の育て方

特別イベント《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.kokuchpro.com/event/bb6c9546f35fe2fcbe5d11ec120f50ce/entry/



開催日時：2026年7月9日（木） 19：30時～21：30分まで

開催方法：zoomによるオンライン開催

参加費用：参加のみ：3300円（税込） ※特別価格・特別資料・アプリ付

書籍付き：7700円⇒ 5500円（税込）：書籍・送料込み申し込み：

総合法令出版より まもなく発売

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参加者のだけの特別版を進呈

特別スライド資料PDFを進呈！

特別版心理テストアプリ

特別版ワークシート

特別版マップ作成アプリ

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これからの生き方 Tomorrowmind日本語版



◆「書籍連動企画」

書籍に関わるアプローチ。インタラクティブなワークショップ。

書籍の解説では語られなかった特別な資料や情報・実践法を紹介「この先，自分の仕事はどうなるのだろう。」



そんな問いが頭をよぎったことのある人へ。働き方が変わる。キャリアが変わる。AIが，社会が，常識そのものが変わっていく。そんな時代に，私たちは何を頼りに生きていけばいいのでしょうか。最新スキルでしょうか。強いメンタルでしょうか。『Tomorrowmind』が提案するのは，少し違う答えです。それは，変化を恐れず，未来を描き，人とつながり，自分らしく力を発揮し続けるための「心のOS」。本講座では，『Tomorrowmind これからの生き方』の世界観を入り口に，日本語版・翻訳者と，ともに学ぶ・実践する特別限定講座です。これからの時代に必要な5つの心理的能力「PRISM」を，

講義だけでなく，心理テスト・対話とミニ・実践ワークを通じて体験的に探究します。本を読んだ方も，これから読む方も歓迎です。正解探しではなく，「これから，自分はどう働き，どう生きたいのか」をゆっくり考える2時間をご一緒できればと思います。翻訳・解説監修者が、翻訳や研究活動と並行して取り組んできた、『Tomorrowmind』に関する研究・実践活動をご紹介します。あわせて、本書では十分に取り上げられなかった視点や、掲載できなかった補足解説などもお伝えします。＊特別企画ですので，次回の開催は未定です。この機会にご参加いただければ幸いです。

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【こんな方におすすめ】・変化のスピードに，少し疲れている・AI時代の「人間らしい強み」を考えたい・仕事やキャリアの次のステージを模索している・レジリエンス，創造性，ウェルビーイングに関心がある・『Tomorrowmind これからの生き方』をもっと深く味わいたい

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【講座のテーマ】

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□キャリア進化心理学 これからの時代を生き残るために□ 不確実な時代を生きる力□揺らぐ世界で何度も立ち上がるためには□ AI時代に残る「人間らしさ」と創造性□ あなた自身のTomorrowmindを育てるヒント□ これからの生き方

Tomorrowmindに関する特別版アセスメントツール □レジリエンスを超えて

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＊内容は変更される場合がございます。い

【この講座で持ち帰れること】・ 自分の強みと，これから伸ばしたい力が見えてくる・ 未来への不安を整理する新しい視点が得られる・ 仕事と人生を見つめ直す問いに出会える・ 明日から試せる，小さな実践アクションが見つかる・ 書籍の解説で紹介できなかった変化を止めることはできない。

でも，変化の中で，自分らしく生きる力は育てられる。『Tomorrowmind日本語版』の世界を入り口に，「これからの生き方」を一緒に考えてみませんか。-----

徳吉陽河

【監訳・解説】担当

現代社会は、急速な変化や先行きの不透明さの中で、私たち一人ひとりに柔軟な適応力と心の回復力を求めています。本書は、そのような時代において、自らのウェルビーイングを育みながら、困難を乗り越え、よりよく生きるための実践的な知見を提供するものです。本書で紹介される考え方は、ポジティブ心理学、レジリエンス研究、行動科学など、近年の心理学研究に基づいています。監修にあたっては、原著の意図や科学的根拠を尊重しながら、日本の読者にとって理解しやすく、日常生活や職場、教育現場などで活用しやすい表現となるよう努めました。

本書が、変化の激しい時代をしなやかに生き抜き、自分らしい人生を築いていくための一助となれば幸いです。



【講師】 徳吉陽河 （とくよしようが） 監訳・解説

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ポジティブ心理カウンセラー協会の創設者の一人であり、日本・世界のおけるコーチング心理学のパイオニア。ポジティブ心理療法士、コーチング心理士、公認心理師・キャリアコンサルタント、認定心理士（心理調査）、として教育・医療・福祉・産業分野で活動する専門家。

東北大学大学院博士後期課程で研究し、国際コーチング心理学会、国際ポジティブ心理学会など、世界で学び、研究を発表。カルフォルニア大学バークレーなど，世界の研修を受ける。

著書に『ポジティブ大全』『科学的に正しい脳を活かす「問いのコツ」 結果を出す人はどんな質問をしているのか?』『コーチング心理学ガイドブック』『コーチング心理学ハンドブック』などの翻訳書などがあり、科学的なエビデンスと物語（ナラティブ）に基づくコーチングとウェルビーイング教育を推進している。累計4000名のコーチ、カウンセリング実績」（ワークショップを含む）、「累計6000回以上のセミナー実績」以上の実績がある。国土交通省 航空保安大学講師、元東北文化学園大学講師、元仙台医療センター看護学校講師、元若者サポートセンター講師、教育機関、海外・国外の法人企業などで講師を担当実績がある。座右の銘は、「我以外皆我師」、失敗・挫折もたくさんしており、「万事塞翁が馬」大切にしている。「自己肯定感が低いからこそ成長できる」ことを大切にしている。

主な書籍

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【主催】一般社団法人 コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/

【共催】一般社団法人 ポジティブ心理カウンセラー協会

https://www.positive-counselor.org/